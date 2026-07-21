PSG đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Yan Diomande: Tham vọng sở hữu báu vật Bundesliga PSG tự tin đạt thỏa thuận chiêu mộ Yan Diomande ngay trong tuần này. Dù Liverpool sẵn sàng chi 110 triệu euro, đội bóng nước Pháp vẫn kiên trì với kế hoạch tài chính riêng.

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang bước vào giai đoạn then chốt trong nỗ lực làm mới hàng công. Theo thông tin từ nhà báo Loic Tanzi, PSG hiện rất lạc quan về khả năng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Yan Diomande, ngôi sao chạy cánh đang thuộc biên chế RB Leipzig, ngay trong tuần này.

PSG tự tin chiêu mộ thành công Yan Diomande. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đấu trí trên bàn đàm phán

Điểm đáng chú ý nhất trong thương vụ này là sự kiên định của PSG về mặt tài chính. Trong khi Liverpool được cho là đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 110 triệu euro, PSG lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp tin rằng họ có thể thuyết phục RB Leipzig bằng một thỏa thuận hợp lý, thay vì chạy đua vũ trang về giá với đại diện từ Ngoại hạng Anh.

Sự tự tin của PSG không phải không có cơ sở. Các cuộc thảo luận ban đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực, cho thấy sự kết nối giữa định hướng của cầu thủ và dự án thể thao tại Paris. Dù khoảng cách về định giá giữa hai câu lạc bộ vẫn tồn tại, nhưng thái độ cởi mở từ phía đội bóng Đức đang mở ra cơ hội lớn cho PSG.

Yan Diomande: Cú bùng nổ tuổi 19

Lý do khiến hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu khao khát Diomande nằm ở bộ chỉ số ấn tượng mà cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã thiết lập tại Bundesliga mùa giải 2025/26. Ở tuổi 19, Diomande không chỉ là một tài năng tiềm năng mà đã thực sự vươn mình thành một ngôi sao hạng nhất.

Thống kê của Yan Diomande trong mùa giải vừa qua:

Bàn thắng: 13 pha lập công trên mọi đấu trường.

13 pha lập công trên mọi đấu trường. Kiến tạo: 9 đường chuyền thành bàn.

9 đường chuyền thành bàn. Danh hiệu cá nhân: Tân binh xuất sắc nhất mùa giải (Rookie of the Season) của Bundesliga.

Với khả năng xuyên phá hành lang cánh và tư duy chơi bóng hiện đại, Diomande được PSG xác định là quân bài chiến lược để tăng cường hỏa lực. Việc sở hữu một cầu thủ sinh năm 2007 có phong độ ổn định ở môi trường khắc nghiệt như Bundesliga sẽ giúp HLV của PSG có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Tác động chiến lược đến tương lai

Thương vụ này được dự báo sẽ có những biến động rõ rệt trong vài ngày tới. Đối với PSG, việc dứt điểm sớm quá trình chuyển nhượng không chỉ giúp họ vượt mặt đối thủ trực tiếp Liverpool mà còn tạo điều kiện để Diomande sớm hòa nhập với đội bóng trước giai đoạn tập huấn tiền mùa giải.

Trong khi đó, RB Leipzig vẫn đang ở thế chủ động. Đội bóng Bundesliga nổi tiếng với khả năng tối ưu hóa lợi nhuận từ việc bán các ngôi sao trẻ. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc PSG có thể đưa ra một cấu trúc thanh toán đủ sức nặng để làm hài lòng giới thượng tầng Leipzig hay không. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất, khẳng định tham vọng trẻ hóa đội hình của đội bóng thủ đô nước Pháp.