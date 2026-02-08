PSG chuẩn bị thâu tóm Ferran Torres: Nút thắt 8 triệu euro từ phía Barcelona PSG đạt thỏa thuận cá nhân với Ferran Torres và chuẩn bị gửi đề nghị tới Barcelona, nơi rào cản 8 triệu euro phụ phí đang thúc đẩy cuộc chia tay.

Vừa sắm vai người hùng ghi bàn thắng lịch sử đưa tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026, Ferran Torres lại bất ngờ đứng trước cánh cửa rời Barcelona. Paris Saint-Germain (PSG) đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua và sẵn sàng thực hiện thương vụ "tất tay" nhằm đưa chân sút 26 tuổi này về Công viên các Hoàng tử.

Sức hút từ Công viên các Hoàng tử và thế bế tắc tại Barca

Đại diện nước Pháp đã chuẩn bị một kế hoạch đàm phán toàn diện và dự kiến sẽ sớm tiếp cận trực tiếp ban lãnh đạo Barcelona để chốt mức giá chuyển nhượng. Đáng chú ý, các thỏa thuận cá nhân giữa PSG và Torres không gặp bất kỳ trở ngại nào khi hai bên đã tìm được tiếng nói chung từ sớm. Việc hoàn tất thương vụ lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào cái gật đầu từ phía đội bóng xứ Catalan.

PSG đang đẩy mạnh đàm phán để hoàn tất thương vụ Ferran Torres.

Mặc dù vừa trải qua một kỳ đại hội thành công rực rỡ ở cấp độ đội tuyển, vị thế của cựu sao Manchester City tại Camp Nou lại vô cùng bấp bấp. Hợp đồng của Torres chỉ còn hiệu lực 12 tháng, nhưng Barcelona hoàn toàn giữ thái độ im lặng trong suốt nhiều tháng qua và không đưa ra bất kỳ đề nghị gia hạn nào.

Nút thắt 8 triệu euro và đếm ngược 10 ngày quyết định

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lý do lớn nhất khiến Barcelona cân nhắc bán đứt tiền đạo người Tây Ban Nha nằm ở điều khoản tài chính phụ phát sinh. Nếu quyết định giữ chân và trói buộc Torres bằng hợp đồng mới, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ buộc phải chi trả thêm 8 triệu euro cho Manchester City theo thỏa thuận đã ký từ tháng 1/2022. Trong bối cảnh ngân sách cần cân bằng gấp, bán đi ngôi sao 26 tuổi được xem là giải pháp tối ưu nhất cho thượng tầng Barca.

Về phần mình, Ferran Torres cảm thấy bản thân không nhận được sự tôn trọng tương xứng với những đóng góp tại Camp Nou. Chân sút này sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới để khẳng định giá trị bản thân, đặc biệt khi PSG đang cực kỳ khát khao bổ sung một tiền đạo chất lượng sau khi chia tay Goncalo Ramos.

Nhìn chung, tương lai của Torres sẽ sớm đi đến hồi kết trong khoảng 10 ngày tới. Tiền đạo người Tây Ban Nha đặt mục tiêu làm rõ bến đỗ mới trước khi mùa giải chính thức khởi tranh để đạt được sự chuẩn bị tốt nhất.