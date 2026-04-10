Portugal U19 3-3 Denmark U19: Hai đội chia điểm Portugal U19 nắm giữ lợi thế sân nhà cùng đà thắng gần nhất khi tiếp đón Denmark U19, hướng tới mục tiêu hóa giải chuỗi hai thất bại ở các lần đối đầu vừa qua.

Portugal U19 3 - 3 Denmark U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portugal U19 tiếp đón Denmark U19.

14' BÀN THẮNG! Portugal U19 (1-0) Phút 14': (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

33' BÀN THẮNG! Denmark U19 (1-1) Phút 33': (Denmark U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! Denmark U19 (1-2) Phút 45': (Denmark U19) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' BÀN THẮNG! Portugal U19 (2-2) Phút 56': (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

82' BÀN THẮNG! Portugal U19 (3-2) Phút 82': (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

90+2' BÀN THẮNG! Denmark U19 (3-3) Phút 90+2': (Denmark U19) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Portugal U19 3-3 Denmark U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 01:24 04/10/2026

Trận so tài giữa Portugal U19 và Denmark U19 diễn ra vào lúc 23h30 ngày 03/10/2026. Bối cảnh hiện tại ghi nhận Portugal U19 sở hữu điểm tựa sân bãi vững chắc, nơi tập thể trẻ này luôn duy trì lối chơi hiệu quả và sự tự tin cao độ.

Điểm tựa sân nhà và sự hưng phấn của Portugal U19

Lợi thế sân bãi đóng vai trò then chốt trong định hình lối chơi của Portugal U19. Mỗi khi được thi đấu tại tổ ấm của mình, các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha thường kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu và phát huy tối đa sự sắc sảo nơi tuyến trên.

Bên cạnh yếu tố địa lợi, phong độ thực tế của Portugal U19 cũng đang đem lại tín hiệu tích cực. Đội bóng bước vào trận đấu này sau khi giành thắng lợi ở lần ra sân gần nhất, qua đó duy trì trạng thái tâm lý ổn định cho toàn bộ đội hình.

Denmark U19 và thách thức tìm lại nhịp điệu

Ở phía bên kia chiến tuyến, Denmark U19 bước vào chuyến làm khách với nhiệm vụ chặn đứng đà sa sút. Trận đấu gần đây nhất đã khép lại với một thất bại dành cho đại diện Bắc Âu, khiến áp lực thi đấu xa nhà trở nên rõ nét hơn.

Dù vậy, lịch sử chạm trán lại là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Denmark U19. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Denmark U19 đều xuất sắc giành chiến thắng, trong khi Portugal U19 chưa có được lần nào hưởng niềm vui hay cầm hòa đối thủ.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Cuộc đối đầu lúc 23h30 ngày 03/10/2026 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng về mặt chiến thuật. Portugal U19 có sự hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà quen thuộc để chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, Denmark U19 với hành trang là kết quả đối đầu vượt trội trong quá khứ hoàn toàn đủ khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt. Sự đối nghịch giữa phong độ gần đây và kết quả chạm trán trước đó sẽ là nút thắt định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Portugal U19 · 0 thắng 0 hòa Denmark U19 · 2 thắng Portugal U19 2 - 4 Denmark U19 DU Denmark U19 2 - 0 Portugal U19 DU

Portugal U19 5 trận gần nhất B T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 6.0) 1 Thủng lưới Denmark U19 5 trận gần nhất T B H T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới