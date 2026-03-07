Project Helix: Xbox thế hệ mới chạy Windows xóa nhòa ranh giới giữa Console và PC Tân CEO Xbox Asha Sharma xác nhận Project Helix là tên mã của thế hệ máy chơi game mới, sở hữu kiến trúc lai PC cho phép chạy Windows và cài đặt ứng dụng bên thứ ba.

Tân CEO Xbox, bà Asha Sharma, vừa chính thức xác nhận dự án "Project Helix" – tên mã cho thế hệ máy chơi game Xbox tiếp theo. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng của Microsoft trong việc xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị console truyền thống và máy tính cá nhân (PC), hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội và một hệ sinh thái linh hoạt hơn.

Bài đăng của vị tân CEO Xbox hé lộ về dự án Project Helix

Project Helix: Khi Xbox không còn là hệ điều hành đóng

Theo thông tin từ bà Asha Sharma trên nền tảng X, Project Helix được định vị là thiết bị dẫn đầu về hiệu năng, có khả năng vận hành mượt mà cả các tựa game Xbox lẫn PC. Thay vì sử dụng hệ điều hành đóng như các thế hệ trước, máy chơi game mới dự kiến sẽ cho phép người dùng khởi động trực tiếp vào Windows.

Sự thay đổi này cho phép người dùng tự do cài đặt các cửa hàng trò chơi từ bên thứ ba như Steam hay Epic Games Store. Chiến lược này tương đồng với cách vận hành của các máy chơi game cầm tay hiện nay, biến chiếc Xbox thế hệ mới thành một chiếc PC Gaming tối giản nhưng mạnh mẽ.

Cấu hình phần cứng dựa trên tiến trình TSMC tiên tiến

Về sức mạnh nội lực, các báo cáo rò rỉ chỉ ra rằng Project Helix sẽ được trang bị vi xử lý AMD Magnus APU. Con chip này dự kiến sản xuất trên tiến trình N3C hoặc N3P của TSMC, những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nhằm tối ưu hóa giữa hiệu suất xử lý và mức tiêu thụ điện năng.

Project Helix sẽ được trang bị vi xử lý AMD Magnus APU, sản xuất trên tiến trình N3C hoặc N3P

Sự nâng cấp về phần cứng không chỉ tạo ra khoảng cách lớn với thế hệ Xbox Series X hiện tại mà còn được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các thông số kỹ thuật dự kiến của đối thủ PlayStation 6 (PS6) từ Sony.

Thách thức về lộ trình ra mắt và định hướng chiến lược

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Project Helix vẫn phải đối mặt với một số rào cản thực tế. Tình trạng biến động giá của linh kiện bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ và ổ cứng lưu trữ, có thể khiến Microsoft phải cân nhắc lại thời điểm phát hành thương mại. Mặc dù chu kỳ 7 năm truyền thống hướng đến cột mốc ra mắt vào năm 2027, lịch trình này vẫn có khả năng bị lùi lại.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia trong ngành, bao gồm nhà đồng sáng lập Xbox Seamus Blackley, cũng bày tỏ sự thận trọng về việc tích hợp quá sâu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu cấu hình máy bị đội giá do các bộ xử lý NPU không mang lại giá trị thực tế cho trải nghiệm chơi game, thiết bị có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận cộng đồng game thủ vốn ưu tiên tối ưu hóa chi phí.