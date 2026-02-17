PSG đối đầu Monaco tại Champions League: Bài toán dẹp bỏ cái tôi để bảo vệ vương miện Sau thất bại trước Rennes, PSG bước vào trận play-off Champions League với áp lực đè nặng về tính tập thể và hiệu suất dứt điểm của các ngôi sao hàng đầu.

Trận thư hùng nội bộ nước Pháp tại vòng play-off Champions League giữa Paris Saint-Germain và AS Monaco đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đây không chỉ là cuộc chiến cho một suất đi tiếp mà còn là nơi HLV Luis Enrique phải giải quyết những mâu thuẫn nội tại đang đe dọa vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu.

PSG

Khôi phục tính tập thể: Thử thách kỷ luật của Luis Enrique

Vấn đề tiên quyết đối với PSG lúc này chính là việc khôi phục tính tập thể, vốn là sức mạnh cốt lõi giúp họ thống trị mùa trước. Những rạn nứt đang dần lộ diện sau trận thua 1-3 trước Rennes, khi các cầu thủ bắt đầu có những biểu hiện ưu tiên cái tôi cá nhân hơn mục tiêu chung.

Tiền đạo Ousmane Dembele đã công khai bày tỏ sự thất vọng về lối chơi ích kỷ của một số đồng đội, cho rằng điều này gây ra căng thẳng không đáng có. Đây là tín hiệu báo động đỏ đối với Luis Enrique – một chiến lược gia nổi tiếng khắt khe về kỷ luật. Để vượt qua một Monaco đầy tính tổ chức, PSG cần tìm lại sự đồng điệu như cách họ từng hủy diệt Marseille 5-0 trong trận Le Classique trước đó.

Khủng hoảng niềm tin trước khung thành

Điểm yếu thứ hai nằm ở hiệu suất dứt điểm xuống thấp đáng báo động. Kể từ đầu năm 2026, các chân sút của đội bóng thành Paris dường như đang rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Việc liên tục phung phí cơ hội không chỉ khiến họ mất điểm tại Ligue 1 mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng không thể lọt vào top 8 Champions League giai đoạn trước.

PSG

Trong trận gặp Rennes, dù áp đảo về số cơ hội, PSG chỉ có được duy nhất một bàn thắng. Sự thiếu sắc bén này đã vô tình biến các thủ môn đối phương thành người hùng. Trước một Monaco sở hữu lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo, sự phung phí sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại trong thể thức đấu loại trực tiếp.

Sự ổn định và bản lĩnh nhà vô địch

Yếu tố then chốt cuối cùng quyết định thành bại là thái độ thi đấu. Người hâm mộ đang chứng kiến một PSG mang hai bộ mặt trái ngược: thăng hoa rực rỡ trước Marseille nhưng lại bạc nhược trên sân khách Roazhon Park của Rennes. Sự thất thường là điều tối kỵ tại đấu trường đỉnh cao như Champions League.

Trận lượt đi sắp tới với Monaco không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng bảo vệ vương miện của PSG. Luis Enrique cần phải thắt chặt lại kỷ luật và đánh thức bản năng sát thủ của các ngôi sao để chứng minh rằng những vấp ngã vừa qua chỉ là tai nạn nhất thời.