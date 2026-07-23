Poco X8 lộ diện qua loạt chứng nhận: Pin khủng 9.000mAh và màn hình OLED 1.5K sắp ra mắt Poco X8 vừa đạt chứng nhận tại Thái Lan và Singapore, xác nhận sự tồn tại của phiên bản tiêu chuẩn trong dòng X8 với viên pin 9.000mAh và sạc nhanh 67W.

Sau khi ra mắt các phiên bản cao cấp, Poco dường như đang chuẩn bị trình làng biến thể tiêu chuẩn Poco X8. Mẫu điện thoại này vừa liên tiếp đạt được các chứng nhận quan trọng tại thị trường Đông Nam Á, báo hiệu thời điểm lên kệ đã cận kề.

Sự xuất hiện của Poco X8 trên các hệ thống chứng nhận quốc tế

Poco X8 đã chính thức xuất hiện trên nền tảng chứng nhận NBTC của Thái Lan và IMDA của Singapore. Dữ liệu từ các cơ quan này xác nhận thiết bị có mã hiệu POCO-2607DPC18G. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý này cho thấy máy sẽ sớm được mở bán, trong đó Thái Lan và Malaysia có thể là những thị trường đầu tiên đón nhận sản phẩm.

Dòng sản phẩm Poco X8 trước đó đã giới thiệu phiên bản Pro Max.

Mặc dù danh sách chứng nhận không đi sâu vào chi tiết phần cứng, nhưng cơ sở dữ liệu của IMDA đã xác nhận Poco X8 hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại bao gồm NFC, Bluetooth và Wi-Fi. Đây là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện dòng sản phẩm sau khi Poco X8 Pro và Poco X8 Pro Max đã lộ diện trước đó.

Poco X8: Chứng nhận NBTC

Cấu hình dự kiến: Pin dung lượng lớn và màn hình độ sáng cao

Các nguồn tin rò rỉ cho rằng Poco X8 thực chất là phiên bản đổi tên của Redmi Note 17 Pro đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Nếu thông tin này chính xác, Poco X8 sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội trong phân khúc tầm trung, đặc biệt là về dung lượng pin và khả năng hiển thị.

Poco X8: Chứng nhận IMDA

Điểm nhấn lớn nhất trên Poco X8 là viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 67W. Bên cạnh đó, máy dự kiến trang bị màn hình OLED kích thước 6,83 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa đạt mức 3.200 nits.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Màn hình 6,83-inch OLED, 1.5K, 120Hz, 3.200 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Bộ nhớ RAM LPDDR4x, bộ nhớ trong UFS 3.1 Pin & Sạc 9.000mAh, sạc nhanh 67W Camera sau 50 MP (chính) + 2 MP (độ sâu) Tiêu chuẩn kháng nước IP66/IP68/IP69

Về hiệu năng, Poco X8 có khả năng sử dụng chipset Snapdragon 6s Gen 4 của Qualcomm. Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP và camera selfie 8MP ở mặt trước. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, loa kép stereo và khả năng kháng bụi, kháng nước đa tiêu chuẩn (IP66/IP68/IP69).

Dù Poco chưa chính thức xác nhận các thông số này, giới phân tích dự đoán phiên bản quốc tế của Poco X8 sẽ được ra mắt rộng rãi vào cuối quý 3/2026.