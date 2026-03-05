PSG 2-2 Lorient: Sai lầm hàng thủ khiến nhà vô địch chia điểm đầy tiếc nuối Dù hai lần vươn lên dẫn trước, PSG vẫn bị Lorient cầm hòa 2-2 ngay tại Parc des Princes trong một ngày hàng thủ thi đấu thiếu tập trung và công nghệ VAR từ chối phạt đền phút bù giờ.

PSG đã lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi khi để Lorient cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 32 Ligue 1. Việc huấn luyện viên Luis Enrique tung ra đội hình có nhiều sự thay đổi đã khiến gã khổng lồ nước Pháp đánh mất sự áp đảo thường thấy, dù họ đã có những khoảnh khắc bùng nổ của các tài năng trẻ.

Khởi đầu đầy may mắn và sự đáp trả đanh thép của Lorient

Trận đấu bắt đầu với kịch bản không thể thuận lợi hơn cho đội chủ sân Parc des Princes. Ngay phút thứ 6, tiền đạo trẻ Ibrahim Mbaye đã ghi tên mình lên bảng tỷ số trong một tình huống đầy hy hữu. Cú đấm bóng lỗi của thủ thành Mvogo bên phía Lorient đã đưa bóng đập đúng người Mbaye và đi thẳng vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho PSG.

Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên thành Paris chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 phút. Lorient, vốn nổi tiếng là khắc tinh của PSG tại Ligue 1, đã ngay lập tức chứng minh bản lĩnh. Phút 12, từ quả tạt chính xác của Katseris, Pablo Pagis thực hiện pha dứt điểm vô lê mẫu mực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Quãng thời gian còn lại của hiệp một chứng kiến sự bế tắc của hàng công đội chủ nhà. Dù kiểm soát bóng vượt trội, PSG liên tục va phải hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ, buộc hai đội phải rời sân nghỉ với kết quả hòa 1-1.

Sự tỏa sáng của Warren Zaire-Emery và kịch tính VAR

Bước sang hiệp hai, Luis Enrique buộc phải điều chỉnh nhân sự để gia tăng áp lực. Warren Zaire-Emery, viên ngọc quý của bóng đá Pháp, đã tạo ra tác động tức thì ngay khi được tung vào sân. Phút 62, Zaire-Emery tung cú sút xa đầy quyết đoán, bóng chạm nhẹ chân hậu vệ Abergel đổi hướng khiến thủ môn Mvogo không thể cản phá, tái lập thế dẫn bàn cho PSG.

Dù nắm lợi thế, hàng thủ PSG lại bộc lộ những lỗ hổng chết người. Phút 78, một sai lầm trong khâu luân chuyển bóng của Mounguengue đã tạo điều kiện cho Aiyegun Tosin băng xuống. Tiền đạo của Lorient dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Marin, gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Những phút bù giờ của trận đấu chứng kiến cao trào tột độ. Trọng tài Dechepy ban đầu đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho PSG sau một tình huống nghi ngờ chạm tay của hậu vệ Cadiou. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã bị hủy bỏ khi công nghệ xác định bóng chưa hề chạm tay cầu thủ Lorient.

Tác động đến cuộc đua vô địch

Trận hòa này khiến PSG hiện chỉ còn hơn đội xếp thứ hai là Lens 6 điểm. Kết quả này không chỉ làm cuộc đua ngôi vương Ligue 1 thêm phần căng thẳng mà còn là lời cảnh báo về sự thiếu tập trung của hàng thủ PSG trước khi họ bước vào trận đấu quan trọng với Bayern Munich tại đấu trường châu lục.

Thông số trận đấu Chi tiết Tỷ số chung cuộc PSG 2-2 Lorient Ghi bàn PSG Mbaye (6'), Zaïre-Emery (62') Ghi bàn Lorient Pagis (12'), Tosin (78') Sân vận động Parc des Princes

Dù đánh mất 2 điểm đáng tiếc, màn trình diễn của những nhân tố trẻ như Mbaye hay Zaire-Emery vẫn là điểm sáng lớn nhất của PSG trong trận cầu này. Ngược lại, Lorient xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với tinh thần thi đấu kiên cường cho đến những giây cuối cùng.