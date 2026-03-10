POCO X8 Pro series chốt lịch ra mắt ngày 17/3: Thiết kế vòng LED độc đáo và pin 7.500 mAh POCO X8 Pro series ra mắt toàn cầu ngày 17/3 với thiết kế vòng LED ấn tượng, chip Dimensity 9500s mạnh mẽ và dung lượng pin đột phá lên đến 7.500 mAh.

POCO vừa chính thức xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu cho dòng điện thoại hiệu năng cao X8 Pro series vào lúc 20:00 ngày 17/3. Đáng chú ý, thế hệ năm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn khi hãng quyết định loại bỏ phiên bản tiêu chuẩn để tập trung tối đa vào hai biến thể cao cấp là X8 Pro và X8 Pro Max. Đây thực chất là phiên bản quốc tế được phát triển từ dòng Redmi Turbo 5 vốn độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Sáng tạo trong thiết kế với hệ thống vòng LED thông báo

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên dòng POCO X8 Pro chính là hệ thống vòng đèn LED bao quanh cụm camera sau. Theo các video teaser được công bố, vòng LED này không chỉ là yếu tố trang trí tạo nên diện mạo hầm hố, đậm chất công nghệ mà còn đóng vai trò như một đèn thông báo trạng thái tích hợp. Thiết kế này cho thấy rõ ý đồ của POCO trong việc chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi và game thủ yêu thích sự khác biệt.

Video teaser hé lộ hệ thống vòng đèn LED bao quanh cụm camera sau POCO X8 Pro series

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Dimensity thế hệ mới

Về hiệu năng xử lý, POCO đã xác nhận biến thể X8 Pro sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất X8 Pro Max được ưu ái sở hữu con chip Dimensity 9500s với sức mạnh được đánh giá là tiệm cận các dòng flagship đầu bảng hiện nay. Cả hai thiết bị dự kiến đều sở hữu màn hình OLED độ phân giải 1.5K cùng tần số quét cao, đảm bảo trải nghiệm hiển thị sắc nét và mượt mà.

POCO X8 Pro Max sẽ được ưu ái trang bị con chip Dimensity 9500s tiệm cận đẳng cấp flagship

Thời lượng pin đột phá dẫn đầu phân khúc

Bên cạnh cấu hình mạnh, thời lượng sử dụng chính là vũ khí chủ lực của dòng X8 Pro năm nay. Các nguồn tin rò rỉ khẳng định dung lượng pin của phiên bản Pro có thể vượt qua ngưỡng 7.500 mAh, biến thiết bị này trở thành một trong những smartphone bền bỉ nhất trên thị trường. Đây là mức dung lượng cực hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh phổ thông, hứa hẹn đáp ứng cường độ sử dụng cực cao của người dùng.

Thông số kỹ thuật POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Vi xử lý Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500s Màn hình OLED 1.5K OLED 1.5K Dung lượng pin ~ 7,500 mAh (tin đồn) Đang cập nhật Tính năng đặc biệt Vòng LED camera Vòng LED camera

Định vị thương hiệu và kỳ vọng thị trường

Việc POCO tập trung hoàn toàn vào các phiên bản Pro và Pro Max cho thấy một chiến lược định vị thương hiệu rõ ràng. Thay vì dàn trải nguồn lực, hãng đang trực tiếp tấn công phân khúc cận cao cấp bằng những thông số phần cứng vượt trội. Nếu duy trì được truyền thống tối ưu giá thành như các thế hệ trước, POCO X8 Pro series có khả năng sẽ tạo nên một cơn địa chấn lớn trên thị trường smartphone toàn cầu khi chính thức mở bán vào tuần tới.