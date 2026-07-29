PS Plus tháng 8/2026 có Dying Light 2, Big Walk và Signalis: khác biệt nền tảng Sony công bố ba trò chơi tháng 8/2026 cho PS Plus, trải từ sinh tồn hành động đến phối hợp và kinh dị; người dùng có thể thêm vào thư viện từ 4 đến 31/8.

Sony công bố ba trò chơi tháng 8/2026 dành cho thành viên PlayStation Plus gồm Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk và Signalis. Danh sách kết hợp ba hướng thiết kế khác nhau: sinh tồn hành động trong thế giới hậu tận thế, phiêu lưu phối hợp dựa vào giao tiếp và kinh dị sinh tồn tâm lý.

Các trò chơi sẽ có thể được thêm vào thư viện từ ngày 4/8 đến hết ngày 31/8. Trong đó, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition hỗ trợ PS5 và PS4, Big Walk dành cho PS5, còn Signalis dành cho PS4.

Các trò chơi miễn phí PS Plus tháng 8.

Ba trải nghiệm có nhịp chơi và trọng tâm khác biệt

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition là trò chơi lớn nhất trong đợt này. Bối cảnh đặt tại một thành phố hậu tận thế, nơi phần lớn dân số đã biến thành quái vật sau một loại virus chết người. Người chơi điều khiển Aiden Caldwell, một người sống sót sở hữu các năng lực riêng và đang tìm kiếm lời giải cho quá khứ của mình.

Yếu tố sinh tồn của Dying Light 2 gắn với cuộc xung đột giữa các phe phái trong thành phố. Theo mô tả của Sony, trò chơi kết hợp bối cảnh hành động với quá trình nhân vật chính bị cuốn vào các mâu thuẫn giữa những nhóm đối địch, thay vì chỉ tập trung vào việc đối phó quái vật.

Trong khi đó, Big Walk chọn cách tiếp cận gần như đối lập. Trò chơi phiêu lưu nhiều người chơi này không đặt chiến đấu làm trọng tâm, mà yêu cầu người chơi phối hợp và giao tiếp để khám phá thế giới mở, giải câu đố, tìm bí mật và vượt qua các thử thách môi trường.

Thiết kế của Big Walk phù hợp với nhóm người chơi muốn cùng khám phá hơn là cạnh tranh trực tiếp. Việc nhấn mạnh giao tiếp cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các thành viên là yếu tố then chốt để xử lý các tình huống trong trò chơi.

Signalis đặt áp lực vào tài nguyên và không khí kinh dị

Trò chơi thứ ba, Signalis, là một tác phẩm kinh dị sinh tồn tâm lý dành cho PS4. Người chơi vào vai Elster, một kỹ thuật viên Replika tỉnh dậy trong thế giới mang phong cách tương lai hoài cổ và bắt đầu hành trình tìm kiếm người bạn đời mất tích.

Khác với Big Walk, Signalis tạo thử thách bằng các địa điểm u ám, câu đố phức tạp, sinh vật nguy hiểm và cơ chế quản lý tài nguyên có hạn. Việc giới hạn tài nguyên khiến mỗi quyết định khám phá, giải đố hoặc đối mặt với mối đe dọa đều có sức nặng hơn, đồng thời củng cố nhịp độ căng thẳng của thể loại kinh dị sinh tồn.

Trò chơi Nền tảng được nêu Trọng tâm trải nghiệm Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition PS5, PS4 Sinh tồn hành động trong thành phố hậu tận thế Big Walk PS5 Phiêu lưu phối hợp, giao tiếp, giải đố và khám phá Signalis PS4 Kinh dị sinh tồn tâm lý, giải đố và quản lý tài nguyên

Gói thưởng Marvel Tōkon: Fighting Souls từ ngày 6/8

Bên cạnh ba trò chơi theo tháng, Sony cho biết thành viên PlayStation Plus có thể nhận gói Marvel Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack trên PlayStation Store từ ngày 6/8. Gói này gồm năm ảnh đại diện PlayStation Network có Captain America, Storm, Spider-Man và các nhân vật khác.

Phần thưởng cũng đi kèm bộ tư thế nhân vật trên màn hình kết quả trong trò chơi cho 20 đấu sĩ, trong đó có Ms. Marvel, Star-Lord và Peni Parker. Sony khuyến nghị người dùng nhận các trò chơi PS Plus tháng 7/2026 trước khi thời hạn kết thúc.

Nhìn chung, danh sách tháng 8/2026 không đi theo một thể loại duy nhất mà phân chia rõ theo ba kiểu trải nghiệm. Người chơi muốn hành động sinh tồn có Dying Light 2, nhóm ưu tiên phối hợp có Big Walk, còn Signalis hướng đến những người tìm kiếm áp lực từ không khí kinh dị, câu đố và tài nguyên hạn chế.