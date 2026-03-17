POCO X8 Pro Series ra mắt tại Việt Nam: Chip Dimensity 9500s và pin khủng 8500mAh POCO chính thức giới thiệu dòng X8 Pro Series với phiên bản Pro Max lần đầu xuất hiện, sở hữu vi xử lý tiến trình 3nm, pin dung lượng lớn nhất phân khúc và màn hình AMOLED 3500 nits.

Ngày 17/3/2026, POCO chính thức ra mắt dòng sản phẩm POCO X8 Pro Series tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình chiến lược khi lần đầu tiên phiên bản POCO X8 Pro Max xuất hiện, thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu năng và thời lượng pin cho phân khúc smartphone cận cao cấp.

POCO X8 Pro Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

POCO X8 Pro Max: Định nghĩa lại hiệu năng dòng X

POCO X8 Pro Max là model cao cấp nhất, sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại. Thiết bị kết hợp cùng GPU Immortalis-G925, bộ nhớ RAM LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1, giúp tối ưu tốc độ phản hồi và xử lý đa nhiệm mạnh mẽ. Để đảm bảo tính ổn định, POCO trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với diện tích buồng hơi lớn, hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ khi chơi game cường độ cao.

Đặc điểm nổi bật nhất của phiên bản Pro Max là viên pin dung lượng 8500mAh, con số lớn nhất từng xuất hiện trên các dòng điện thoại POCO. Đi kèm là công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 100W và khả năng sạc ngược 27W, giúp người dùng duy trì kết nối liên tục mà không lo ngại về năng lượng.

Trải nghiệm hiển thị và hệ thống camera tân tiến

Màn hình của POCO X8 Pro Max có kích thước 6.83 inch, sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Với độ sáng tối đa đạt 3500 nits cùng công nghệ PWM dimming 3840Hz, thiết bị đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt và bảo vệ thị giác. Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS.

POCO X8 Pro: Sự cân bằng giữa thiết kế và công suất

Phiên bản POCO X8 Pro tiêu chuẩn được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) cùng hệ thống tản nhiệt 3D Dual-layer. Máy sở hữu viên pin 6,500mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Dù có kích thước màn hình nhỏ hơn một chút ở mức 6.59 inch, POCO X8 Pro vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn cao cấp như tấm nền AMOLED 1.5K 120Hz và độ bền đạt chuẩn IP66/IP68/IP69/IP69K.

Hệ thống camera trên POCO X8 Pro sử dụng cảm biến Sony IMX882 50MP tích hợp OIS, mang lại độ ổn định cao khi quay phim và chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Cả hai phiên bản đều được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và khung kim loại chắc chắn.

Thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

Dưới đây là bảng giá chi tiết các phiên bản POCO X8 Pro Series tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Cấu hình bộ nhớ Giá bán (VNĐ) POCO X8 Pro 8GB + 256GB 10,990,000 POCO X8 Pro 8GB + 512GB 11,990,000 POCO X8 Pro 12GB + 512GB 12,990,000 POCO X8 Pro Max 12GB + 256GB 16,990,000 POCO X8 Pro Max 12GB + 512GB 17,990,000

Dòng sản phẩm cung cấp các tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm Đen, Trắng, Xanh Bạc Hà (cho bản Pro) và Trắng, Đen, Xanh Dương (cho bản Pro Max). Sản phẩm chính thức lên kệ từ ngày 17/3/2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại các hệ thống bán lẻ điện thoại trên toàn quốc.