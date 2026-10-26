POCO X8s ra mắt tại Việt Nam: Trang bị Snapdragon 7 Gen 4, camera tele 50MP, pin 6.330mAh POCO X8s chính thức trình làng với màn hình AMOLED 1.5K 3.500 nit, sạc 100W siêu nhanh cùng camera tele zoom quang 2,5x với mức giá khởi điểm 10,99 triệu đồng.

POCO vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone POCO X8s tại thị trường Việt Nam, bổ sung thêm một đại diện đáng chú ý trong phân khúc tầm trung cận cao cấp thuộc dòng POCO X8 Series. Sản phẩm tạo điểm nhấn khi cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 thế hệ mới, cụm ba camera đa dụng và viên pin dung lượng lớn 6.330mAh.

Thiết kế công thái học mỏng nhẹ và màn hình AMOLED 1.5K

Về ngoại hình, POCO X8s gây ấn tượng với độ mỏng thân máy chỉ 8,06mm và trọng lượng 187g. Máy được hoàn thiện bằng khung viền nhôm bo cong mềm mại kết hợp mặt lưng kính cao cấp, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và thoải mái trong quá trình sử dụng lâu dài. Thiết bị có ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh dương, Trắng và Đen, riêng bản màu Đen được tạo điểm nhấn với phong cách phối màu đen - bạc độc đáo.

POCO X8s ra mắt tại Việt Nam

Mặt trước của máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,35 inch, độ phân giải 1,5K sử dụng tấm nền M10 tiên tiến. Đáng chú ý, phần viền màn hình được tối ưu siêu mỏng chỉ 1,18mm, kết hợp độ sáng cực đỉnh lên đến 3.500 nit giúp việc hiển thị ngoài trời nắng gắt luôn rõ ràng. Tấm nền này hỗ trợ công nghệ tần số quét thích ứng Adaptive Refresh Rate Pro dao động linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz nhằm tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, POCO tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cho khả năng mở khóa nhạy bén ngay cả khi tay bị ướt, cùng ba chứng nhận bảo vệ thị lực từ TÜV Rheinland.

Hệ thống camera nâng cấp với ống kính tele 50MP chuyên dụng

Nhiếp ảnh là một trong những bước tiến lớn nhất trên POCO X8s. Lần đầu tiên trên dòng POCO X Pro Series, hãng đã trang bị ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 2,5x, giúp người dùng dễ dàng chụp các bức ảnh chân dung xóa phông sắc nét hoặc ghi lại chủ thể ở khoảng cách xa mà không bị suy giảm chi tiết.

Điện thoại có hệ thống 3 camera chất lượng

Bên cạnh đó, camera chính của máy sử dụng cảm biến cao cấp Light Fusion 800 với độ phân giải 50MP, tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS nhằm đảm bảo hình ảnh và thước phim luôn ổn định trong điều kiện thiếu sáng. Thiết bị còn đi kèm cảm biến góc siêu rộng 8MP phục vụ chụp đại cảnh, cùng tính năng Live Moment ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ngắn ở độ phân giải 1080p.

Hiệu năng Snapdragon 7 Gen 4 và công nghệ pin Silicon-Carbon

Cung cấp sức mạnh cho POCO X8s là bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà từ các tác vụ hằng ngày đến những tựa game đồ họa phức tạp. Để duy trì sự ổn định, thiết bị tích hợp hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop giúp luân chuyển luồng nhiệt hiệu quả, hạn chế tình trạng quá nhiệt khi máy chạy các ứng dụng nặng trong thời gian dài.

POCO X8s có độ bền ấn tượng

Đáng lưu ý, dù sở hữu thân hình mỏng nhẹ, POCO X8s vẫn được trang bị viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.330mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge công suất 100W giúp rút ngắn tối đa thời gian nạp năng lượng, đồng thời có tính năng sạc ngược có dây 22.5W tiện lợi cho các thiết bị phụ trợ. Khả năng bảo vệ cũng được chú trọng với chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68 đi kèm hệ thống loa kép sống động.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của POCO X8s

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 6,35 inch, 1.5K, 1-120Hz, độ sáng tối đa 3.500 nit, viền 1,18mm Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, tản nhiệt POCO 3D IceLoop Camera sau Chính 50MP (Light Fusion 800, OIS) + Tele 50MP (zoom quang 2,5x) + Siêu rộng 8MP Pin & Sạc 6.330mAh (Silicon-Carbon), sạc nhanh 100W, sạc ngược có dây 22.5W Độ bền & Âm thanh Kháng bụi nước chuẩn IP68, loa kép stereo, vân tay siêu âm Kích thước & Trọng lượng Độ mỏng 8,06mm, nặng 187g

Giá bán và thời điểm lên kệ tại Việt Nam

POCO X8s bắt đầu được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 25/10/2026. Mức giá niêm yết cho từng phiên bản bộ nhớ cụ thể như sau: