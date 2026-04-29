PSG 5-4 Bayern Munich: Harry Kane rực sáng giữa cơn ác mộng phòng ngự tại Parc des Princes
Dù Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng và kiến tạo, sự sa sút bất ngờ của Manuel Neuer đã khiến Bayern Munich nhận thất bại 4-5 đầy kịch tính trước PSG.
Bayern Munich vừa trải qua một trong những trận đấu kịch tính và khó tin nhất tại đấu trường châu Âu khi thất thủ 4-5 trước PSG ngay trên sân khách. Đây là cuộc đối đầu mà hàng công của đại diện nước Đức đã chơi bùng nổ, nhưng những sai lầm hệ thống nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là phong độ đáng báo động của thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer, đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.
Hàng thủ thảm họa và sự sa sút của Manuel Neuer
Trận thua tại Parc des Princes đã phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Bayern Munich. Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào Manuel Neuer. Thủ thành người Đức không còn duy trì được sự điềm tĩnh và phản xạ xuất sắc như thường thấy.
Bên cạnh Neuer, các vệ tinh xung quanh cũng có một ngày thi đấu dưới sức. Josip Stanisic liên tục bị các mũi nhọn tốc độ của PSG khoét sâu vào cánh phải, trong khi Jonathan Tah tỏ ra chậm chạp trước các pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.
Điểm sáng hiếm hoi ở tuyến dưới là Dayot Upamecano. Dù đội nhà thủng lưới tới 5 bàn, trung vệ này vẫn cho thấy nỗ lực tuyệt vời với khả năng tranh chấp mạnh mẽ và trực tiếp ghi bàn ở phút 65.
Trong khi đó, Alphonso Davies đã có một hiệp đấu đáng quên khi trực tiếp gây ra quả phạt đền, dẫn đến việc anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.
Tuyến giữa mất kiểm soát trước áp lực từ PSG
Khu vực trung tuyến của Bayern Munich cũng gặp không ít khó khăn trong việc điều tiết nhịp độ. Joshua Kimmich dù rất nỗ lực nhưng không thể ngăn chặn được các đợt phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Aleksandar Pavlovic sau khởi đầu chệch choạc đã chơi ổn định hơn trong hiệp hai nhưng vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.
Đẳng cấp Harry Kane và hy vọng cho lượt về
Trái ngược với hàng thủ, hàng công của Bayern đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Michael Olise và Luis Diaz liên tục khuấy đảo hành lang cánh của PSG bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Jamal Musiala dù bị theo kèm sát sao nhưng vẫn để lại những dấu ấn nhất định trong lối chơi chung.
Tuy nhiên, Harry Kane mới là người xứng đáng nhận được những lời khen ngợi lớn nhất. Tiền đạo người Anh tiếp tục chứng minh đẳng cấp thế giới với khả năng dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời để kiến tạo cho đồng đội.
Thất bại 4-5 mang đến nhiều tiếc nuối nhưng với 4 bàn thắng ghi được trên sân khách cùng sự chói sáng của Harry Kane, Bayern Munich vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về. Vấn đề cấp thiết nhất lúc này đối với HLV của Bayern là phải tìm ra lời giải cho bài toán phòng ngự trước khi quá muộn.