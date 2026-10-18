Portland Timbers 0-0 Colorado Rapids: Hai đội chia điểm
Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Portland Timbers tiếp Colorado Rapids lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Providence Park.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Portland Timbers tiếp đón Colorado Rapids.
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Rob Holding (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 37% - 63% Colorado Rapids, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2.
- 25'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 26% - 74% Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 37'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 32% - 68% Colorado Rapids, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 40'VAR
Phút 40': Phạt đền bị hủy — Omir Fernandez (Portland Timbers).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Kristoffer Velde (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Argument).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45'Thay người
Phút 45' (Colorado Rapids): Noah Cobb vào sân thay Rob Holding.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Kosi Thompson (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 45+5'Thẻ vàng
Phút 45+5': Matthew Elliott Wells (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 35% - 65% Colorado Rapids, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (Colorado Rapids): Hamzat Ojediran vào sân thay Morgan Whittaker.
- 62'Thay người
Phút 62' (Colorado Rapids): Paxten Aaronson vào sân thay Donavan Phillip.
- 62'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 40% - 60% Colorado Rapids, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 1 - 2.
- 67'Thay người
Phút 67' (Portland Timbers): Jose Caicedo vào sân thay Diego Chará.
- 67'Thay người
Phút 67' (Portland Timbers): Ariel Lassiter vào sân thay Omir Fernandez.
- 72'Thay người
Phút 72' (Portland Timbers): Julio Joao Ortiz Landazuri vào sân thay Eric Izoita.
- 72'Thay người
Phút 72' (Portland Timbers): Cole Bassett vào sân thay Vincent Janssen.
- 74'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 41% - 59% Colorado Rapids, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 14 - 16, cứu thua 1 - 2.
- 81'Thay người
Phút 81' (Colorado Rapids): Ibrahim Sadiq vào sân thay Georgi Minoungou.
- 81'Thay người
Phút 81' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay David Da Costa.
- 87'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 40% - 60% Colorado Rapids, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 17 - 18, cứu thua 1 - 3.
- KTKết thúc: Portland Timbers 0-0 Colorado Rapids
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 11:39 18/10/2026
Portland Timbers và Colorado Rapids bước vào trận đấu tại Providence Park với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên điểm số lúc này có ý nghĩa lớn với mỗi bên. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026.
Portland Timbers: chuỗi trận khó khăn trước sân nhà quen thuộc
Phong độ của đội chủ nhà đang là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, Portland Timbers thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này khiến đội bóng cần một trận đấu để lấy lại tự tin.
Tuy vậy, Providence Park là nơi Portland Timbers có thể kỳ vọng vào sự cổ vũ của khán giả nhà. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp họ phá vỡ mạch trận không thuận lợi.
Colorado Rapids: bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng
Colorado Rapids cũng không có phong độ tốt hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng. Dù vậy, chuỗi này cho thấy họ không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 2 trong 5 trận.
Vấn đề của Colorado Rapids là biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Với đội bóng đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, việc chỉ giành được các điểm lẻ đang khiến họ chưa thể tạo khác biệt.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers thắng 3 trận, Colorado Rapids thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu thường có người thắng, thay vì kết thúc bằng sự chia điểm.
Lợi thế nhỏ của Portland Timbers về đối đầu có thể giúp họ thêm tự tin. Tuy nhiên, Colorado Rapids cũng từng thắng 2 trong 5 lần đó, nên đội khách hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tốt.
Vị trí trên bảng xếp hạng
Colorado Rapids đang đứng hạng 9 với 38 điểm, còn Portland Timbers xếp hạng 10 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 5 điểm và nằm liền kề trên bảng xếp hạng.
Khoảng cách này khiến trận đấu có sức nặng riêng. Nếu Portland Timbers giành chiến thắng, họ sẽ rút ngắn chênh lệch với đối thủ. Ngược lại, Colorado Rapids có thể nới rộng khoảng cách nếu mang điểm về từ chuyến làm khách.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ như vậy, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Một bàn thua sớm có thể làm tâm lý đội bóng đang thiếu chiến thắng lung lay thêm.
Portland Timbers cần tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Trong khi đó, Colorado Rapids có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, dựa vào khả năng giữ trận đấu cân bằng như các kết quả hòa gần đây.
Nhận định
Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. Portland Timbers có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, nhưng phong độ gần đây lại là điểm yếu rõ nhất. Colorado Rapids có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng cũng chưa thắng trong 5 trận.
Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều khả năng cân bằng và khó đoán. Đội nào kiểm soát tốt tâm lý và hạn chế sai lầm sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận chưa thắng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)