Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo: Portland Timbers giành chiến thắng
Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 51 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách Portland Timbers tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Portland Timbers tiếp đón Houston Dynamo.
- 12'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 58% - 42% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 4.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Ian Smith (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Portland Timbers 53% - 47% Houston Dynamo, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 4.
- 25'BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-0)
Phút 25': David Da Costa (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 1 - 0.
- 36'Thay người
Phút 36' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Franco Negri.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Portland Timbers 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Diadie Samassekou (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 64% - 36% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (Portland Timbers): Cole Bassett vào sân thay Eric Izoita.
- 65'BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-0)
Phút 65': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 2 - 0.
- 66'Thay người
Phút 66' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.
- 66'Thay người
Phút 66' (Houston Dynamo): Felipe·De Andrade Vieira vào sân thay Ibrahim Aliyu.
- 66'Thay người
Phút 66' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Artur.
- 71'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-1)
Phút 71': Agustín Bouzat (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Duncan McGuire). Tỷ số: 2 - 1.
- 73'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 2.
- 78'BÀN THẮNG! Portland Timbers (3-1)
Phút 78': Vincent Janssen (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: David Da Costa). Tỷ số: 3 - 1.
- 82'Thay người
Phút 82' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Vincent Janssen.
- 82'Thay người
Phút 82' (Portland Timbers): Omir Fernandez vào sân thay Ariel Lassiter.
- 83'Thay người
Phút 83' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Duane Holmes.
- 85'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Portland Timbers 63% - 37% Houston Dynamo, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 90'Thay người
Phút 90' (Portland Timbers): Julio Joao Ortiz Landazuri vào sân thay Jose Caicedo.
- 90'Thay người
Phút 90' (Portland Timbers): Diego Chará vào sân thay David Da Costa.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Diego Chará (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 11:57 02/11/2026
Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 51 điểm. Họ sẽ đến Providence Park gặp Portland Timbers lúc 09:45 ngày 02/11/2026. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng hạng 11 với 40 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.
Houston Dynamo giữ vị thế bám đuổi
Với 51 điểm, Houston Dynamo đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đội khách hơn Portland Timbers 11 điểm và đang xếp trên đối thủ sáu bậc.
Phong độ gần đây của Houston Dynamo thiên về sự bền bỉ. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi trận này cho thấy một tập thể khó bị đánh bại, dù họ chưa thắng được nhiều trận như kỳ vọng.
Portland Timbers cần sự ổn định trên sân nhà
Portland Timbers có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn cạnh tranh được với đối thủ, dù chưa tạo được chuỗi kết quả đủ thuyết phục.
Ở vị trí thứ 11 với 40 điểm, Portland Timbers đang thua khá xa nhóm đầu. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ gây áp lực lên một đối thủ đang xếp cao hơn mình.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử đối đầu gần đây đang có lợi cho Houston Dynamo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 3 trận, Portland Timbers thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa.
Con số này giúp đội khách có thêm tâm lý thoải mái khi hành quân đến Providence Park. Tuy nhiên, Portland Timbers cũng từng thắng trong loạt đối đầu này, nên họ có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ.
Điểm then chốt về chiến thuật
Houston Dynamo có xu hướng giữ vững thế trận, thể hiện qua chuỗi 4 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Vấn đề của họ là biến những thế trận chắc chắn đó thành chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi.
Ngược lại, Portland Timbers cần khai thác lợi thế sân nhà và duy trì sự tập trung trong cả trận. Một khởi đầu tốt có thể buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận.
Nhận định
Houston Dynamo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ không thua và thành tích đối đầu gần đây. Dù vậy, Portland Timbers có phong độ khá ổn định cùng lợi thế sân nhà nên khó bị đánh giá thấp.
Nhìn chung, đây là trận đấu mà đội khách nhỉnh hơn về mặt thành tích, còn đội chủ nhà có động lực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Nếu Houston Dynamo chuyển được những trận hòa thành chiến thắng, họ sẽ giữ vững vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)