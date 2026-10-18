POCO X8s lộ diện qua chứng nhận NBTC, trang bị Snapdragon 7 Gen 4 cùng bộ nhớ RAM 12GB Mẫu smartphone POCO X8s vừa đạt chứng nhận NBTC tại Thái Lan với mã hiệu 2609CPC5FG, hé lộ chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB và camera chính 50MP sắp ra mắt.

Mẫu điện thoại thông minh POCO X8s vừa chính thức hoàn tất thủ tục phê duyệt tại cơ quan kiểm duyệt NBTC của Thái Lan, xác nhận tên thương mại chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Động thái này cho thấy Xiaomi đang đẩy nhanh tiến độ ra mắt dòng sản phẩm tầm trung cận cao cấp mới, sau khi thiết bị liên tiếp đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu.

Xác nhận tên thương mại POCO X8s và lộ trình cấp phép quốc tế

Cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp phép NBTC (Thái Lan) đã phê duyệt một thiết bị di động mới của Xiaomi mang mã hiệu 2609CPC5FG. Hồ sơ kiểm duyệt này lần đầu tiên xác nhận tên gọi thương mại chính thức của máy là POCO X8s. Tương tự quy trình thường thấy từ cơ quan viễn thông Thái Lan, chứng nhận NBTC tập trung vào quy chuẩn tần số vô tuyến mà không công bố bảng thông số kỹ thuật chi tiết.

Chứng nhận NBTC của POCO X8s

Trước khi xuất hiện tại Thái Lan, mẫu máy này đã được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC), chứng nhận điện kỹ thuật IECEE và cơ quan phát triển truyền thông Infocomm (IMDA) của Singapore. Theo báo cáo từ XimiTime, POCO X8s dự kiến sẽ được phân phối tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi khả năng phát hành tại Ấn Độ hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Bên cạnh phiên bản toàn cầu, một biến thể nội địa dành riêng cho thị trường Trung Quốc cũng được cho là đang hoàn thiện với mã model M583CF.

Phân tích cấu hình phần cứng qua dữ liệu đo hiệu năng Geekbench

Mặc dù tài liệu NBTC không liệt kê chi tiết linh kiện, các chỉ số đo hiệu năng Geekbench được cho là của POCO X8s đã phần nào phác thảo nền tảng phần cứng của thiết bị. Cụ thể, mẫu smartphone này dự kiến trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, đi cùng dung lượng RAM 12GB và cài sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Danh sách Geekbench của điện thoại Xiaomi sắp ra mắt

Việc kết hợp giữa con chip Snapdragon thế hệ mới và dung lượng RAM lớn định vị POCO X8s nằm ở phân khúc tiệm cận cao cấp, tối ưu hóa cho tác vụ xử lý đồ họa cũng như đa nhiệm nặng. Về khả năng nhiếp ảnh, báo cáo rò rỉ cho biết mặt sau của máy tích hợp cảm biến camera chính độ phân giải 50 megapixel.

Thông số kỹ thuật Thông tin rò rỉ / Chứng nhận Mã hiệu model toàn cầu 2609CPC5FG Mã hiệu bản Trung Quốc M583CF Vi xử lý (CPU) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Bộ nhớ RAM 12GB Hệ điều hành Android 16 Camera chính 50 megapixel Chứng nhận đạt được NBTC, EEC, IECEE, IMDA

Hiện các thông số quan trọng khác như công nghệ tấm nền màn hình, dung lượng pin, công suất sạc nhanh và mức giá thương mại chính thức của POCO X8s vẫn chưa được nhà sản xuất công bố.