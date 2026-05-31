PSG bảo vệ ngai vàng Champions League sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Arsenal PSG bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu sau khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu tại Budapest. Sai lầm cá nhân và vận rủi khiến thầy trò Mikel Arteta ôm hận đầy tiếc nuối.

Trận chung kết Champions League tại sân Puskas Arena, Budapest đã diễn ra đúng với kỳ vọng về một cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Paris Saint-Germain (PSG) chính thức bảo vệ thành công ngôi vương sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm phạt đền, để lại nỗi đau lớn cho đại diện đến từ nước Anh.

Nghệ thuật phòng ngự của Mikel Arteta

Arsenal khởi đầu trận đấu không thể hoàn hảo hơn khi Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Sau bàn dẫn trước, đoàn quân của Mikel Arteta lập tức triển khai hệ thống phòng ngự 4-4-2 trứ danh. Đây chính là cấu trúc biến Arsenal thành hàng thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa này.

Trong hơn một giờ đồng hồ, "Pháo thủ" đã trình diễn một nghệ thuật phòng ngự bậc thầy. Họ phong tỏa hoàn toàn bộ ba tấn công nguyên tử của PSG là Desire Doue, Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Những pha tắc bóng chính xác cùng sự tập trung cao độ khiến đội bóng nước Pháp hoàn toàn bế tắc dù kiểm soát bóng vượt trội.

Bước ngoặt từ sai số cá nhân

Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao nằm ở việc trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất. "Gót chân Achilles" của Arsenal lộ ra ở vị trí hậu vệ phải, nơi Cristhian Mosquera phải trám chỗ cho các trụ cột bị chấn thương. Sự non nớt của hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha khi đối đầu với một Khvicha Kvaratskhelia đầy tiểu xảo đã trở thành bước ngoặt của trận chung kết.

Christian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm địa Arsenal.

Phút 65, Cristhian Mosquera phạm lỗi với cầu thủ bên phía PSG trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 mét, Ousmane Dembele không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1 cho đại diện Ligue 1, phá vỡ thế kiên cố mà Arsenal đã dày công xây dựng.

Vận rủi và bi kịch trên chấm luân lưu

Đáng chú ý, Arsenal còn bị tước đi vũ khí nguy hiểm nhất là các tình huống cố định. Quyết định thổi còi kết thúc hiệp một của trọng tài Daniel Siebert ngay trước khi Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ phía ban huấn luyện Arsenal. Đến những phút cuối hiệp phụ, dù có thêm cơ hội từ chấm phạt góc, sự tập trung của hàng thủ PSG và sự thiếu may mắn của Noni Madueke đã khiến Arsenal không thể dứt điểm trận đấu.

Những toan tính của Mikel Arteta suýt thành công.

Sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm trong loạt sút luân lưu. Trong khi PSG thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thì áp lực tâm lý đè nặng lên những đôi chân của Arsenal. Việc Eberechi Eze và Gabriel thực hiện không thành công đã dâng chức vô địch cho đội bóng nước Pháp.

Thất bại này là bài học cay đắng cho Arsenal về chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng thời cơ trong những trận cầu lớn. Ngược lại, PSG chứng minh rằng để bảo vệ ngai vàng châu lục, không chỉ cần những ngôi sao tấn công rực rỡ mà còn cần cả sự kiên trì để khai thác những rạn nứt nhỏ nhất từ đối thủ.