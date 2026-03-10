POCO X8 Pro series chốt lịch ra mắt ngày 17/3: Đột phá với pin khủng 8,500mAh POCO xác nhận sự kiện trình làng dòng X8 Pro vào ngày 17/3, nổi bật là phiên bản Pro Max sở hữu viên pin 8,500mAh cùng hiệu năng mạnh mẽ từ chip Dimensity.

POCO vừa chính thức ấn định thời điểm ra mắt dòng smartphone X8 Pro series vào lúc 20:00 ngày 17/3 (theo giờ Bắc Kinh). Với thông điệp chủ đạo "Speed to the max", thương hiệu này không chỉ tập trung vào hiệu năng thuần túy mà còn mang đến một bước ngoặt về thời lượng sử dụng với mức dung lượng pin kỷ lục trong phân khúc tầm trung.

Chiến lược tái định danh từ dòng Redmi Turbo 5

Dựa trên các báo cáo từ chuỗi cung ứng, dải sản phẩm POCO X8 Pro series được cho là phiên bản quốc tế của bộ đôi Redmi Turbo 5 và Turbo 5 Max từng ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, POCO đã thực hiện những điều chỉnh chiến lược về cấu hình năng lượng để tối ưu hóa trải nghiệm cho nhóm đối tượng người dùng chuyên biệt, đặc biệt là game thủ di động.

POCO chính thức xác nhận thời điểm ra mắt của dòng X8 Pro series

Thông số pin gây sốc: Lên tới 8,500mAh

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt ra mắt này là sự phân cấp rõ rệt về dung lượng pin giữa các phiên bản. Cụ thể, mẫu POCO X8 Pro tiêu chuẩn dự kiến sẽ trang bị viên pin 6,500 mAh. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất POCO X8 Pro Max sẽ sở hữu viên pin lên tới 8,500 mAh, biến đây trở thành một trong những smartphone có dung lượng pin lớn nhất trên thị trường hiện nay.

POCO X8 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 8,500 mAh

Việc tích hợp viên pin dung lượng lớn mang lại lợi thế tuyệt đối cho các tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng như chơi game cường độ cao hoặc phát video liên tục. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức về mặt kỹ thuật cho POCO trong việc cân bằng giữa trọng lượng máy và công suất sạc nhanh để đảm bảo thời gian nạp đầy không quá kéo dài.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Dimensity 9500s

Bên cạnh yếu tố năng lượng, POCO X8 Pro Max cũng đã lộ diện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với vi xử lý Dimensity 9500s. Đây là con chip hứa hẹn cung cấp sức mạnh xử lý vượt trội và khả năng tối ưu nhiệt lượng hiệu quả, kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt kế thừa từ dòng Redmi Turbo để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

So sánh với các dòng sản phẩm hiện hữu

Để thấy rõ sự khác biệt trong định hướng sản phẩm, có thể so sánh thông số dự kiến của X8 Pro series với mẫu POCO F8 Pro hiện đang có mặt trên thị trường:

Thông số POCO X8 Pro Max (Dự kiến) POCO F8 Pro Vi xử lý Dimensity 9500s Snapdragon 8 Elite Dung lượng pin 8,500 mAh 6,210 mAh Sạc nhanh Đang cập nhật 100W Màn hình AMOLED AMOLED 6.59 inch (3500 nits)

Có thể thấy, trong khi dòng F-series tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng đỉnh cao và sạc siêu nhanh, thì dòng X8 Pro mới lại ưu tiên tối đa cho thời lượng pin sử dụng thực tế. Đây được xem là đòn đánh trực diện vào phân khúc smartphone tầm trung, nơi người dùng ngày càng khắt khe hơn về vấn đề pin.

Sự kiện ra mắt vào ngày 17/3 tới sẽ là lời giải đáp chính xác nhất cho cấu hình chi tiết cũng như mức giá niêm yết của "quái vật" pin 8,500 mAh này.