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Port FC 7-4 Beijing Guoan: Port FC giành chiến thắng

Văn Thể03/11/2026 14:15

Beijing Guoan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 7 điểm. Họ làm khách của Port FC, đội đứng hạng 15, lúc 19h15 ngày 03/11/2026.

Port FC7 - 4Beijing GuoanKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Port FC tiếp đón Beijing Guoan.

  • 5'BÀN THẮNG! Beijing Guoan (0-1)

    Phút 5': Chadrac Akolo (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 14'Beijing Guoan ép sân

    Cầm bóng: Port FC 32% - 68% Beijing Guoan, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 16'BÀN THẮNG! Port FC (1-1)

    Phút 16': Jude Soonsup-Bell (Port FC) lập công (kiến tạo: Bordin Phala). Tỷ số: 1 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Port FC (2-1)

    Phút 19': Jude Soonsup-Bell (Port FC) lập công (kiến tạo: Chaiyaphon Otton). Tỷ số: 2 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Beijing Guoan (2-2)

    Phút 23': Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Zhang Xizhe). Tỷ số: 2 - 2.

  • 27'Beijing Guoan ép sân

    Cầm bóng: Port FC 30% - 70% Beijing Guoan, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 29'BÀN THẮNG! Port FC (3-2)

    Phút 29': Bordin Phala (Port FC) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-3)

    Phút 37': Noboru Shimura (Port FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 3.

  • 40'Beijing Guoan ép sân

    Cầm bóng: Port FC 32% - 68% Beijing Guoan, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 41'BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-4)

    Phút 41': Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Bai Yang (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Port FC): Peeradol Chamrasamee vào sân thay Noboru Shimura.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Beijing Guoan): Deng Jiefu vào sân thay Bai Yang.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Beijing Guoan ép sân

    Cầm bóng: Port FC 34% - 66% Beijing Guoan, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 54'VAR

    Phút 54': Card upgrade confirmed — Guilherme Ramos (Beijing Guoan).

  • 58'Thẻ đỏ

    Phút 58': Guilherme Ramos (Beijing Guoan) nhận thẻ đỏ.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Beijing Guoan): Sai Erjini'ao vào sân thay Jeremy Dudziak.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Beijing Guoan): Yue Tze-Nam vào sân thay Zhang Xizhe.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Beijing Guoan): Zhang Yuning vào sân thay Chadrac Akolo.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Port FC): Suphanan Bureerat vào sân thay Peerawat Akkratum.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Sittha Boonlha.

  • 65'Beijing Guoan ép sân

    Cầm bóng: Port FC 40% - 60% Beijing Guoan, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Port FC): Lucas Tocantins vào sân thay Seksan Ratree.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Port FC): Teerasak Poeiphimai vào sân thay Worachit Kanitsribumphen.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Beijing Guoan): Cao Yongjing vào sân thay Béni Nkololo.

  • 77'Port FC ép sân

    Cầm bóng: Port FC 44% - 56% Beijing Guoan, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 7.

  • 78'BÀN THẮNG! Port FC (4-4)

    Phút 78': Bordin Phala (Port FC) lập công. Tỷ số: 4 - 4.

  • 81'BÀN THẮNG! Port FC (5-4)

    Phút 81': Bordin Phala (Port FC) lập công. Tỷ số: 5 - 4.

  • 86'VAR

    Phút 86': Bàn thắng không được công nhận — Jude Soonsup-Bell (Port FC).

  • 89'Port FC ép sân

    Cầm bóng: Port FC 46% - 54% Beijing Guoan, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 7.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Port FC (6-4)

    Phút 90+1': Teerasak Poeiphimai (Port FC) lập công (kiến tạo: Bordin Phala). Tỷ số: 6 - 4.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Port FC (7-4)

    Phút 90+5': Teerasak Poeiphimai (Port FC) lập công (kiến tạo: Jakkaphan Kaewprom). Tỷ số: 7 - 4.

  • KTKết thúc: Port FC 7-4 Beijing Guoan

    Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 4.

