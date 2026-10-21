POCO X8s ra mắt tại Việt Nam: Chip Snapdragon 7 Gen 4, pin 6.330mAh cùng giá từ 11,5 triệu POCO X8s vừa mở đặt trước tại Việt Nam với màn hình LTPO 1.5K sáng 3.500 nits, pin khủng 6.330mAh cùng sạc 100W và chuẩn IP68 trong mức giá từ 11,5 triệu đồng.

POCO X8s vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, trở thành thành viên thứ năm thuộc dải sản phẩm POCO X8 series bên cạnh các mẫu X8, X8 Power, X8 Pro và X8 Pro Max. Thiết bị hướng đến phân khúc cận cao cấp với điểm nhấn công nghệ nằm ở vi xử lý Qualcomm thế hệ mới, màn hình viền siêu mỏng và dung lượng pin lớn kết hợp sạc công suất cao.

POCO X8s ra mắt

Màn hình LTPO OLED 1.5K và sức mạnh từ Snapdragon 7 Gen 4

Mặt trước của POCO X8s được trang bị tấm nền LTPO OLED kích thước 6.35 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét biến thiên 120Hz. Đáng chú ý, màn hình này sở hữu độ sáng tối đa lên tới 3.500 nits và phần viền bao quanh được tối ưu chỉ còn 1.18mm, giúp mở rộng diện tích hiển thị đáng kể mà vẫn giữ kích thước tổng thể gọn gàng.

Về năng lực tính toán, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 từ Qualcomm. Đi kèm với chipset này là bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5X với dung lượng tùy chọn 8GB hoặc 12GB, kết hợp cùng bộ lưu trữ tốc độ cao UFS 4.0 dung lượng 256GB hoặc 512GB, hỗ trợ tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và tốc độ đọc ghi dữ liệu.

Điện thoại có màn hình siêu sáng

Hệ thống camera và giải pháp năng lượng sạc nhanh 100W

Ở khả năng quay chụp, POCO X8s sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính đạt độ phân giải 50 megapixel, kết hợp một ống kính góc siêu rộng 8 megapixel phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh. Mặt trước máy tích hợp camera selfie 32 megapixel đặt trong phần nốt ruồi, phục vụ tác vụ đàm thoại video và chụp chân dung sắc nét.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý tiếp theo là viên pin dung lượng 6.330mAh được tích hợp trong thân máy dày 8.06mm. POCO hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W và chuẩn sạc PPS 100W, đồng thời cung cấp tính năng sạc ngược có dây với công suất 22.5W để cấp nguồn cho các thiết bị phụ trợ khi cần thiết.

Điện thoại có dung lượng pin khá tốt

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của POCO X8s

Dưới đây là tổng hợp các thông số phần cứng chính thức được công bố trên mẫu smartphone mới:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình LTPO OLED 6.35 inch, 1.5K, 120Hz, độ sáng cực đại 3.500 nits, viền 1.18mm Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Bộ nhớ & Lưu trữ 8GB / 12GB RAM LPDDR5X, 256GB / 512GB ROM UFS 4.0 Camera sau Chính 50MP + Góc siêu rộng 8MP Camera trước 32MP Pin & Sạc 6.330mAh, sạc nhanh 100W, PPS 100W, sạc ngược 22.5W Kết nối 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, cổng hồng ngoại Độ bền & Hệ điều hành Kháng nước, kháng bụi IP68, HyperOS 3 (Android 16) Kích thước & Trọng lượng Dày 8.06mm, nặng 187g, khung viền kim loại

Thiết kế hoàn thiện, tiêu chuẩn kết nối và giá bán tại Việt Nam

POCO X8s sử dụng bộ khung viền kim loại chắc chắn với trọng lượng tổng thể 187 gram. Thiết bị đạt chuẩn chống nước và bụi bẩn IP68, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kết nối hiện đại gồm Wi-Fi 7 băng thông cao, Bluetooth 5.4, mạng di động 5G, giao tiếp NFC và cổng hồng ngoại điều khiển thiết bị ngoại vi. Máy được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 phát triển trên nền hệ điều hành Android 16.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm mở bán theo hình thức đặt trước với ba tùy chọn màu sắc là Trắng, Đen và Xanh dương. Mức giá niêm yết cho phiên bản cấu hình 8GB RAM + 256GB bộ nhớ trong là 11,500,000 VND, trong khi tùy chọn nâng cao 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong có giá 14,000,000 VND.