Portal 2 nhận chứng nhận tương thích Steam Frame: Bước chuẩn bị của Valve cho phần cứng mới Portal 2 vừa được xếp hạng Playable trên Steam Frame, đánh dấu bước tiến mới trong việc tối ưu hóa kho trò chơi cho thiết bị phần cứng sắp ra mắt của Valve.

Trong bối cảnh Valve đang tích cực mở rộng hệ sinh thái phần cứng, Portal 2 đã chính thức trở thành một trong những tựa game đầu tiên nhận được xếp hạng tương thích với Steam Frame. Đây là động thái quan trọng khi Valve chuẩn bị ra mắt Steam Machine vào ngày 30/06 và đã phát hành Steam Controller trước đó một tháng.

Xếp hạng Playable và khả năng vận hành thực tế

Dựa trên các dữ liệu mới nhất được ghi nhận, Portal 2 được dán nhãn “Playable” (Có thể chơi được) trên Steam Frame. Điều này đồng nghĩa với việc trò chơi có thể vận hành ổn định trên thiết bị, tuy nhiên vẫn chưa đạt mức tối ưu hóa hoàn toàn (Verified) ngay từ khi khởi chạy.

Portal 2 promotional image.

Phân tích kỹ thuật từ các ghi chú tương thích cho thấy một số điểm đáng lưu ý về hiệu suất của trò chơi trên thiết bị mới này. Cụ thể, Portal 2 hiện chưa hỗ trợ độ phân giải hiển thị gốc của Steam Frame. Sự thiếu hụt này có thể dẫn đến việc giảm độ sắc nét của hình ảnh hoặc phát sinh các vấn đề về hiệu suất nếu người dùng không tùy chỉnh lại cài đặt.

Tối ưu hóa giao diện và điều khiển

Mặc dù gặp hạn chế về độ phân giải, Portal 2 vẫn thể hiện sự tương thích tốt ở các khía cạnh khác của trải nghiệm người dùng:

Hệ thống điều khiển: Tất cả các tính năng cốt lõi của trò chơi đều hoạt động tốt với thiết lập tay cầm mặc định. Người chơi không cần phải cấu hình thủ công để trải nghiệm trọn vẹn tựa game.

Tất cả các tính năng cốt lõi của trò chơi đều hoạt động tốt với thiết lập tay cầm mặc định. Người chơi không cần phải cấu hình thủ công để trải nghiệm trọn vẹn tựa game. Giao diện người dùng: Trò chơi hiển thị chính xác các biểu tượng tay cầm của Steam Frame. Đồng thời, văn bản trong giao diện trò chơi được đánh giá là dễ đọc trên màn hình của thiết bị.

Trò chơi hiển thị chính xác các biểu tượng tay cầm của Steam Frame. Đồng thời, văn bản trong giao diện trò chơi được đánh giá là dễ đọc trên màn hình của thiết bị. Cấu hình đồ họa: Các thiết lập đồ họa mặc định được đánh giá là đủ tốt để trò chơi vận hành mượt mà, dù chưa phải là mức hoàn hảo nhất.

Kỳ vọng về hệ sinh thái phần cứng của Valve

Việc xuất hiện các xếp hạng tương thích cho thấy Valve đang âm thầm chuẩn bị cho sự ra mắt của Steam Frame – sản phẩm thứ ba trong bộ ba phần cứng được công bố cùng Steam Controller và Steam Machine. Hiện tại, Valve vẫn chưa tiết lộ thời điểm ra mắt chính thức cũng như mức giá cụ thể của Steam Frame.

Nhìn chung, việc Portal 2 nhận chứng nhận tương thích là tín hiệu tích cực cho thấy Valve đang nỗ lực đảm bảo kho ứng dụng đồ sộ của mình sẵn sàng cho các nền tảng phần cứng mới. Tuy nhiên, để đạt được trải nghiệm hình ảnh tốt nhất, người dùng có thể sẽ cần thực hiện một số điều chỉnh nhỏ trong phần cài đặt cho đến khi các bản cập nhật tối ưu hóa sâu hơn được phát hành.