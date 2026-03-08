POCO M8 Power lộ ảnh mở hộp: Pin 8.000 mAh, màn hình AMOLED 120Hz và củ sạc 45W đi kèm POCO M8 Power lộ ảnh mở hộp thực tế xác nhận trang bị củ sạc 45W, viên pin khủng 8.000 mAh, màn hình 120Hz và vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4.

Hình ảnh mở hộp thực tế của POCO M8 Power vừa lộ diện trước ngày ra mắt chính thức 4/8 tại Ấn Độ, xác nhận thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh cùng bộ phụ kiện đi kèm đầy đủ trong hộp. Mẫu điện thoại mới từ thương hiệu POCO thu hút sự chú ý nhờ sự cân bằng giữa thời lượng pin vượt trội và độ mỏng ấn tượng.

Trọn bộ phụ kiện đi kèm và tùy chọn thiết kế

Trái ngược với xu hướng cắt giảm phụ kiện trên nhiều smartphone hiện nay, POCO M8 Power vẫn được trang bị đầy đủ các phụ kiện cần thiết trong hộp đựng. Người dùng nhận được củ sạc nhanh công suất 45W, cáp kết nối USB, ốp lưng bảo vệ bằng nhựa dẻo, que chọc SIM và sách hướng dẫn sử dụng.

Ảnh mở hộp POCO M8 Power

Về mặt thiết kế, thiết bị mang kiểu dáng trẻ trung với các tùy chọn màu sắc bao gồm Blaze Orange (cam), xanh và đen. Mặc dù tích hợp viên pin dung lượng lớn, thân máy vẫn giữ được độ mỏng 8,45 mm, giúp trải nghiệm cầm nắm không bị quá dày nặng.

Khả năng hiển thị và độ bền chuẩn IP65

Mặt trước của POCO M8 Power sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,9 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz. Màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 1.800 nits, hỗ trợ khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mạnh ngoài trời. Cảm biến vân tay quang học cũng được nhúng trực tiếp dưới màn hình.

Ảnh thực tế POCO M8 Power

Để tăng cường độ bền, máy được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 7i bảo vệ bề mặt hiển thị. Đồng thời, thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP65, hỗ trợ bảo vệ linh kiện bên trong trước các tác động từ môi trường.

Cấu hình phần cứng và viên pin 8.000 mAh

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, đi kèm bộ nhớ RAM LPDDR4x và chuẩn lưu trữ UFS 2.2. POCO M8 Power vận hành trên giao diện HyperOS 3 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Điểm nhấn lớn nhất trên thiết bị là viên pin dung lượng 8.000 mAh. Mức dung lượng này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W qua cổng USB-C và khả năng sạc ngược cho thiết bị khác với công suất tối đa 22,5W.

Cảm biến camera và mức giá dự kiến

Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu cảm biến chính OmniVision Light Fusion 400 độ phân giải 50 megapixel ở mặt sau. Phía trước là camera selfie độ phân giải 8 megapixel phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Mặc dù mức giá chính thức chưa được công bố, giới phân tích dự đoán POCO M8 Power sẽ có giá khoảng 25.000 INR (tương đương khoảng 6,89 triệu đồng) khi được mở bán trên sàn thương mại điện tử Flipkart.