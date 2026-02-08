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Portland Timbers 2-1 Seattle Sounders: Portland Timbers giành chiến thắng

Văn Thể02/08/2026 04:53

Portland Timbers có lợi thế sân Providence Park và phong độ tốt hơn, nhưng Seattle Sounders vẫn sở hữu thành tích đối đầu cân bằng trong 5 lần gần nhất.

Portland Timbers2 - 1Seattle SoundersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Portland Timbers tiếp đón Seattle Sounders.

  • 7'Thay người

    Phút 7' (): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Paul Arriola.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 51 - 49 Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Peter Kingston () nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 52 - 48 Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 27'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-1)

    Phút 27': Kalani Kossa-Rienzi () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Kamal Miller () nhận thẻ vàng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 53 - 47 Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-1)

    Phút 41': Kevin Kelsy () lập công (kiến tạo: Kristoffer Velde). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45+5'Thẻ vàng

    Phút 45+5': Kevin Kelsy () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Sebastian Gomez vào sân thay Peter Kingston.

  • 49'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 57 - 43 Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 54 - 46 Seattle Sounders, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (): Antony vào sân thay Ariel Lassiter.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Sebastian Gomez () nhận thẻ vàng.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Danny Musovski vào sân thay Osaze De Rosario.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Álex Roldán vào sân thay Kee-hee Kim.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 52 - 48 Seattle Sounders, dứt điểm 10 - 15 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 2.

  • 82'BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-1)

    Phút 82': Brandon Bye () lập công (kiến tạo: David Da Costa). Tỷ số: 2 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Antino Lopez vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Portland Timbers 54 - 46 Seattle Sounders, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 3.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (): José Luis Caicedo Barrera vào sân thay Cole Bassett.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (): Ian Smith vào sân thay Kevin Kelsy.

  • 90+4'Thay người

    Phút 90+4' (): Omir Fernandez vào sân thay Kristoffer Velde.

  • KTKết thúc: Portland Timbers 2-1 Seattle Sounders

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 11:57 02/08/2026

Đội hình chính thức
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1
41
James Pantemis
5
Brandon Bye
20
Finn Surman
4
Kamal Miller
27
Jimer Fory
17
Cole Bassett
21
Diego Ferney Chará Zamora
10
David Da Costa
7
Ariel Lassiter
19
Kevin Kelsy
99
Kristoffer Velde
26
Andrew Thomas
85
Kalani Kossa-Rienzi
39
Stuart Hawkins
35
Antino Lopez
5
Nouhou
31
Hassani Dotson
37
Snyder Brunell
17
Paul Arriola
11
Albert Rusnák
14
Paul Rothrock
95
Osaze De Rosario
Dự bị
Portland Timbers
6 Alex Bonetig11 Antony15 Eric Miller16 Sawyer Jura22 Omir Fernandez23 Ian Smith25 Trey Muse30 José Luis Caicedo Barrera80 Joao Ortiz
Seattle Sounders
9 Jesús Ferreira19 Danny Musovski24 Stefan Frei28 Yeimar Gómez Andrade45 Peter Kingston50 Max Anchor53 Gallatin Sandnes90 Sebastian Gomez
Cập nhật đội hình lúc 09:08 02/08/2026
Portland TimbersThống kêSeattle Sounders
53%
Kiểm soát bóng
47%
14
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
4
4
Phạt góc
5
7
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Kalani Kossa-Rienzi
Kalani Kossa-Rienzi
Seattle Sounders
1 bàn
Brandon Bye
Brandon Bye
Portland Timbers
1 bàn
Kevin Kelsy
Kevin Kelsy
Portland Timbers
1 bàn
Kristoffer Velde
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.85
David Da Costa
David Da Costa
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.32
Diego Ferney Chará Zamora
Diego Ferney Chará Zamora
Portland Timbers
Điểm 7.56

Thông tin trận đấu

Portland Timbers sẽ đối đầu Seattle Sounders tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/08/2026, trong khuôn khổ MLS, còn được gọi là Nhà nghề Mỹ. Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi hai đội đang đứng gần nhau trên bảng xếp hạng và có sự khác biệt rõ rệt về phong độ gần đây.

Seattle Sounders hiện xếp hạng 8 với 24 điểm, trong khi Portland Timbers đứng hạng 10 với 21 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, khiến màn chạm trán tại Providence Park mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp về điểm số.