Cập nhật lúc 21:13 03/11/2026

Đội hình chính thức
Port FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic
Beijing Guoan
Sơ đồ 4-4-2 · HLV N. Montgomery
93
Falkesgaard
36
P. Akkratum
28
Sviatchenko
20
Marcel Scalese
25
C. Otton
17
S. Ratree
33
N. Shimura
22
Kanitsribumphen
47
S. Boonlha
18
Jude Jacob Soonsup-Bell
10
B. Phala
34
Hou Sen
27
Wang Gang
25
U. Spajić
5
Guilherme Ramos
26
Bai Yang
28
J. Dudziak
8
A. Konte
23
Dawhan
10
Zhang Xizhe
20
B. Nkololo
77
C. Akolo
Dự bị
Port FC
15 M. Bihr24 J. Kaewprom1 S. Yos19 Rui Costa5 Chamrasamee27 Lucas Tocantins4 S. Bureerat11 Bruno9 Ruan Ribeiro
Beijing Guoan
47 Jiefu Deng30 Fan Shuangjie31 Liu Shaoziyang21 Yue Tze Nam24 Abduhamit Abdugheni11 Lin Liangming7 Serginho9 Zhang Yuning37 Cao Yongjing
Cập nhật đội hình lúc 18:47 03/11/2026
Port FCThống kêBeijing Guoan
46%
Kiểm soát bóng
54%
19
Dứt điểm
7
14
Trúng đích
3
6
Phạt góc
0
10
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
B. Phala
B. Phala
Port FC
3 bàn · 2 kiến tạo
Jude Jacob Soonsup-Bell
Jude Jacob Soonsup-Bell
Port FC
2 bàn
Dawhan
Dawhan
Beijing Guoan
2 bàn
T. Poeiphimai
T. Poeiphimai
Port FC
2 bàn
C. Akolo
C. Akolo
Beijing Guoan
1 bàn
C. Otton
C. Otton
Port FC
1 kiến tạo · điểm 6.86

Beijing Guoan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 7 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng Trung Quốc sẽ gặp Port FC trên sân True BG Stadium lúc 19h15 ngày 03/11/2026, trong một trận đấu mà hai đội đang đứng ở hai đầu khác nhau của bảng điểm.

Beijing Guoan giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Hạng 5 cùng 7 điểm là vị trí cho thấy Beijing Guoan đang đi đúng hướng trong cuộc đua tốp đầu. Phong độ gần đây của đội khách củng cố thêm nhận định này: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận và hòa 1 trận, không để thua trận nào.

Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất của họ, còn 4 trận thắng nằm ở những lượt đấu trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy Beijing Guoan duy trì được sự ổn định, một yếu tố quan trọng với đội muốn giữ chỗ ở nhóm trên.

Port FC cần tìm điểm số đầu tiên

Ở chiều ngược lại, Port FC đang xếp hạng 15 và chưa có điểm nào. Khoảng cách 7 điểm giữa hai đội phản ánh rõ vị thế của họ ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hoàn toàn mờ nhạt. Trong 5 trận gần nhất, Port FC thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Trận đấu với Beijing Guoan vì thế là cơ hội để đội bóng này tìm lại cảm giác chiến thắng và cải thiện hình ảnh trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến những tín hiệu trái chiều. Beijing Guoan có thứ hạng cao hơn và chuỗi trận không thua, trong khi Port FC có lợi thế sân nhà cùng nhu cầu cấp thiết là giành điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Với đội khách, thử thách nằm ở việc giữ vững sự ổn định khi phải làm khách và đối mặt với một đối thủ cần điểm. Với đội chủ nhà, bài toán là biến phong độ khá ở những trận gần đây thành kết quả cụ thể trên bảng điểm.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Beijing Guoan được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng này đang ở nhóm bám sát suất dự cúp châu lục và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Port FC có động lực lớn và lợi thế sân nhà, nên trận đấu vẫn hứa hẹn nhiều giằng co ngay từ những phút đầu.

Port FC
5 trận gần nhất
BTTTB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
10
Thủng lưới
Beijing Guoan
5 trận gần nhất
HTTTT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima3300+109TTT
2Vissel Kobe3300+49TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
4Johor Darul Takzim FC3210+57TTH
5Beijing Guoan3210+37HTT
6Kyoto Sanga3201+36TTB
14Pohang Steelers3003-70BBB
15Port FC3003-80BBB
16Newcastle Jets3003-110BBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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