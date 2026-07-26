PSG đại chiến Real Madrid vì chữ ký của Rodri Paris Saint-Germain chính thức liên hệ với Manchester City về tiền vệ Rodri, tạo ra cuộc cạnh tranh kịch tính với Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng.

Paris Saint-Germain vừa tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức liên hệ với Manchester City để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ Rodri. Sự xuất hiện của gã khổng lồ nước Pháp đã biến cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Tây Ban Nha thành màn đối đầu trực diện đầy kịch tính với Real Madrid.

Rodri hiện là cái tên thu hút sự chú ý lớn sau khi duy trì phong độ xuất sắc và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Động thái bất ngờ từ PSG phản ánh quyết tâm nâng tầm chất lượng đội hình bằng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

PSG sẵn sàng cạnh tranh trực diện với Real Madrid để sở hữu tiền vệ Rodri.

Cơ hội chiến lược của PSG

Theo nguồn tin từ RMC Sport, mặc dù bổ sung tuyến giữa ban đầu không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của PSG ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp vẫn quyết định chuyển hướng. Nhà vô địch Ligue 1 đánh giá cơ hội chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp thế giới như Rodri là nước đi chiến lược không thể bỏ qua.

Dù chưa gửi lời đề nghị chính thức bằng văn bản, PSG đã chủ động mở các cuộc trao đổi ban đầu với phía Manchester City nhằm nắm rõ điều khoản và mức giá để thực hiện thương vụ. Động thái này thể hiện sự linh hoạt cùng tiềm lực tài chính sẵn sàng bùng nổ của đội chủ sân Parc des Princes.

Thách thức từ Real Madrid và vị thế của Manchester City

Bất chấp sự can thiệp từ PSG, Real Madrid vẫn được đánh giá là đội bóng chiếm ưu thế trong thương vụ này. "Los Blancos" đã kiên trì theo đuổi và coi tiền vệ 30 tuổi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu từ nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng được xem là điểm đến ưu tiên của cá nhân Rodri nếu anh rời nước Anh.

Ở chiều ngược lại, Manchester City chưa sẵn sàng chia tay trụ cột của mình. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2027, đội chủ sân Etihad vẫn đang nỗ lực đàm phán nhằm thuyết phục ngôi sao người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng và tiếp tục gắn bó lâu dài.