PSG bảo vệ thành công lợi thế trước Bayern Munich, hẹn Arsenal tại chung kết Champions League Paris Saint-Germain tiến vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5, chuẩn bị cho màn đối đầu lịch sử với Arsenal tại Budapest.

Paris Saint-Germain đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League mùa giải 2025/26 sau khi cầm hòa Bayern Munich 1-1 ngay tại Allianz Arena. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đi tiếp với tổng tỷ số sát nút 6-5 sau hai lượt trận kịch tính. Đối thủ cuối cùng của đội bóng nước Pháp trên hành trình bảo vệ ngôi vương sẽ là Arsenal, trong trận chung kết diễn ra tại Budapest vào ngày 30/5.

Sự trưởng thành và chất thép trong lối chơi của PSG

Trận hòa tại Munich không chỉ là kết quả của một bài toán chiến thuật mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của đại diện Ligue 1. Thay vì sự mong manh thường thấy ở những thời khắc quyết định trong quá khứ, PSG hiện tại đã biết cách quản lý trận đấu một cách thực dụng và kín kẽ.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 của Ousmane Dembele đã sớm nới rộng cách biệt tổng tỷ số, cho phép PSG chủ động lùi sâu đội hình để triển khai thế trận phòng ngự phản công. Những cái tên như Marquinhos và Willian Pacho đã có một ngày thi đấu xuất sắc, phong tỏa hoàn toàn các ngòi nổ Michael Olise hay Luis Diaz bên phía đội chủ nhà.

Chặn đứng Bayern, PSG đã sẵn sàng để đả bại Arsenal.

Dù Harry Kane đã tìm được bàn gỡ hòa cho Bayern ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov cùng hệ thống phòng thủ kiên cố đã giúp PSG đứng vững trước sức ép khổng lồ. Khả năng chịu đựng áp lực chính là "chất thép" mà Luis Enrique đã tôi luyện thành công cho các học trò.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Khvicha Kvaratskhelia

Sức mạnh tấn công của PSG vẫn dựa trên sự đột biến từ đôi cánh Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Ngay phút thứ 3, ngôi sao người Georgia đã thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Dembele dứt điểm hạ gục Manuel Neuer, khiến cả sân vận động Allianz Arena phải câm lặng.

Với pha dọn cỗ này, Khvicha Kvaratskhelia đã chính thức đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp của cùng một mùa giải. Kể từ khi gia nhập sân Công viên các Hoàng tử vào đầu năm 2025, cựu sao Napoli đã trở thành hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ của Luis Enrique.

Sự ăn ý của bộ đôi Dembele - Kvaratskhelia sẽ là bài toán hóc búa nhất mà hàng thủ Arsenal phải tìm cách hóa giải trong trận đấu cuối cùng. Bản lĩnh của Dembele trong những trận cầu lớn một lần nữa được khẳng định khi anh liên tục nổ súng ở những thời khắc quan trọng tại vòng bán kết.

Chương mới trong lịch sử và màn đấu trí tại Budapest

Việc lọt vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp đưa PSG vào vị thế của một thế lực thống trị bóng đá châu Âu thế kỷ 21. Đây là lần thứ ba trong vòng 7 mùa giải gần nhất đại diện nước Pháp góp mặt ở trận tranh ngôi vương. Kể từ thời đại hoàng kim của Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, và PSG đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái lập kỳ tích đó.

PSG đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương Champions League.

Trận chung kết tại Budapest sắp tới sẽ là màn đối đầu thượng đỉnh giữa hai chiến lược gia người Tây Ban Nha: Luis Enrique và Mikel Arteta. Trong khi Enrique xây dựng một PSG tấn công đầy cảm hứng, Arteta lại biến Arsenal thành một trong những tập thể lỳ lợm nhất thế giới hiện nay. Cuộc đối đầu này không chỉ quyết định ngôi vương mà còn là lời khẳng định cho sự trỗi dậy của những triều đại bóng đá mới tại lục địa già.