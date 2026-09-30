Poland U17 3-1 Georgia U17: Poland U17 giành chiến thắng Poland U17 và Georgia U17 bước vào trận đấu lúc 16:00 ngày 30/09/2026 với sự tự tin lớn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng cùng lối chơi kỷ luật ở các trận gần đây.

Poland U17 3 - 1 Georgia U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Poland U17 tiếp đón Georgia U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Poland U17 3-1 Georgia U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 17:58 30/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Poland U17 và Georgia U17 diễn ra lúc 16:00 ngày 30/09/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co khi cả hai đội tuyển đều đang duy trì điểm rơi phong độ thuyết phục. Sự hưng phấn và tính ổn định trong lối chơi của hai bên tạo nên nền tảng vững chắc cho màn tranh tài này.

Poland U17 duy trì phong độ ổn định

Poland U17 bước vào trận đấu với tinh thần thi đấu rất cao. Đại diện bóng đá trẻ Đông Âu đang sở hữu chuỗi kết quả ấn tượng khi giành tới 4 trận thắng và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, hai trận đấu gần đây nhất của họ đều khép lại với niềm vui chiến thắng trọn vẹn.

Sự cân bằng giữa khả năng triển khai tấn công hiệu quả và phòng ngự chặt chẽ là điểm tựa then chốt giúp Poland U17 gặt hái những kết quả tích cực. Lối chơi kỷ luật giúp đội bóng duy trì nhịp độ ổn định, qua đó dễ dàng kiểm soát thế trận trước các đối thủ khác nhau.

Georgia U17 thể hiện sự gắn kết và tự tin

Bên kia chiến tuyến, Georgia U17 cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này đang bất bại trong 2 trận gần nhất với thành tích gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng. Dù số lượng trận đấu gần đây được ghi nhận không quá dày đặc, sự chắc chắn và tinh thần gắn bó trong đội hình Georgia U17 là điểm sáng rõ nét.

Cách tổ chức cự ly đội hình hợp lý cùng tinh thần chiến đấu kiên cường giúp các cầu thủ trẻ Georgia tạo ra bức tường phòng ngự kiên cố. Họ luôn sẵn sàng chuyển trạng thái phản công nhanh mỗi khi xuất hiện sơ hở từ phía đối phương.

Lợi thế tâm lý nghiêng về phía Poland U17

Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển, Poland U17 là đội giành chiến thắng. Kết quả tích cực ở trận đối đầu duy nhất đó mang lại cho Poland U17 lợi thế tâm lý đáng kể trước màn tái đấu này.

Dẫu vậy, với đà thăng tiến hiện tại, Georgia U17 chắc chắn muốn tạo nên bất ngờ để chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của mình. Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở của đối thủ trên sân.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Xét về tính liên tục và sự thăng hoa qua các lần ra sân gần đây, Poland U17 đang nắm giữ ưu thế nhỉnh hơn nhờ chuỗi trận thắng áp đảo. Tuy nhiên, Georgia U17 với phong độ bất bại gần đây hoàn toàn đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn.

Nhiều khả năng màn so tài lúc 16:00 ngày 30/09/2026 sẽ diễn ra với thế trận giằng co và chặt chẽ, nơi bản lĩnh của Poland U17 sẽ đối đầu trực tiếp với sự kiên cường từ Georgia U17.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Poland U17 · 1 thắng 0 hòa Georgia U17 · 0 thắng Poland U17 3 - 0 Georgia U17 PU

Poland U17 5 trận gần nhất T T H T B 5 Trận 4-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 5 Thủng lưới Georgia U17 5 trận gần nhất H T T T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới