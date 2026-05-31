PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League sau loạt đấu súng kịch tính với Arsenal Đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu tại Budapest, PSG chính thức bảo vệ ngôi vương Champions League và đưa Luis Enrique vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử.

Paris Saint-Germain đã chính thức xác lập vị thế thống trị bóng đá châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Trong trận chung kết đầy căng thẳng tại Budapest, đại diện nước Pháp đã vượt qua Arsenal sau loạt sút luân lưu cân não, một kết quả không chỉ mang về chiếc cúp bạc danh giá mà còn đưa huấn luyện viên Luis Enrique đi vào ngôi đền của những huyền thoại.

Luis Enrique và cột mốc lịch sử tại Champions League

Với vinh quang này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà cầm quân thứ năm trong lịch sử giành được ba danh hiệu Champions League/Cúp C1 châu Âu. Thành tựu này giúp ông sánh ngang với những cái tên lẫy lừng như Bob Paisley, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane. Trước khi gặt hái thành công cùng PSG kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2023, Luis Enrique từng lên ngôi vương đấu trường này cùng Barcelona ở mùa giải 2014/15.

Enrique xứng đáng được PSG dựng tượng.

Sức mạnh tập thể hậu kỷ nguyên Kylian Mbappe

Sự thống trị của PSG trong mùa giải này được minh chứng qua những con số thống kê chuyên môn ấn tượng, đặc biệt là cách họ thích nghi sau khi chia tay ngôi sao số một Kylian Mbappe. Việc tiền đạo người Pháp chuyển đến Real Madrid không hề làm suy yếu hàng công của đội bóng thành Paris. Trái lại, lối chơi của tập thể này đã đạt đến trạng thái cân bằng lý tưởng.

Thống kê cho thấy Paris Saint-Germain đã ghi nhiều hơn tới 44 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2024/25 so với mùa giải cuối cùng của Mbappe. Thay vì phụ thuộc vào một cá nhân ghi 50 bàn, triết lý của Luis Enrique đã tạo ra một hệ thống nơi có tới 20 cầu thủ khác nhau cùng lập công. Bên cạnh đó, PSG còn là đội bóng thi đấu kỷ luật nhất với số thẻ vàng thấp nhất trong số các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cuộc cách mạng văn hóa tại sân Công viên các Hoàng tử

Hành trình đi đến vinh quang hôm nay là kết quả của một cuộc cải tổ sâu sắc về tư duy bóng đá. Theo nhà báo Guillem Balague, Luis Enrique ban đầu từng từ chối dẫn dắt đội bóng vì không muốn quản lý một tập thể quá nhiều ngôi sao cá tính. Mọi thứ chỉ thay đổi khi ban lãnh đạo PSG cam kết thay đổi triệt để: ưu tiên định hình phong cách tấn công hấp dẫn thay vì chỉ theo đuổi danh hiệu bằng mọi giá.

Enrique được "kiệu" lên vai trong giây phút nâng cúp.

Sợi dây liên kết tinh thần và sự tri ân từ người hâm mộ

Không chỉ thành công về mặt chuyên môn, Luis Enrique còn xây dựng được mối quan hệ tình cảm đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ. Hình ảnh các cổ động viên tri ân ông và cô con gái nhỏ Xana qua đời năm 2019 đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết. Trong trận chung kết tại Budapest, một biểu ngữ khổng lồ hình ảnh Enrique nâng cúp đã được giương cao, khẳng định vị thế không thể lay chuyển của ông trong lòng người hâm mộ Paris.

Khoảnh khắc các cầu thủ đồng lòng nhấc bổng vị thuyền trưởng lên vai trong tiếng reo hò tại Budapest không chỉ là lễ ăn mừng chức vô địch, mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới của PSG: kỷ nguyên của bóng đá tập thể và sự gắn kết bền bỉ.