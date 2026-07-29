PS Plus công bố sớm: dấu hiệu State of Play hay phản hồi lo ngại về đĩa PS5 của Sony? Sony công bố sớm trò chơi PS Plus Essential tháng 8, lệch thông lệ thứ Tư cuối tháng, làm dấy lên đồn đoán về State of Play hoặc thông tin đĩa PS5.

Sony công bố danh sách trò chơi PS Plus Essential tháng 8 sớm hơn một ngày so với thông lệ, khiến cộng đồng theo dõi khả năng hãng chuẩn bị một cập nhật khác. Hai khả năng được nhắc đến là một buổi State of Play diễn ra trong thời gian ngắn hoặc phản hồi trước các ý kiến phản đối liên quan đến đĩa game PS5.

Động thái này chưa xác nhận bất kỳ sự kiện hay thay đổi sản phẩm nào. Tuy nhiên, thời điểm công bố PS Plus thường có quy luật tương đối ổn định, nên việc thay đổi lịch đã tạo thêm cơ sở cho các suy đoán.

Biểu ngữ PlayStation với dấu hỏi

Lịch PS Plus thay đổi vì sao được chú ý

Sony thông thường xác nhận các tựa game thuộc gói PS Plus Essential vào thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng. Người dùng sau đó có thể tải các trò chơi này vào thứ Ba đầu tiên của tháng kế tiếp.

Với danh sách tháng 8, hãng chọn công bố vào thứ Ba, sớm hơn một ngày. Đây là thay đổi nhỏ về lịch, nhưng khác với cách vận hành quen thuộc của Sony và vì thế được cộng đồng xem như một tín hiệu cần theo dõi.

Trước đây đã có ngoại lệ. Ngày 26/5, Sony công bố sớm các lựa chọn cho tháng 6, đồng thời giới thiệu chương trình giảm giá Days of Play bắt đầu vào ngày 27/5. Trong trường hợp này, việc đổi lịch gắn với một hoạt động thương mại đã được công bố cùng lúc.

Những tiền lệ cho thấy lịch công bố không phải lúc nào cũng cố định

Thông tin về trò chơi PS5 cho tháng 4/2026 từng chỉ xuất hiện khi tháng này đã bắt đầu. Dù vậy, cách sắp xếp đó giúp tránh khoảng cách quá dài giữa bài đăng trên PlayStation Blog vào thứ Tư và ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 4.

Một trường hợp khác diễn ra ngày 24/9/2025. Sony chờ đến buổi phát State of Play lúc 17 giờ theo giờ miền Đông Mỹ, tương đương 23 giờ theo giờ Trung Âu, để thông báo các trò chơi PS Plus tháng 10. Tuy nhiên, người dùng vẫn nhận được thông tin trong ngày thứ Tư.

Các tiền lệ này cho thấy thời điểm công bố PS Plus có thể điều chỉnh theo chiến dịch, lịch phát sóng hoặc yêu cầu duy trì nhịp thông tin. Vì vậy, việc công bố sớm không tự nó chứng minh rằng State of Play sắp diễn ra.

Khả năng State of Play xuất hiện trong thời gian ngắn

PlayStation hiếm khi tổ chức một sự kiện chỉ sau vài giờ thông báo. Tuy nhiên, hãng từng phát hành bất ngờ một chương trình trong ngày vào 24/9/2019. Đó là buổi giới thiệu ngắn, tập trung vào trailer và tin tức thay vì một chương trình dài.

Nếu Sony chọn ngày 29/7 cho lần phát sóng tiếp theo, một định dạng ngắn có thể phù hợp hơn với tiền lệ này. Tháng 9 thường gắn với các sự kiện có thời lượng dài hơn, trong khi cộng đồng đang chờ khả năng có State of Play dài khoảng 15-20 phút xoay quanh Phantom Blade Zero.

Studio S-GAME từng cho biết sẽ giới thiệu thêm về trò chơi nhập vai hành động này khi mở đặt trước vào mùa hè. Dù vậy, nguồn tin không xác nhận lịch đặt trước, thời lượng chương trình hay việc Phantom Blade Zero có mặt trong State of Play kế tiếp.

Lo ngại của người mua đĩa game PS5

Một hướng suy đoán khác liên quan đến các phản đối trên mạng xã hội từ nhóm người ủng hộ game vật lý. Họ lo ngại PlayStation sẽ giảm sản xuất đĩa PS5 vào đầu năm 2028 và đang đề nghị Sony đưa ra phản hồi.

Theo các tin đồn được bài viết nguồn đề cập, Sony có thể không phản hồi các cuộc phản đối này. Tuy nhiên, khi các tài khoản mạng xã hội của hãng tiếp tục nhận nhiều ý kiến, tác động đối với hoạt động tiếp thị có thể lớn hơn dự kiến.

Hiện chưa có xác nhận chính thức cho thấy việc công bố PS Plus sớm liên quan đến State of Play, Phantom Blade Zero hay định hướng đĩa PS5. Do đó, thay đổi lịch chỉ nên được xem là một dấu hiệu đáng chú ý, không phải bằng chứng về một thông báo sắp tới.