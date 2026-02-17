POCO X8 Pro lộ diện trên Geekbench: Chip Dimensity 8500 mạnh mẽ và pin khủng 6.500 mAh Dữ liệu Geekbench tiết lộ POCO X8 Pro sở hữu chip Dimensity 8500 với điểm số ấn tượng. Thiết bị trang bị pin 6.500 mAh, sạc 100W và màn hình AMOLED 1.5K sắc nét.

Dữ liệu từ danh sách Geekbench vừa xác nhận sự tồn tại của POCO X8 Pro, mẫu điện thoại được cho là phiên bản quốc tế của Redmi Turbo 5. Thiết bị này không chỉ gây chú ý bởi vi xử lý Dimensity 8500 mới từ MediaTek mà còn sở hữu viên pin dung lượng lớn lên tới 6.500 mAh, hứa hẹn mang lại hiệu năng và thời lượng sử dụng vượt trội trong phân khúc.

Sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 8500 trên thang đo Geekbench

POCO X8 Pro xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với mã model 2511FPC34G. Kết quả thử nghiệm cho thấy máy đạt 1.708 điểm đơn nhân và 6.297 điểm đa nhân. Sức mạnh này đến từ con chip Dimensity 8500 được sản xuất trên tiến trình N4P (4nm) của TSMC. Đáng chú ý, cấu trúc CPU của con chip này bao gồm toàn bộ các lõi hiệu năng cao Cortex-A725.

Cụ thể, hệ thống 8 nhân xử lý được phân bổ với một nhân chính đạt xung nhịp 3.4GHz, ba nhân hiệu năng cao chạy ở mức 3.2GHz và bốn nhân còn lại hoạt động tại 2.2GHz. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 12GB và máy khởi chạy trên hệ điều hành Android 16, mang lại khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ nặng.

Màn hình AMOLED 1.5K và khả năng hiển thị mượt mà

Bên cạnh hiệu năng, POCO X8 Pro được dự đoán sở hữu thông số màn hình cao cấp. Thiết bị trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp tối ưu hóa trải nghiệm vuốt chạm và hiển thị nội dung chuyển động nhanh, đặc biệt là khi chơi game.

Để bổ trợ cho sức mạnh phần cứng, Xiaomi trang bị cho máy chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Sự kết hợp này đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng, giảm thiểu độ trễ khi khởi động ứng dụng và xử lý các tệp tin lớn.

POCO X8 Pro có thể là phiên bản đổi tên của Redmi Turbo 5

Hệ thống camera chống rung OIS và thời lượng pin ấn tượng

Về khả năng nhiếp ảnh, POCO X8 Pro sở hữu cụm camera kép ở mặt sau. Cảm biến chính có độ phân giải 50 megapixel, tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 8 megapixel. Mặt trước của máy là camera selfie 20 megapixel đặt trong phần đục lỗ của màn hình.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên thiết bị là viên pin dung lượng 6.500 mAh. Đây là con số vượt trội so với tiêu chuẩn 5.000 mAh phổ biến hiện nay. Đi kèm với viên pin khủng là công nghệ sạc nhanh 100W, cho phép nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng.

POCO X8 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Tùy chọn cấu hình và màu sắc

Dự kiến, POCO X8 Pro sẽ được tung ra thị trường với ba tùy chọn màu sắc chính bao gồm: Đen, Trắng và Xanh bạc hà. Các phiên bản bộ nhớ đa dạng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 (4nm TSMC) Bộ nhớ RAM 8GB / 12GB LPDDR5X Bộ nhớ trong 256GB / 512GB UFS 4.1 Màn hình 6.59 inch AMOLED, 1.5K, 120Hz Pin và Sạc 6.500 mAh, sạc nhanh 100W Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (Siêu rộng) Hệ điều hành Android 16

Với cấu hình mạnh mẽ và dung lượng pin lớn, POCO X8 Pro được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cận cao cấp thời gian tới.