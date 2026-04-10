Porto 1-1 Nottingham Forest: Thảm họa phản lưới nhà và bức tường Stefan Ortega Nottingham Forest giành lợi thế mong manh tại Dragao sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính, nơi sai lầm hy hữu của Martim Fernandes và sự xuất thần của Ortega trở thành tâm điểm.

Sân vận động Estadio Do Dragao đã chứng kiến một trong những trận cầu kỳ lạ nhất tại tứ kết lượt đi Europa League mùa này. Dù Porto áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận và các chỉ số thống kê, đại diện Bồ Đào Nha vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy nuối tiếc trước Nottingham Forest. Điểm nhấn lớn nhất không nằm ở những pha phối hợp đẹp mắt, mà là một sai lầm cá nhân hy hữu và màn trình diễn xuất thần của thủ môn đội khách.

Bàn phản lưới nhà khó tin của Martim Fernandes

Trận đấu khởi đầu không thể tốt hơn cho Porto khi họ sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của William Gomes ở phút 11. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút trước khi một kịch bản không ai ngờ tới xảy ra. Phút 13, hậu vệ trẻ Martim Fernandes trong một nỗ lực chuyền bóng về từ khoảng cách hơn 35 mét đã thực hiện một cú đá quá mạnh và thiếu quan sát.

Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Diogo Costa, từ từ lăn vào lưới trống trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ trên sân. Tình huống phản lưới nhà này không chỉ làm câm lặng các khán đài mà còn gây chấn động về mặt tâm lý cho Porto. Huấn luyện viên Francesco Farioli sau đó đã buộc phải rút Fernandes ra nghỉ sớm để ổn định lại cấu trúc đội hình, nhưng tổn thương về tinh thần là điều dễ dàng nhận thấy.

Martim Fernandes mắc sai lầm.

Sự xuất sắc của bức tường Stefan Ortega

Nếu Martim Fernandes là nhân vật đáng quên nhất phía Porto, thì Stefan Ortega chính là người hùng của Nottingham Forest. Thủ thành người Đức đã có một ngày thi đấu thăng hoa với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Theo thống kê, Porto sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.17, một con số phản ánh sự áp đảo khủng khiếp với 16 cú dứt điểm.

Tuy nhiên, cựu ngôi sao Manchester City đã từ chối mọi nỗ lực của các chân sút chủ lực như Terem Moffi hay Borja Sainz. Đặc biệt trong những phút bù giờ cuối cùng, phản xạ cực nhanh của Ortega đã giúp "Rừng đỏ" bảo toàn tỷ số hòa. Màn trình diễn này xứng đáng giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đồng thời thắp sáng hy vọng đi tiếp cho đại diện nước Anh trước trận lượt về tại City Ground.

Tranh cãi VAR và tình huống của Igor Jesus

Trận đấu không thiếu những kịch tính ngoài chuyên môn khi công nghệ VAR một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi. Phút 63, tiền đạo Igor Jesus của Forest đã đưa được bóng vào lưới sau pha va chạm trên không với thủ môn Diogo Costa. Ban đầu, trọng tài Marco Guida dường như đã công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo tổ trọng tài video, ông đã thay đổi quyết định.

Trọng tài cho rằng Jesus đã phạm lỗi trong pha tranh chấp với thủ quân của Porto. Quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội từ ban huấn luyện Nottingham Forest. Họ tin rằng đó là một pha va chạm hợp lệ trong bóng đá hiện đại. Việc bảo vệ thủ môn quá mức trong khu vực 5m50 một lần nữa lại dấy lên những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn sau trận đấu.

Igor Jesus bị từ chối bàn thắng.

Toan tính thực dụng của Vitor Pereira

Trở lại mái nhà xưa Dragao, huấn luyện viên Vitor Pereira đã triển khai một lối chơi vô cùng thực dụng. Nottingham Forest chấp nhận chơi lùi sâu, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Porto và chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Thậm chí, Pereira còn chủ động cất một số trụ cột như Chris Wood hay Morgan Gibbs-White để ưu tiên cho cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

Dù phải chịu áp lực kinh khủng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tính toán của Pereira đã mang lại hiệu quả tối đa. Kết quả hòa 1-1 trên sân khách là một thành công lớn, cho phép Forest dồn toàn lực để giải quyết Porto ở trận lượt về. Ngược lại, Porto sẽ phải tự trách mình khi không thể cụ thể hóa ưu thế sân nhà và các chỉ số thống kê ấn tượng thành một chiến thắng cách biệt.