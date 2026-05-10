Portugal U18 3-2 Turkey U18: Portugal U18 giành chiến thắng Turkey U18 đối mặt thử thách lớn khi xa nhà trước Portugal U18 đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi bất bại, sẵn sàng chiếm ưu thế ở cuộc so tài lúc 23h00.

Portugal U18 3 - 2 Turkey U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portugal U18 tiếp đón Turkey U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Portugal U18 3-2 Turkey U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 01:08 06/10/2026

Turkey U18 thi đấu chưa tốt khi xa nhà và chuẩn bị bước vào một chuyến làm khách đầy cạm bẫy trước Portugal U18 vào lúc 23h00 ngày 05/10/2026. Trước một đối thủ đang có trạng thái thi đấu thăng hoa, đoàn quân trẻ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải để tìm kiếm một kết quả có lợi.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ

Portugal U18 bước vào màn so tài này với sự tự tin rất lớn nhờ vào chuỗi phong độ ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng trẻ xứ sở Iberia duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Lối chơi gắn kết, tính tổ chức chặt chẽ cùng khả năng duy trì nhịp độ ổn định xuyên suốt thời gian thi đấu đang là điểm tựa vững chắc giúp họ liên tiếp giành lấy những kết quả khả quan.

Ngược lại hoàn toàn với sự thăng hoa của đối thủ, Turkey U18 lại đang chìm trong giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội bóng này đã trải qua 4 thất bại liên tiếp gần đây và chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Tâm lý thi đấu bất ổn cùng sự thiếu chắc chắn nơi tuyến dưới mỗi khi phải rời xa tổ ấm đang trở thành rào cản lớn ngăn Turkey U18 tạo nên bất ngờ.

Ưu thế rõ ràng trong các lần chạm trán gần nhất

Không chỉ sở hữu màn trình diễn vượt trội trong thời gian qua, cán cân đối đầu cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Portugal U18 đã giành trọn vẹn cả 2 chiến thắng, ghi nhận thành tích áp đảo hoàn toàn khi Turkey U18 không thể có nổi một trận hòa hay thắng.

Sự vượt trội trong quá khứ gần cùng sự hưng phấn ở thời điểm hiện tại tạo tiền đề tâm lý rất lớn cho các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha. Việc từng làm chủ thế trận trước chính đối thủ này giúp họ nắm rõ những phương án tiếp cận trận đấu để tạo ra sức ép nghẹt thở.

Cục diện nghiêng về phía đội chủ nhà

Với tương quan phong độ trái ngược, Portugal U18 nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và kiểm soát tuyến giữa sẽ là chìa khóa để đội bóng áo bã trầu khai thác vào những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Về phía Turkey U18, việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà buộc họ phải chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Một thế trận phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình hẹp là giải pháp bắt buộc nếu đại diện Thổ Nhĩ Kỳ muốn chặn đứng chuỗi trận thất vọng, dẫu biết rằng đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước sức mạnh tấn công của Portugal U18.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Portugal U18 · 2 thắng 0 hòa Turkey U18 · 0 thắng Turkey U18 0 - 1 Portugal U18 PU Portugal U18 2 - 0 Turkey U18 PU

Portugal U18 5 trận gần nhất H T H T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Turkey U18 5 trận gần nhất T B B B B 8 Trận 3-0-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 12 Thủng lưới