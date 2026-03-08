POCO X8 Pro Max lộ diện cấu hình: Pin 8.500 mAh và chip Dimensity 9500s Tài liệu quảng cáo mới nhất của POCO X8 Pro Max tiết lộ viên pin silicon-carbon 8.500 mAh, chip Dimensity 9500s cùng màn hình độ sáng 3.500 nits.

Dòng điện thoại POCO X8 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi loạt tài liệu quảng cáo chính thức bất ngờ được đăng tải trên mạng. Những thông tin rò rỉ này cung cấp cái nhìn chi tiết về thông số kỹ thuật, cho thấy thiết bị sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc cận cao cấp. Sản phẩm được dự báo sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào ngày 17/3 tới.

Dòng điện thoại POCO X8 Pro có thể ra mắt vào ngày 17/3 tới

Màn hình 3.500 nits và hệ thống âm thanh công suất lớn

POCO X8 Pro Max sở hữu màn hình kích thước 6.83 inch với độ phân giải 2.772 x 1.280 pixel. Điểm nhấn lớn nhất trên tấm nền 12-bit này là độ sáng tối đa đạt mức 3.500 nits, hỗ trợ dải màu DCI-P3 và tần số quét 120Hz, hứa hẹn khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn sáng mạnh. Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị hệ thống camera kép mặt sau gồm cảm biến chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 8MP, đi kèm camera selfie 20MP ở mặt trước.

Hệ thống giải trí trên thiết bị được nâng cấp với loa stereo đối xứng hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và Hi-Res Audio. Theo dữ liệu từ tài liệu quảng cáo, cụm loa này có khả năng tăng mức âm lượng lên tới 300%, tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn cho người dùng khi chơi game hoặc xem phim.

Hiệu năng tối ưu với chip Dimensity 9500s

Về phần cứng, POCO X8 Pro Max trang bị vi xử lý Dimensity 9500s. Để đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành cường độ cao, hãng tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ tính năng bypass charging, cho phép cấp nguồn trực tiếp không qua pin khi đang cắm sạc chơi game, từ đó giảm thiểu tình trạng quá nhiệt và bảo vệ tuổi thọ linh kiện.

Công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng 8.500 mAh

Điểm đột phá nhất của sản phẩm nằm ở viên pin dung lượng lớn 8.500 mAh. Nhờ ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon mới, POCO vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 8.38mm và trọng lượng khoảng 201 gram. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc ngược không dây 27W cho các thiết bị ngoại vi.

Ngoài ra, máy còn đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68 cao cấp, kết hợp cùng cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình để tăng cường độ bảo mật và tốc độ mở khóa. Dưới đây là tóm tắt các thông số kỹ thuật chính dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình 6.83 inch, 120Hz, 3.500 nits, 2.772 x 1.280 pixel Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s Pin 8.500 mAh (Công nghệ Silicon-Carbon) Sạc 100W (Dây), 27W (Sạc ngược không dây) Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Góc siêu rộng) Camera trước 20MP Bảo mật Vân tay siêu âm dưới màn hình Kháng nước IP68

Dù POCO chưa xác nhận chính thức, các báo cáo đều chỉ ra rằng POCO X8 series sẽ sớm có buổi ra mắt toàn cầu trong tháng 3 này. Với sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn và cấu hình hiệu năng cao, đây được xem là chiến lược tiếp nối của POCO trong việc cung cấp thiết bị cấu hình mạnh ở mức giá cạnh tranh.