Portland Timbers 2-1 Real Salt Lake: Portland Timbers giành chiến thắng Portland Timbers tiếp Real Salt Lake tại Providence Park trong trận đấu có sự chênh lệch đáng chú ý về vị trí, điểm số và phong độ gần đây

Portland Timbers 2 - 1 Real Salt Lake Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Real Salt Lake.

10' Thẻ vàng Phút 10': Cole Bassett () nhận thẻ vàng.

12' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 40 - 60 Real Salt Lake, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

18' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-1) Phút 18': Juan Manuel Sanabria () lập công (kiến tạo: Morgan Guilavogui). Tỷ số: 0 - 1.

24' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 42 - 58 Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

33' VAR Phút 33': VAR — Morgan Guilavogui ().

34' Thẻ đỏ Phút 34': Morgan Guilavogui () nhận thẻ đỏ.

36' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 49 - 51 Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': Krzysztof Sierocki () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 57 - 43 Real Salt Lake, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

55' Thẻ vàng Phút 55': Sergi Solans () nhận thẻ vàng.

56' BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-1) Phút 56': Felipe Mora () lập công (kiến tạo: Ariel Lassiter). Tỷ số: 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (): Antony vào sân thay Ariel Lassiter.

58' Thay người Phút 58' (): Sam Junqua vào sân thay DeAndre Yedlin.

61' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 59 - 41 Real Salt Lake, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 3.

67' BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-1) Phút 67': Felipe Mora () lập công (kiến tạo: Kristoffer Velde). Tỷ số: 2 - 1.

72' Thay người Phút 72' (): Alexander Aravena vào sân thay Felipe Mora.

72' Thay người Phút 72' (): José Luis Caicedo Barrera vào sân thay Krzysztof Sierocki.

73' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 59 - 41 Real Salt Lake, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 11 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 3.

74' Thay người Phút 74' (): Juan Jose Arias vào sân thay Lukas Engel.

74' Thay người Phút 74' (): Saba Lobjanidze vào sân thay Diego Luna.

74' Thay người Phút 74' (): Victor Olatunji vào sân thay Sergi Solans.

85' Thay người Phút 85' (): Alexandros Katranis vào sân thay Juan Manuel Sanabria.

85' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 60 - 40 Real Salt Lake, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 3.

86' Thay người Phút 86' (): Joao Ortiz vào sân thay Cole Bassett.

KT Kết thúc: Portland Timbers 2-1 Real Salt Lake Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 11:40 26/07/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jimer Fory 17 Cole Bassett 30 José Luis Caicedo Barrera 10 David Da Costa 7 Ariel Lassiter 19 Kevin Kelsy 11 Antony 1 Rafael Cabral 72 Zavier Gozo 26 Philip Quinton 4 Lukas Engel 2 DeAndre Yedlin 8 Juan Manuel Sanabria 9 Morgan Guilavogui 6 Stijn Spierings 92 Noel Caliskan 10 Diego Luna 22 Sergi Solans Dự bị Portland Timbers 6 Alex Bonetig 9 Felipe Mora 15 Eric Miller 21 Krzysztof Sierocki 23 Ian Smith 25 Trey Muse 28 Alexander Aravena 80 Joao Ortiz 99 Kristoffer Velde Real Salt Lake 7 Pablo Ruiz 12 Saba Lobjanidze 17 Victor Olatunji 21 Juan Jose Arias 23 Zach Booth 27 Griffin Dillon 29 Sam Junqua 31 Mason Stajduhar 98 Alexandros Katranis Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

Portland Timbers Thống kê Real Salt Lake 61% Kiểm soát bóng 39% 22 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 2 14 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 13 4 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Felipe Mora Portland Timbers 2 bàn Juan Manuel Sanabria Real Salt Lake 1 bàn Kristoffer Velde Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 8.5 Ariel Lassiter Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 7.41 Morgan Guilavogui Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 6.74 José Luis Caicedo Barrera Portland Timbers Điểm 7.36

Thông tin trận đấu

Portland Timbers sẽ đối đầu Real Salt Lake tại Providence Park lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài giữa đội đang đứng hạng 12 và đối thủ hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Real Salt Lake bước vào trận đấu với 26 điểm, nhiều hơn Portland Timbers 8 điểm. Khoảng cách này tạo nên bối cảnh đáng chú ý, nhưng diễn biến phong độ gần đây cho thấy cán cân không hoàn toàn nghiêng về một phía.

Phong độ gần đây: Portland Timbers thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Portland Timbers có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này phản ánh một đội bóng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi số trận không thắng vẫn chiếm phần lớn.

Điểm tích cực là Portland Timbers vẫn tìm được chiến thắng trong giai đoạn gần đây và có 2 trận hòa để hạn chế đà sa sút. Tuy nhiên, hai thất bại trong cùng chuỗi 5 trận cho thấy đội chủ nhà cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, nhất là ở những thời điểm kết quả bắt đầu trở nên cân bằng.

