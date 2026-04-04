PSG 3-1 Toulouse: Ousmane Dembele rực sáng, đội bóng thủ đô xây chắc ngôi đầu Ligue 1 Cú đúp của Ousmane Dembele và pha lập công của Goncalo Ramos giúp PSG nới rộng khoảng cách với Lens lên 4 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Toulouse.

Trên sân vận động Công viên các Hoàng tử, PSG đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước Toulouse bằng chiến thắng 3-1 trong khuôn khổ vòng 28 Ligue 1. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique củng cố vị trí dẫn đầu mà còn tạo bước đà tâm lý hoàn hảo trước thềm đại chiến với Liverpool tại Champions League.

Toan tính chiến thuật của Luis Enrique

Bước vào trận đấu, HLV Luis Enrique đã gây bất ngờ khi quyết định thay đổi hệ thống sang sơ đồ ba trung vệ. Ý đồ này nhằm tăng cường khả năng áp đặt thế trận và kiểm soát khu trung tuyến. Thực tế trên sân cho thấy PSG hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy Toulouse vào thế phòng ngự co cụm ngay từ những phút đầu tiên.

Khvicha Kvaratskhelia là nhân tố nổi bật nhất trong hiệp một với những pha đột phá kỹ thuật bên hành lang cánh trái. Sức ép liên tục từ đội chủ nhà khiến thủ thành Restes bên phía Toulouse phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến khi những ngôi sao của đội bóng thủ đô biết cách cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Sự bùng nổ của Ousmane Dembele

Phút 23, từ một quả tạt bóng bên cánh phải, hậu vệ Toulouse phá bóng thiếu dứt khoát. Ousmane Dembele nhanh chóng băng vào tung cú vô-lê sấm sét găm thẳng bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn thể hiện sự tự tin đang lên cao của tiền đạo người Pháp.

Dembele tỏa sáng giúp PSG khuất phục Toulouse.

Dù vậy, một thoáng sơ sẩy của thủ môn Safonov ở phút 27 đã khiến PSG phải trả giá. Phóng đoán sai điểm rơi từ một tình huống phạt góc, Safonov tạo điều kiện để trung vệ Nicolaisen đánh đầu gỡ hòa cho đội khách. Nhưng niềm vui của Toulouse ngắn chẳng tày gang trước đẳng cấp của các ngôi sao Paris.

Chỉ 6 phút sau bàn thua, từ quả phạt góc đầy ý đồ của Lee Kang-in, Kvaratskhelia đánh đầu chuyền bóng tinh tế để Dembele đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân trên hàng công cho thấy PSG đang sở hữu những phương án tấn công vô cùng đa dạng.

Sự áp đảo tuyệt đối và đòn kết liễu muộn

Sang hiệp hai, PSG chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lực lượng cho đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, Toulouse gần như không có cơ hội phản kháng. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 72%, khiến đối thủ hoàn toàn tê liệt. Trong suốt trận đấu, Toulouse chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích – chính là bàn thắng của Nicolaisen.

Đội khách bất lực trước sức công phá của PSG.

Đặc biệt, khả năng thay người của Luis Enrique một lần nữa phát huy tác dụng. Phút 90+2, Nuno Mendes sau khi vào sân đã thực hiện đường kiến tạo xé toang hàng thủ Toulouse cho Goncalo Ramos. Tiền đạo người Bồ Đào Nha xử lý bóng gọn gàng trước khi dứt điểm chéo góc, ấn định tỷ số 3-1.

Thống kê ấn tượng sau trận đấu

Những con số thống kê đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. PSG đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.79, trong khi Toulouse chỉ đạt mức 0.16 khiêm tốn. Sự cơ động của Hakimi và Kvaratskhelia đã giúp lối chơi của PSG trở nên uyển chuyển và đầy tính sát thương.

Thông số PSG Toulouse Tỷ số 3 1 Kiểm soát bóng 72% 28% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.79 0.16 Cầu thủ ghi bàn Dembele (23', 33'), Ramos (90+2') Nicolaisen (27')

Chiến thắng này là bước đà không thể tốt hơn để PSG chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Liverpool tại tứ kết Champions League vào giữa tuần tới. Với khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Lens, HLV Luis Enrique có thể tạm yên tâm để dồn sức cho tham vọng vươn tầm châu lục.