Portland Timbers có nền tảng phong độ tốt hơn

Chuỗi kết quả gần nhất của Portland Timbers là thua, thua, hòa, thắng, thắng, tính từ trận mới nhất đến trận cũ hơn. Điều đó tương đương 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần đây. Dù chuỗi này chưa cho thấy sự ổn định tuyệt đối, hai chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất vẫn tạo ra tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón Seattle Sounders.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng Portland Timbers cải thiện kết quả sau giai đoạn khởi đầu không thuận lợi trong chuỗi thống kê. Việc được thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi họ đang có thứ hạng thấp hơn và cần tận dụng cơ hội đối đầu trực tiếp với đối thủ đứng trên mình.

Seattle Sounders chịu áp lực sau chuỗi 5 trận thua

Seattle Sounders bước vào trận đấu với chuỗi 5 thất bại liên tiếp. Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai đội khi so sánh phong độ gần đây. Dù vẫn đứng hạng 8 với 24 điểm, Seattle Sounders cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn và khả năng kiểm soát trận đấu để tránh tiếp tục mất điểm.

Chuỗi thua kéo dài có thể khiến Seattle Sounders phải ưu tiên sự thận trọng trong những phút đầu. Trước một Portland Timbers đang có kết quả khởi sắc hơn, đội khách nhiều khả năng cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm và chờ thời điểm thích hợp để phản công.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Portland Timbers

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Seattle Sounders thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Portland Timbers có phần nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách không đủ lớn để xem đây là cặp đấu một chiều.

Hai trận hòa trong tổng số 5 lần đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng những thời điểm quyết định thay vì chỉ dựa trên vị trí hiện tại hoặc chuỗi phong độ riêng của mỗi bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Portland Timbers, ưu tiên hàng đầu là biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế ngay từ đầu trận. Đội chủ nhà cần duy trì nhịp độ đủ cao để khai thác tâm lý chịu áp lực của Seattle Sounders, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá mất cân bằng khi đối thủ có cơ hội chuyển trạng thái.

Ngược lại, Seattle Sounders cần tập trung vào việc chặn các khoảng trống giữa các tuyến và giữ sự kiên nhẫn trong triển khai bóng. Sau 5 trận thua liên tiếp, một thế trận chặt chẽ có thể là nền tảng cần thiết trước khi đội khách nghĩ đến việc gia tăng sức ép. Khả năng phòng ngự trong những thời điểm Portland Timbers tăng tốc sẽ có vai trò quan trọng.

Do dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định những thay đổi nhân sự của hai bên. Phân tích vì thế tập trung vào phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và xu hướng đối đầu.

Nhận định trước trận

Portland Timbers đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: phong độ gần đây tích cực hơn, thành tích đối đầu nhỉnh hơn và được thi đấu tại Providence Park. Tuy nhiên, Seattle Sounders vẫn đứng trên đối thủ 2 bậc và có nhiều hơn 3 điểm, nên không thể bị đánh giá thấp chỉ vì chuỗi 5 trận thua.

Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc vào cách Seattle Sounders phản ứng trước sức ép ban đầu và việc Portland Timbers có tận dụng được lợi thế sân nhà hay không. Đây là cuộc đối đầu mà Portland Timbers có cơ sở để tự tin, trong khi Seattle Sounders cần thể hiện sự ổn định và tính kỷ luật nếu muốn chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 2 thắng2 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
17/07/2026
Seattle Sounders
1 - 5
Portland Timbers
PT
05/10/2025
Seattle Sounders
1 - 0
Portland Timbers
SS
18/05/2025
Portland Timbers
1 - 1
Seattle Sounders
Hòa
20/10/2024
Seattle Sounders
1 - 1
Portland Timbers
Hòa
01/09/2024
Portland Timbers
1 - 0
Seattle Sounders
PT
Portland Timbers
5 trận gần nhất
THTBB
17
Trận
6-3-8
T-H-B
31
Ghi (TB 1.8)
32
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BBBBB
16
Trận
7-3-6
T-H-B
19
Ghi (TB 1.2)
20
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
2Los Angeles FC181035+1633BTTTT
3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
7St. Louis City17746025HTTTT
8Seattle Sounders16736-124BBBBB
9Minnesota United17656-523BBHBH
10Portland Timbers17638-121BBTHT
11LA Galaxy18567-521THBBH
Tình hình lực lượng
Portland Timbers
Omir Fernandez (Foot surgery)
Juan Mosquera (Ankle Surgery)
Zac McGraw (Back Injury)
Kevin Kelsy (Knee Problems)
Seattle Sounders
Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear)
Nouhou (Called Up To National Team)
Pedro de la Vega (Broken Kneecap)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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