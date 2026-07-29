Project Helix có thể không hỗ trợ Steam để Microsoft kiểm soát giá máy Xbox mới Nguồn tin Jez Corden cho rằng hỗ trợ Steam có thể làm tăng chi phí Project Helix, khi Microsoft cân nhắc mô hình hệ máy lai dự kiến ra mắt năm 2027.

Project Helix, máy chơi game Xbox thế hệ mới được đồn đoán là kết hợp giữa máy chơi game và máy tính, có thể không hỗ trợ trực tiếp Steam nhằm giúp Microsoft kiểm soát giá bán và doanh thu phần mềm. Đây là nhận định của Jez Corden từ Windows Central, không phải thông tin đã được Microsoft xác nhận.

Vấn đề cốt lõi nằm ở sự đánh đổi giữa một hệ sinh thái mở và mô hình kinh doanh phần cứng truyền thống. Nếu người dùng có thể mua trò chơi qua Steam, Epic Games hoặc các cửa hàng khác, Project Helix sẽ linh hoạt hơn nhưng Microsoft có nguy cơ mất một phần doanh thu từ việc bán trò chơi trên nền tảng của mình.

Bản dựng mô phỏng máy chơi game Project Helix Xbox

Hệ máy lai và bài toán cửa hàng trò chơi

Microsoft Xbox CEO Asha Sharma từng nói Project Helix sẽ theo đuổi một hệ sinh thái mở. Phát biểu này khiến một số người chơi kỳ vọng thiết bị có thể vận hành các cửa hàng trò chơi bên thứ ba, đặc biệt là Steam.

Tuy nhiên, “mở” không nhất thiết đồng nghĩa với việc mọi cửa hàng đều được cài đặt và hoạt động không hạn chế. Khi được Stephen Totilo của Game File hỏi trực tiếp về Steam, Sharma cho biết quyết định này vẫn chưa được đưa ra.

Theo Jez Corden, cách tiếp cận lai giữa máy tính và máy chơi game có thể khiến cấu trúc giá của Project Helix trở nên khó cân đối. Một máy tính chạy Windows thông thường cho phép người dùng mua trò chơi từ nhiều nền tảng, nhưng nhà sản xuất máy tính không phụ thuộc vào doanh thu từ một cửa hàng trò chơi riêng để bù giá phần cứng.

Vì sao Steam có thể ảnh hưởng đến giá Project Helix

Máy chơi game truyền thống thường được bán với biên lợi nhuận thấp hoặc được trợ giá, sau đó nhà sản xuất thu hồi chi phí thông qua doanh thu trò chơi, nội dung số và dịch vụ thuê bao. Nếu Project Helix hỗ trợ đầy đủ Steam, người mua có thể chi tiền trong hệ sinh thái của Valve thay vì cửa hàng của Microsoft.

Corden dẫn dữ liệu cho thấy tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang tác động đến Microsoft. Sau đợt tăng giá Series X|S được dự kiến vào ngày 1/8, công ty vẫn có thể lỗ khoảng 150 USD trên mỗi máy bán ra. Trong bối cảnh đó, một thiết bị mới không được trợ giá như các máy chơi game hiện nay có thể có giá vượt 1.000 USD.

Điều này tạo ra nghịch lý: khả năng chạy các cửa hàng trò chơi cạnh tranh giúp Project Helix hấp dẫn với người dùng quen môi trường máy tính, nhưng cũng làm giảm động lực để Microsoft hạ giá phần cứng. Người dùng có thể phải trả mức giá cao hơn để đổi lấy quyền lựa chọn rộng hơn.

So sánh hai hướng triển khai có thể xảy ra

Hướng triển khai Lợi ích chính Đánh đổi chính Hỗ trợ cửa hàng bên thứ ba như Steam Tăng lựa chọn trò chơi và gần với trải nghiệm máy tính Windows Microsoft có thể mất doanh thu phần mềm vào các nền tảng khác Giới hạn cửa hàng trò chơi Giúp Microsoft kiểm soát doanh thu và khả năng trợ giá phần cứng Giảm khác biệt so với máy chơi game truyền thống Phiên bản cao cấp ít hạn chế Phục vụ người dùng muốn sự linh hoạt cao hơn Giá bán có thể tăng đáng kể

Một phương án trung gian được Corden nêu ra là Microsoft chia sẻ doanh thu với một số cửa hàng được chọn, đồng thời tích hợp trò chơi của họ vào ứng dụng của hãng. Dù vậy, khả năng Steam chấp nhận mô hình như vậy vẫn là dấu hỏi, xét vị thế lớn của Valve trên thị trường phân phối trò chơi máy tính.

ROG Xbox Ally cho thấy thách thức của hệ sinh thái mở

Corden cũng đề cập đến hành vi người dùng ROG Xbox Ally. Với các chủ sở hữu không đăng ký Game Pass, thiết bị cầm tay này có thể dẫn họ đến các nền tảng mua trò chơi thay thế. Đây là ví dụ cho thấy một thiết bị mang thương hiệu Xbox nhưng vận hành gần với Windows có thể không tự động chuyển thành doanh thu phần mềm cho Microsoft.

Mặt khác, việc đưa các trò chơi độc quyền Xbox quay trở lại có thể khiến Microsoft xem xét lại mức độ mở của nền tảng. Nếu muốn kiểm soát chi phí Project Helix trong điều kiện linh kiện vẫn đắt đỏ, hãng có thể phải ưu tiên doanh thu hệ sinh thái hơn là quyền truy cập không giới hạn vào mọi cửa hàng.

Nhìn chung, hỗ trợ Steam sẽ là lợi thế rõ rệt về trải nghiệm, nhưng không phải lựa chọn dễ dàng về tài chính. Cho đến khi Microsoft công bố cấu hình, giá bán và chính sách cửa hàng trò chơi, khả năng tương thích Steam của Project Helix vẫn chỉ là chủ đề đồn đoán trước mốc ra mắt được cho là vào năm 2027.