Port FC 1-2 Vissel Kobe: Vissel Kobe giành chiến thắng Màn chạm trán giữa Port FC và Vissel Kobe trên sân Thammasat hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất ấn tượng.

Port FC 1 - 2 Vissel Kobe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Port FC tiếp đón Vissel Kobe.

10' BÀN THẮNG! Vissel Kobe (0-1) Phút 10': Ren Komatsu (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Issei Takahashi). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Port FC 45% - 55% Vissel Kobe, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1).

24' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 49% - 51% Vissel Kobe, dứt điểm 0 - 8 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

36' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 45% - 55% Vissel Kobe, dứt điểm 0 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Vissel Kobe): Yoshinori Muto vào sân thay Nanasei Iino.

45' Thay người Phút 45' (Vissel Kobe): Yuya Osako vào sân thay Ren Komatsu.

45+4' BÀN THẮNG! Port FC (1-1) Phút 45+4': Ren Komatsu (Vissel Kobe) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 51% - 49% Vissel Kobe, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Vissel Kobe): Mitsuki Hidaka vào sân thay Katsuya Nagato.

60' Thay người Phút 60' (Vissel Kobe): Erik Nascimento de Lima vào sân thay Yuya Kuwasaki.

60' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 52% - 48% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 1.

61' BÀN THẮNG! Vissel Kobe (1-2) Phút 61': Yoshinori Muto (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuya Osako). Tỷ số: 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Bruno Moreira Soares.

63' Thay người Phút 63' (Port FC): Teerasak Poeiphimai vào sân thay Essam Al-Subhi.

65' Thẻ vàng Phút 65': Kaká Mendes (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Port FC): Suphanan Bureerat vào sân thay Peerawat Akkratum.

72' Thay người Phút 72' (Port FC): Seksan Ratree vào sân thay Kaká Mendes.

72' Thẻ vàng Phút 72': João Victor Andrade Caetano (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 47% - 53% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 19 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 1.

73' Thẻ vàng Phút 73': Shuichi Gonda (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

75' Thay người Phút 75' (Vissel Kobe): Matheus Thuler vào sân thay Yuta Goke.

76' Thay người Phút 76' (Port FC): Worachit Kanitsribumphen vào sân thay Lucas Tocantins.

77' Thẻ vàng Phút 77': Suphanan Bureerat (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Vissel Kobe ép sân Cầm bóng: Port FC 47% - 53% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 19 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 1.

KT Kết thúc: Port FC 1-2 Vissel Kobe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:12 16/09/2026

Đội hình chính thức Port FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV S. Treephan Vissel Kobe Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe 93 Falkesgaard 15 M. Bihr 36 P. Akkratum 20 Marcel Scalese 13 Matheus Lins 27 Lucas Tocantins 33 N. Shimura 5 Chamrasamee 11 Bruno 12 Kaká Mendes 7 Issam Al Sabhi 71 S. Gonda 17 I. Takahashi 4 T. Yamakawa 16 Caetano 15 Diego 5 Y. Goke 24 G. Sakai 7 Y. Ideguchi 2 N. Iino 29 R. Komatsu 41 K. Nagato Dự bị Port FC 9 Ruan 17 S. Ratree 28 Sviatchenko 1 S. Yos 18 Jude Jacob Soonsup-Bell 4 S. Bureerat 19 Rui Costa 24 J. Kaewprom 22 Kanitsribumphen Vissel Kobe 43 K. Yamada 3 Matheus Thuler 11 Y. Muto 1 D. Maekawa 25 Y. Kuwasaki 62 H. Kawabata 31 T. Iwanami 44 M. Hidaka 94 Erik Cập nhật đội hình lúc 18:48 16/09/2026

Port FC Thống kê Vissel Kobe 41% Kiểm soát bóng 59% 7 Dứt điểm 22 3 Trúng đích 8 4 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Y. Muto Vissel Kobe 1 bàn R. Komatsu Vissel Kobe 1 bàn Y. Osako Vissel Kobe 1 kiến tạo · điểm 7.45 I. Takahashi Vissel Kobe 1 kiến tạo · điểm 7.07 Falkesgaard Port FC Điểm 7.49

Cuộc đối đầu giữa Port FC và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Thammasat đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với trạng thái phong độ rất cao. Sự hưng phấn cùng lối chơi đang vào guồng của đôi bên hứa hẹn tạo nên một màn so tài sòng phẳng và giàu tính cống hiến.

Sự tự tin từ phong độ thăng hoa

Cả Port FC lẫn Vissel Kobe đều đang có được điểm rơi phong độ thuyết phục trước giờ bóng lăn. Sự gắn kết trong lối chơi cùng tinh thần thi đấu hưng phấn giúp cả hai câu lạc bộ duy trì được sự ổn định qua từng vòng đấu. Khi sự tự tin đạt mức tối đa, các cầu thủ thường sẵn sàng thi triển lối đá chủ động thay vì chọn cách tiếp cận an toàn, biến 90 phút sắp tới thành một cuộc đấu trí chiến thuật cân não.

Được thi đấu trên sân vận động Thammasat, Port FC chắc chắn muốn tận dụng tối đa lợi thế quen thuộc mặt cỏ để áp đặt nhịp độ. Tuy nhiên, Vissel Kobe với bản lĩnh vững vàng và phong độ cao không kém cũng sẵn sàng đáp trả bằng sự chặt chẽ và những tình huống triển khai bóng mạch lạc.

Khởi đầu mới trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều đang ở vạch xuất phát ban đầu. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Vissel Kobe đang xếp ở vị trí thứ 8 với 0 điểm, trong khi Port FC đứng ở vị trí thứ 11 và cũng chưa có điểm nào. Vị trí trên bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại phản ánh đây mới chỉ là giai đoạn mở màn, nơi bất kỳ điểm số nào cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng sự khởi đầu suôn sẻ cho hành trình phía trước.

Mục tiêu của cả Port FC lẫn đại diện bóng đá Nhật Bản Vissel Kobe là tìm kiếm những điểm số đầu tiên để bứt phá. Với việc đôi bên chưa từng có tiền lệ chạm trán, sự cẩn trọng nhất định ở những phút đầu là điều khó tránh khỏi, trước khi nhịp độ được đẩy lên cao theo diễn biến thực tế trên sân.

Chờ đợi thế trận đôi công hấp dẫn

Nhìn chung, đây là màn đọ sức cân bằng giữa hai tập thể đang đạt độ chín về cảm giác thi đấu. Port FC sở hữu sự hưng phấn cùng điểm tựa sân bãi, trong khi Vissel Kobe luôn là đối thủ đáng gờm nhờ tính kỷ luật và sự sắc bén trong cách vận hành chiến thuật.

Khi hai đội bóng cùng sở hữu phong độ ấn tượng đối đầu trực tiếp, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Đội bóng nào chắt chiu cơ hội tốt hơn và hạn chế được sai sót cá nhân sẽ nắm giữ cơ hội lớn để định đoạt cục diện trận đấu tại Thammasat Stadium.

Port FC 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Vissel Kobe 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 7 Buriram United 1 0 1 0 0 1 H 8 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 9 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 10 Jeonbuk Motors 0 0 0 0 0 0 11 Port FC 0 0 0 0 0 0 12 Kyoto Sanga 1 0 0 1 -1 0 B …