Chơi tại Providence Park, Portland Timbers có cơ hội chủ động hơn về cách nhập cuộc. Điều quan trọng với họ là biến quyền kiểm soát không gian và nhịp độ thành sức ép thực tế, thay vì để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài.

Real Salt Lake có nền tảng kết quả tốt hơn

Real Salt Lake giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này không vượt trội hoàn toàn, nhưng vẫn cho thấy đội khách có khả năng tạo ra những kết quả tích cực thường xuyên hơn Portland Timbers trong cùng khoảng thời gian.

Hai chiến thắng là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi phong độ của Real Salt Lake. Dẫu vậy, hai trận thua cũng cho thấy đội bóng này không phải đối thủ bất bại. Portland Timbers vì thế có cơ sở để kỳ vọng nếu duy trì được sự tập trung và khai thác tốt những thời điểm Real Salt Lake mất cân bằng.

Vị trí thứ 5 cùng 26 điểm giúp Real Salt Lake bước vào trận đấu với nền tảng tốt hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lợi thế về điểm số chỉ phát huy ý nghĩa khi đội khách giữ được sự chắc chắn trước sức ép tại sân của Portland Timbers.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Portland Timbers thắng 1 trận, hòa 2 trận và Real Salt Lake thắng 2 trận. Các con số này cho thấy Real Salt Lake nhỉnh hơn đôi chút về kết quả, nhưng khoảng cách không đủ lớn để biến cuộc đối đầu thành thế trận một chiều.

Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất cũng cho thấy sự giằng co là một xu hướng đáng lưu ý. Portland Timbers có thể cần kiên nhẫn nếu không tạo được khác biệt sớm, trong khi Real Salt Lake phải tránh để trận đấu bị kéo vào thế cân bằng, nơi lợi thế thứ hạng không còn tạo ra nhiều khác biệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Portland Timbers, ưu tiên lớn nhất là kiểm soát nhịp độ và hạn chế những khoảng trống cho Real Salt Lake khai thác. Đội chủ nhà cần tổ chức các đợt lên bóng đủ mạch lạc để gây sức ép, đồng thời duy trì sự cân bằng nhằm không bị cuốn vào một trận đấu cởi mở ngoài ý muốn.

Real Salt Lake nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng nền tảng phong độ và vị trí tốt hơn để chơi chủ động ở những thời điểm phù hợp. Dù vậy, đội khách không nên xem nhẹ khả năng phản ứng của Portland Timbers, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu diễn ra tại Providence Park.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân có thể trở thành yếu tố quyết định. Bên nào kiểm soát được bóng, chuyển trạng thái nhanh hơn và duy trì cự ly đội hình tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội chiếm ưu thế. Ngược lại, những sai lầm trong khâu tổ chức có thể khiến lợi thế về phong độ hoặc thứ hạng bị xóa bỏ.

Nhận định Portland Timbers vs Real Salt Lake

Real Salt Lake có vị trí thứ 5 và nhiều hơn Portland Timbers 8 điểm, nhưng phong độ gần đây của hai đội không tạo ra cách biệt quá lớn. Portland Timbers có lợi thế sân nhà và đang đứng trước yêu cầu phải chơi chắc chắn, trong khi Real Salt Lake cần chứng minh vị trí cao hơn bằng khả năng kiểm soát trận đấu.

Thế đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Real Salt Lake, song hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất cho thấy Portland Timbers vẫn có thể tạo ra một cuộc so tài cân bằng. Đây là trận đấu khó dự đoán về thế trận, trong đó sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ sẽ có tiếng nói quan trọng.

Nhìn chung, Real Salt Lake bước vào cuộc đối đầu với nền tảng tốt hơn về thứ hạng và điểm số. Tuy nhiên, Portland Timbers có đủ cơ sở để gây khó khăn nếu giữ được cấu trúc chơi ổn định và tận dụng tốt yếu tố sân nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội xử lý tốt hơn những thời điểm giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 2 hòa Real Salt Lake · 2 thắng Real Salt Lake 2 - 0 Portland Timbers RSL Portland Timbers 3 - 1 Real Salt Lake PT Portland Timbers 0 - 1 Real Salt Lake RSL Real Salt Lake 0 - 0 Portland Timbers Hòa Real Salt Lake 3 - 3 Portland Timbers Hòa

Portland Timbers 5 trận gần nhất H T B B H 16 Trận 5-3-8 T-H-B 29 Ghi (TB 1.8) 31 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B T H T T 15 Trận 8-2-5 T-H-B 27 Ghi (TB 1.8) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H 5 Real Salt Lake 15 8 2 5 +5 26 B T T H B 6 Seattle Sounders 15 7 3 5 0 24 T B B B B … 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T 12 Portland Timbers 16 5 3 8 -2 18 H B B T H 13 San Diego 16 4 5 7 +2 17 H T H B B …

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