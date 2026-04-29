PSG 5-4 Bayern Munich: Đại tiệc tấn công và kỷ lục lịch sử tại Champions League Trong một đêm thi đấu bùng nổ tại Paris, PSG và Bayern Munich đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 9 bàn thắng, thiết lập kỷ lục mới cho vòng bán kết Champions League.

Sân Công viên các Hoàng tử đã chứng kiến một trong những màn đối đầu kịch tính nhất lịch sử Champions League khi PSG đánh bại Bayern Munich với tỷ số 5-4. Trận bán kết lượt đi không chỉ là cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mà còn thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong một trận đấu tại vòng bốn đội mạnh nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Hiệp một rực lửa và màn rượt đuổi tại Paris

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai đội đều lựa chọn lối chơi tấn công tổng lực. Phút 17, bước ngoặt đầu tiên xảy ra khi Willian Pacho phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm của PSG. Trên chấm phạt đền, Harry Kane không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội khách Bayern Munich.

Kane được hàng thủ PSG chăm sóc kỹ lưỡng.

Bàn thua sớm không khiến các cầu thủ chủ nhà nao núng, trái lại còn kích hoạt bản năng săn bàn của Khvicha Kvaratskhelia. Phút 24, ngôi sao người Georgia thực hiện pha solo sở trường bên cánh trái, loại bỏ hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Sức nóng tại Paris tiếp tục tăng cao khi Joao Neves bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Dembele, nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG ở phút 33.

Thế trận rượt đuổi kịch tính được đẩy lên cao trào khi Michael Olise tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 41. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Ousmane Dembele tái lập thế dẫn bàn 3-2 cho PSG trên chấm 11m.

PSG bùng nổ và sự kiên cường của Bayern Munich

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique tận dụng triệt để việc Bayern dâng cao đội hình để thực hiện các pha phản công sắc lẹm. Chỉ trong vòng hai phút từ 56 đến 58, Kvaratskhelia và Dembele thay nhau lập công để hoàn tất cú đúp cá nhân cho mỗi người. Tỷ số 5-2 dường như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đại diện Bundesliga.

Kvaratskhelia có màn trình diễn thăng hoa.

Dẫu vậy, bản lĩnh của "Hùm xám" đã được thể hiện đúng lúc. Dayot Upamecano rút ngắn cách biệt bằng pha không chiến ở phút 65, trước khi Luis Diaz khiến cả vận động trường nín lặng với bàn thắng thứ tư cho Bayern Munich ở phút 68. Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Thủ thành Safonov đã có một ngày thi đấu đầy quả cảm với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn chiến thắng cho PSG. Thậm chí, hậu vệ Willian Pacho còn phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm hóc của Joshua Kimmich ở phút bù giờ. Trận đấu khép lại với 9 bàn thắng, một con số chưa từng có trong lịch sử các trận bán kết Champions League.

Thống kê ghi bàn trận đấu

Phút Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Tỷ số 17' Harry Kane (P) Bayern Munich 0-1 24' Khvicha Kvaratskhelia PSG 1-1 33' Joao Neves PSG 2-1 41' Michael Olise Bayern Munich 2-2 45+5' Ousmane Dembele (P) PSG 3-2 56' Khvicha Kvaratskhelia PSG 4-2 58' Ousmane Dembele PSG 5-2 65' Dayot Upamecano Bayern Munich 5-3 68' Luis Diaz Bayern Munich 5-4

Mặc dù giành chiến thắng, PSG vẫn sẽ đối mặt với thử thách cực đại khi hành quân đến Munich vào tuần tới. Trong khi đó, Bayern Munich dù đứt mạch 19 trận bất bại nhưng vẫn tràn trề hy vọng lội ngược dòng nhờ cách biệt chỉ là một bàn thắng. Đây thực sự là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, xứng đáng ghi danh vào lịch sử giải đấu.