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Portland Timbers 0-1 Atlanta United FC: Atlanta United FC giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 04:36

Portland Timbers và Atlanta United FC đều hướng đến một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, hứa hẹn màn so tài căng thẳng tại sân Providence Park.

Portland Timbers0 - 1Atlanta United FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Portland Timbers tiếp đón Atlanta United FC.

  • 13'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 75% - 25% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': D. Chara (Portland Timbers) nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 57% - 43% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-1)

    Phút 28': A. Miranchuk (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 34'Thay người

    Phút 34' (Atlanta United FC): M. Edwards vào sân thay T. Jacob.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 55% - 45% Atlanta United FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': J. Waterman (Portland Timbers) nhận thẻ vàng.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Giuliano Galoppo (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 52% - 48% Atlanta United FC, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Portland Timbers): V. Janssen vào sân thay Antony.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': T. Muyumba (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

  • 65'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 52% - 48% Atlanta United FC, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Atlanta United FC): C. Sanchez vào sân thay Giuliano Galoppo.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Portland Timbers): I. Smith vào sân thay J. Fory.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Portland Timbers): J. Ortiz vào sân thay D. Chara.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Portland Timbers): O. Fernandez vào sân thay C. Bassett.

  • 77'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 52% - 48% Atlanta United FC, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 1 - 3.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Atlanta United FC): A. Fortune vào sân thay T. Muyumba.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Atlanta United FC): E. Mihaj vào sân thay P. Diaz.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Portland Timbers): G. Guerra vào sân thay R. Hernandez.

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 51% - 49% Atlanta United FC, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • KTKết thúc: Portland Timbers 0-1 Atlanta United FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 11:36 20/09/2026

Đội hình chính thức
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jack Cassidy
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Martino
41
James Pantemis
12
Ronald Hernández
20
Finn Surman
2
Joel Waterman
27
Jímer Fory
10
David Pereira Da Costa
21
Diego Chará
17
Cole Bassett
7
Ariel Lassiter
11
Antony Alves
99
Kristoffer Velde
1
Lucas Hoyos
55
Tomás Jacob
27
Paulo Díaz
6
Junior Alonso
3
Elías Báez
14
Mauricio Amaro
8
Tristan Muyumba
11
Giuliano Galoppo
59
Aleksey Miranchuk
10
Miguel Almirón
36
Breel Embolo
Dự bị
Portland Timbers
26 Hunter Sulte23 Ian Smith6 Alex Bonetig4 Kamal Miller15 Eric Miller80 Joao Ortíz22 Omir Fernandez88 Gage Guerra14 Vincent Janssen
Atlanta United FC
42 Jayden Hibbert4 Enea Mihaj47 Matthew Edwards35 Ajani Fortune48 Cooper Sanchez16 Adrian Gill20 Luke Brennan22 Fafà Picault19 Sergio Santos
Cập nhật đội hình lúc 09:13 20/09/2026
Portland TimbersThống kêAtlanta United FC
53%
Kiểm soát bóng
47%
19
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
3
5
Phạt góc
3
4
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Aleksey Miranchuk
Aleksey Miranchuk
Atlanta United FC
1 bàn
Joel Waterman
Joel Waterman
Portland Timbers
Điểm 7.9
Ariel Lassiter
Ariel Lassiter
Portland Timbers
Điểm 7.7
Lucas Hoyos
Lucas Hoyos
Atlanta United FC
Điểm 7.7
Enea Mihaj
Enea Mihaj
Atlanta United FC
Điểm 7.7
David Pereira Da Costa
David Pereira Da Costa
Portland Timbers
Điểm 7.5

Cuộc chạm trán giữa Portland Timbers và Atlanta United FC diễn ra vào lúc 09:30 ngày 20/09 trên sân vận động Providence Park mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai bên. Bối cảnh hiện tại buộc cả hai câu lạc bộ phải dốc toàn lực nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực, sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định vừa qua.

Phong độ bất ổn của hai câu lạc bộ

Portland Timbers bước vào trận đấu này với hành trang là sự trồi sụt về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 trận thua. Kết quả đó phản ánh sự bế tắc nhất định trong cách vận hành lối chơi, khiến họ hiện dậm chân ở vị trí thứ 8 với 32 điểm.

Ở phía đối diện, tình cảnh của Atlanta United FC cũng không mấy khả quan hơn. Đại diện đội khách trải qua 5 trận ra sân gần nhất với cùng kịch bản: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì áp lực cũng như sự chắc chắn nơi hậu phương khiến cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm để vực dậy tinh thần.

Ưu thế đối đầu và điểm tựa Providence Park

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, Atlanta United FC là đội chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Cụ thể, trong 5 lần đọ sức gần nhất giữa hai đội, Atlanta United FC đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Portland Timbers vượt qua đúng 1 lần. Đây là cơ sở tâm lý vững chắc cho đội khách trước chuyến hành quân xa nhà.

Tuy nhiên, Portland Timbers lại có lợi thế được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Providence Park. Trước một đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn trong quá khứ, đội chủ nhà bắt buộc phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tối đa lợi thế địa lợi để không bị cuốn vào lối chơi của đối phương.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tính chất quan trọng khi đôi bên đều rất cần một cú hích để vượt qua giai đoạn chững lại, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được cả hai huấn luyện viên ưu tiên hàng đầu. Portland Timbers cần sớm tìm lại nhịp điệu để kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Atlanta United FC hoàn toàn có thể dựa vào sự tự tin từ thành tích đối đầu để tổ chức các pha phản công sắc bén. Một thế trận giằng co và toan tính cao độ là điều được dự báo trước trên sân Providence Park.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 1 thắng1 hòaAtlanta United FC · 3 thắng
19/03/2023
Atlanta United FC
5 - 1
Portland Timbers
AUF
05/09/2022
Portland Timbers
2 - 1
Atlanta United FC
PT
19/08/2019
Portland Timbers
0 - 2
Atlanta United FC
AUF
09/12/2018
Chung kết
Atlanta United FC
2 - 0
Portland Timbers
AUF
25/06/2018
Atlanta United FC
1 - 1
Portland Timbers
Hòa
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BHTBH
25
Trận
9-5-11
T-H-B
47
Ghi (TB 1.9)
47
Thủng lưới
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
HBHBT
25
Trận
6-5-14
T-H-B
29
Ghi (TB 1.2)
43
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
7Colorado Rapids2511212+135THBTB
8Portland Timbers259511032BHTBH
9San Diego258611030BBBTT
Tình hình lực lượng
Portland Timbers
A. Aravena (Hip Injury)
B. Bye (Leg Injury)
J. Caicedo (Thigh Injury)
D. Da Costa (Concussion)
J. Mosquera (Foot Injury)
T. Muse (Wrist Injury)
A. Aravena (Hip Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Atlanta United FC
S. Alzate (Illness)
Giuliano Galoppo (Inactive)
S. Alzate (Illness)
Giuliano Galoppo (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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