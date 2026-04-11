Pohang Steelers 3-3 Gamba Osaka: Hai đội chia điểm Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 7 điểm, trước Pohang Steelers đang ở hạng 15. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026.

Pohang Steelers 3 - 3 Gamba Osaka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pohang Steelers tiếp đón Gamba Osaka.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pohang Steelers 53% - 47% Gamba Osaka, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pohang Steelers 46% - 54% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

34' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (0-1) Phút 34': Ryotaro Meshino (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Soya Fujiwara). Tỷ số: 0 - 1.

37' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Pohang Steelers 38% - 62% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Pohang Steelers): Cho Sang-Hyeok vào sân thay Jung Han-Min.

45' Thay người Phút 45' (Pohang Steelers): Wanderson Oliveira vào sân thay An Jae-Joon.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Pohang Steelers 37% - 63% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 0 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Soya Fujiwara (Gamba Osaka) nhận thẻ vàng (Foul).

55' BÀN THẮNG! Pohang Steelers (1-1) Phút 55': Wanderson Oliveira (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Kim Dong-Jin). Tỷ số: 1 - 1.

57' Thẻ vàng Phút 57': Park Chan-yong (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Gamba Osaka): Koshiro Sumi vào sân thay Tsuyoshi Ogashiwa.

61' Thay người Phút 61' (Gamba Osaka): Takeru Kishimoto vào sân thay Soya Fujiwara.

63' Thay người Phút 63' (Pohang Steelers): Ki Sung-Yueng vào sân thay Kento Nishiya.

63' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Pohang Steelers 38% - 62% Gamba Osaka, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 0 - 3.

69' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (1-2) Phút 69': Eli Adams (Gamba Osaka) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

72' Thay người Phút 72' (Gamba Osaka): Ryoya Yamashita vào sân thay Eli Adams.

72' Thay người Phút 72' (Gamba Osaka): Issam Jebali vào sân thay Shu Kurata.

72' Thay người Phút 72' (Pohang Steelers): Jorge Luiz Barbosa Teixeira vào sân thay Jakob Tranziska.

75' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Pohang Steelers 39% - 61% Gamba Osaka, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 0 - 3.

77' BÀN THẮNG! Pohang Steelers (2-2) Phút 77': Jorge Luiz Barbosa Teixeira (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Kim Dong-Jin). Tỷ số: 2 - 2.

79' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (2-3) Phút 79': Koshiro Sumi (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Ryoya Yamashita). Tỷ số: 2 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Gamba Osaka): Shuto Abe vào sân thay Juanpe Jiménez.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pohang Steelers 43% - 57% Gamba Osaka, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 15, cứu thua 0 - 4.

88' Thay người Phút 88' (Pohang Steelers): Kim Gwang-Won vào sân thay Jin Si-woo.

89' BÀN THẮNG! Pohang Steelers (3-3) Phút 89': Kim Gwang-Won (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Cho Sang-Hyeok). Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Pohang Steelers 3-3 Gamba Osaka Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 18:51 04/11/2026

Đội hình chính thức Pohang Steelers Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Seong-jae Kim Gamba Osaka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin 21 Hwang In-Jae 4 Jeon Min-Gwang 20 Park Chan-Yong 5 Jin Si-woo 3 Ye-Sung Kim 8 Kim Seung-Ho 37 Jung Han-Min 31 K. Nishiya 16 Kim Dong-Jin 9 An Jae-Jun 10 J. Tranziska 22 J. Ichimori 28 S. Fujiwara 19 Ginjiro Ikegaya 2 S. Fukuoka 47 S. Nakano 78 Juanpe 16 T. Suzuki 20 E. Adams 10 S. Kurata 8 R. Meshino 24 T. Ogashiwa Dự bị Pohang Steelers 14 Lee Chang-Woo 40 Ki Sung-Yueng 77 Wanderson 17 Shin Kwang-Hoon 18 Cho Sang-Hyeok 22 K. Gwang-won 12 Hwang Jae-Hwan 25 Jorge Luiz 33 Jo Sung-Wook Gamba Osaka 31 Zhang Ao lin 35 T. Tono 39 K. Sumi 37 N. Nakatsumi 15 T. Kishimoto 11 I. Jebali 1 Higashiguchi 21 R. Hatsuse 13 S. Abe Cập nhật đội hình lúc 16:32 04/11/2026

Pohang Steelers Thống kê Gamba Osaka 45% Kiểm soát bóng 55% 12 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 4 1 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jorge Luiz Pohang Steelers 1 bàn R. Meshino Gamba Osaka 1 bàn Wanderson Pohang Steelers 1 bàn K. Gwang-won Pohang Steelers 1 bàn K. Sumi Gamba Osaka 1 bàn E. Adams Gamba Osaka 1 bàn

Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và chuyến làm khách trước Pohang Steelers là dịp để đội bóng này củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hiện Gamba Osaka đứng hạng 3 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Pohang Steelers đứng hạng 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Gamba Osaka giữ lợi thế ở bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng đang nghiêng về đội khách. Gamba Osaka có 7 điểm và nằm ở vị trí thứ 3, tức vẫn bám sát nhóm đầu bảng. Ngược lại, Pohang Steelers đang ở hạng 15 với 0 điểm, một xuất phát rất khó khăn.

Với đội khách, đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy điểm và duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên. Với chủ nhà, trận đấu là cơ hội để kéo mình ra khỏi nhóm cuối bảng ngay trên sân nhà.

Phong độ: cả hai cùng khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers chưa thắng trận nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi trận này cho thấy chủ nhà chưa tìm được đường đến chiến thắng, dù không dễ bị đánh bại hoàn toàn.

Gamba Osaka có phong độ ổn định hơn về mặt kết quả. Họ thắng 1 trận và hòa 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời hòa ở cả 3 trận mới nhất. Điều đáng chú ý là đội khách chưa nếm thất bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa chuyển hóa được nhiều trận hòa thành chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, hai đội chưa phân thắng bại rõ ràng: 1 trận hòa và 1 trận Gamba Osaka thắng, Pohang Steelers chưa thắng trận nào. Con số này nghiêng nhẹ về đội khách, dù mẫu so sánh còn nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang hòa nhiều, nên khả năng nằm ở việc đội nào kiên nhẫn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Gamba Osaka có lợi thế tâm lý nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. Pohang Steelers chơi trên sân nhà, cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi trận chưa thắng.

Nhìn chung, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, số điểm và phong độ. Tuy vậy, thành tích hòa liên tiếp của đội khách cho thấy họ vẫn cần sự sắc bén hơn ở khâu dứt điểm nếu muốn bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Pohang Steelers · 0 thắng 1 hòa Gamba Osaka · 1 thắng Gamba Osaka 2 - 1 Pohang Steelers GO Pohang Steelers 1 - 1 Gamba Osaka Hòa

Pohang Steelers 5 trận gần nhất H B H H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới Gamba Osaka 5 trận gần nhất H H H T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T 4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 +5 7 T H T B … 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B 15 Pohang Steelers 3 0 0 3 -7 0 B B B 16 Newcastle Jets 4 0 0 4 -13 0 B B B B