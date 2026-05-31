PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League và thiết lập hàng loạt kỷ lục Đánh bại Arsenal sau loạt sút luân lưu tại Budapest, đoàn quân của Luis Enrique trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Champions League với những thống kê áp đảo.

Paris Saint-Germain (PSG) đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại Champions League sau chiến thắng kịch tính trước Arsenal tại Puskas Arena (Budapest). Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của đại diện nước Pháp mà còn biến họ thành đội bóng thứ hai làm được điều này trong kỷ nguyên hiện đại, sau Real Madrid (giai đoạn 2016-2018). Đây là lần thứ 10 trong lịch sử giải đấu chứng kiến một nhà vô địch đăng quang hai năm liên tiếp.

Bản lĩnh tại Puskas Arena

Trận chung kết bắt đầu đầy khó khăn cho nhà đương kim vô địch khi Kai Havertz sớm đưa Arsenal vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, PSG đã chứng minh bản lĩnh đúng lúc. Phút 72, Khvicha Kvaratskhelia mang về quả phạt đền quan trọng, tạo điều kiện cho Ousmane Dembele dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.

Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở không có thêm bàn thắng, bản lĩnh của PSG được thể hiện trọn vẹn trong loạt sút luân lưu định mệnh. Chiến thắng này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng thành Paris, từ một tập thể phụ thuộc vào các siêu sao cá nhân sang một hệ thống vận hành dựa trên sức mạnh tập thể và triết lý bền vững.

Luis Enrique - Kiến trúc sư của những kỷ lục

Enrique làm nên lịch sử cùng PSG.

Đứng sau thành công vang dội này là Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trong cả 3 trận chung kết Champions League mà ông từng tham dự. Đáng chú ý, Enrique hiện sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử giải đấu (đối với các HLV dẫn dắt trên 50 trận) với con số 63,3% (50 thắng/79 trận), vượt qua cả Pep Guardiola (61,3%) và Zinedine Zidane (58,5%).

Bên cạnh đó, hàng công của PSG mùa này đã đạt tới hiệu suất khủng khiếp. Với bàn thắng vào lưới Arsenal, đại diện Ligue 1 kết thúc chiến dịch 2025/26 với tổng cộng 45 pha lập công. Con số này giúp họ cân bằng kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải Champions League mà Barcelona từng thiết lập vào mùa 1999/00.

Khắc tinh của bóng đá Anh

Thành công của PSG còn ghi dấu ấn bởi sự áp đảo trước các đại diện Ngoại hạng Anh. Thắng lợi trước Arsenal là trận thứ 12 liên tiếp Les Parisiens bất bại tại vòng knock-out sân chơi này (10 thắng, 2 hòa). Dưới thời Luis Enrique, PSG đã vượt qua 6 đối thủ từ xứ sở sương mù liên tiếp ở các vòng loại trực tiếp gần nhất.

Kvaratskhelia có mùa giải Champions League xuất sắc.

Cá nhân Khvicha Kvaratskhelia cũng để lại dấu ấn đậm nét với 10 lần in dấu giày vào các bàn thắng tại vòng knock-out mùa này, chỉ kém kỷ lục mọi thời đại đúng một đơn vị. Dù Ngoại hạng Anh vẫn được đánh giá cao về tính cạnh tranh, nhưng với hai chức vô địch Champions League liên tiếp, PSG đang trở thành tiêu chuẩn vàng mới của bóng đá lục địa già.