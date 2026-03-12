PSG 5-2 Chelsea: Khvicha Kvaratskhelia rực sáng, hàng thủ The Blues sụp đổ tại Paris PSG giành lợi thế cực lớn tại lượt đi vòng 1/8 Champions League sau màn vùi dập Chelsea 5-2. Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng rực rỡ từ ghế dự bị để kết liễu hy vọng của đại diện nước Anh.

PSG đã tạo nên một đêm cuồng nhiệt tại Parc des Princes khi đánh bại Chelsea với tỷ số cách biệt 5-2 trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong một trận đấu mà hàng thủ Chelsea liên tục mắc sai lầm, các học trò của HLV Luis Enrique đã tận dụng triệt để để giành lợi thế khổng lồ trước trận lượt về.

PSG vùi dập Chelsea trên sân nhà.

Khởi đầu rực lửa và màn rượt đuổi tỷ số

Trận đấu sớm bùng nổ ngay từ phút thứ 10. Từ quả tạt chuẩn xác của Ousmane Dembele bên cánh phải, Joao Neves có pha đánh đầu chuyền bóng thông minh để Bradley Barcola dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp PSG chơi hưng phấn, liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, Chelsea không dễ dàng bỏ cuộc. Phút 28, tiền vệ Enzo Fernandez tung đường chuyền bổng xé toang hàng phòng ngự PSG. Malo Gusto băng xuống dứt điểm quyết đoán, đưa bóng lọt qua người thủ môn Safonov để san bằng cách biệt 1-1. Sự kịch tính tiếp tục leo thang khi phút 40, ngay sau khi Safonov cứu thua xuất sắc trước Cole Palmer, PSG phản công thần tốc. Ousmane Dembele thực hiện pha solo đẳng cấp trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị mang tên Kvaratskhelia

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của The Blues. Phút 57, Pedro Neto nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Enzo Fernandez dứt điểm tung lưới PSG, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Luis Enrique quyết định tung Khvicha Kvaratskhelia vào sân – một thay đổi đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Một ngày thi đấu đáng quên của hệ thống phòng ngự Chelsea.

Phút 74, sai lầm tai hại từ pha chuyền hỏng của thủ môn Jorgensen đã biếu không cho đội chủ nhà cơ hội. Barcola cướp bóng rồi chuyền cho Kvaratskhelia, trước khi ngôi sao người Georgia kiến tạo để Vitinha thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật tái lập thế dẫn bàn. Kể từ đây, hệ thống phòng ngự của đại diện Ngoại hạng Anh hoàn toàn vỡ vụn trước sức ép nghẹt thở.

Trong những phút cuối, "Kvara" trực tiếp ghi dấu ấn đậm nét. Phút 86, anh lập siêu phẩm sút xa từ ngoài vòng cấm khiến Jorgensen hoàn toàn bó tay. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng 90+4, tiền đạo này hoàn tất cú đúp sau đường dọn cỗ của Achraf Hakimi, ấn định chiến thắng 5-2 đầy thuyết phục cho PSG.

Cục diện sau lượt đi

Trận đấu kết thúc trong bầu không khí căng thẳng khi Pedro Neto có tình huống xô xát với một cậu bé nhặt bóng, phản ánh tâm lý ức chế của các cầu thủ Chelsea. Với khoảng cách 3 bàn và phong độ hủy diệt của các ngôi sao tấn công, PSG gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League năm nay.

Thông số trận đấu Paris Saint-Germain Chelsea Tỷ số 5 2 Cầu thủ ghi bàn Barcola (10'), Dembele (40'), Vitinha (74'), Kvaratskhelia (86', 90+4') Gusto (28'), Fernandez (57')