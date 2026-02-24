POCO X8 Pro Iron Man Edition lộ diện với thiết kế Marvel và pin dung lượng cực khủng POCO X8 Pro Iron Man Edition vừa lộ diện với thiết kế phong cách Marvel, sở hữu chip Dimensity 8500 Ultra mạnh mẽ và viên pin dung lượng lớn đến 7,560mAh.

Sau khi những hình ảnh render của POCO X8 Pro và Pro Max rò rỉ, cộng đồng công nghệ tiếp tục đón nhận thông tin về phiên bản đặc biệt POCO X8 Pro Iron Man Edition. Đây là mẫu điện thoại được thiết kế dành riêng cho người hâm mộ Marvel với những thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình nhưng vẫn giữ nguyên thông số phần cứng cao cấp của dòng X8 Pro.

Thiết kế mang đậm dấu ấn siêu anh hùng Marvel

POCO X8 Pro Iron Man Edition gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp màu sắc tinh tế. Máy sử dụng tông màu xám trầm làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở các chi tiết màu vàng gold chạy quanh khung viền và cụm camera, mô phỏng bộ giáp đặc trưng của nhân vật Iron Man.

POCO X8 Pro Iron Man Edition lộ ảnh

Tại vị trí trung tâm mặt lưng, hình ảnh Iron Man đang bay được in rõ nét, giúp thiết bị có độ nhận diện cao. Theo các nguồn tin rò rỉ, phiên bản này đã xuất hiện trong danh sách chứng nhận từ cuối tháng 1, khẳng định sự hợp tác chính thức giữa POCO và thương hiệu Marvel.

Điện thoại có thiết kế bắt mắt, ấn tượng

Thông số kỹ thuật dự kiến của POCO X8 Pro Iron Man Edition

Dù có sự thay đổi lớn về ngoại hình, nội lực bên trong của POCO X8 Pro Iron Man Edition vẫn tương đồng với phiên bản tiêu chuẩn. Máy dự kiến sở hữu cấu hình hàng đầu trong phân khúc cận cao cấp hiện nay.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình AMOLED 6.59 - 6.67 inch, 1.5K, 120Hz/144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra Bộ nhớ RAM 12GB / 16GB LPDDR5X Bộ nhớ trong Tối đa 512GB UFS 4.0 Camera sau Chính 50MP (OIS) + Siêu rộng 8MP Pin và Sạc 6,500mAh - 7,560mAh, sạc nhanh 100W

POCO X8 Pro Iron Man Edition sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt kỹ thuật là viên pin có dung lượng cực lớn, dao động từ 6,500mAh đến 7,560mAh. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 100W, đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi và tốc độ tái nạp năng lượng nhanh chóng. Thiết bị sẽ chạy trên giao diện HyperOS mới nhất dựa trên nền tảng Android, hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 và khả năng kháng nước, kháng bụi.

Khả năng hiển thị và chụp ảnh

Màn hình của máy hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét cùng tần số quét cao, mang lại trải nghiệm mượt mà khi chơi game và xem nội dung chất lượng cao. Hệ thống camera với cảm biến chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS) hứa hẹn khả năng nhiếp ảnh ổn định trong nhiều điều kiện sáng khác nhau. Đây được xem là lựa chọn hấp dẫn không chỉ cho fan Marvel mà còn cho những người dùng yêu cầu một thiết bị có hiệu năng mạnh và thiết kế độc bản.