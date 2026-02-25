PSG đối mặt bài toán Balogun tại Champions League: Liệu Monaco có thể lội ngược dòng? Folarin Balogun trở thành hy vọng số một của Monaco trong chuyến hành quân đến sân PSG, giữa bối cảnh đội đương kim vô địch Champions League thiếu vắng nhiều trụ cột.

Monaco bước vào trận lượt về vòng knock-out Champions League với Paris Saint-Germain (PSG) trong thế bám đuổi, nhưng niềm tin của họ đang đặt trọn vào Folarin Balogun. Dù thiếu vắng nhạc trưởng Aleksandr Golovin do án treo giò, đội bóng Công quốc vẫn sở hữu vũ khí lợi hại nhất để đe dọa hàng thủ của nhà đương kim vô địch.

Folarin Balogun: Sát thủ của những trận cầu lớn

Tiền đạo 24 tuổi người Mỹ đang trải qua mùa giải bùng nổ tại đấu trường châu lục. Với cú đúp vào lưới PSG ở lượt đi, Balogun đã nâng tổng số pha lập công tại Champions League mùa này lên con số 5. Mặc dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đôi khi cao hơn hiệu suất thực tế, khả năng chọn vị trí và tận dụng sai lầm của anh vẫn là mối đe dọa thường trực cho đội bóng thành Paris.

Balogun đã lập cú đúp ở lượt đi.

Kể từ đầu năm 2026, Balogun đã ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân. Phong độ này không chỉ là tín hiệu tích cực cho Monaco mà còn cho cả HLV Mauricio Pochettino của Đội tuyển Mỹ, khi World Cup 2026 đang đến gần. Sự điềm tĩnh trước áp lực lớn đang biến anh thành mẫu trung phong hiện đại, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào từ hàng phòng ngự đối phương.

Balogun đang có phong độ tốt cho Monaco.

Khủng hoảng nhân sự tại Công viên các Hoàng tử

Trong khi Monaco lo lắng về sự vắng mặt của Golovin, PSG cũng đang đối mặt với những bài toán hóc búa về lực lượng. Đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ không có sự phục vụ của Ousmane Dembele – chủ nhân Quả bóng Vàng – và tiền vệ Fabian Ruiz. Việc thiếu vắng Dembele, người đóng vai trò ngòi nổ chính, đã khiến sức mạnh tấn công của PSG suy giảm đáng kể tại Ligue 1 thời gian qua.

Áp lực bảo vệ ngôi vương Champions League đang đè nặng lên vai các cầu thủ PSG. Sau một mùa giải cày ải liên tục, bao gồm cả chiến dịch tại Club World Cup, các trụ cột của đội bóng thủ đô đang có dấu hiệu quá tải về thể lực. Đây chính là kẽ hở để Monaco, một đối thủ vốn quá hiểu PSG tại giải quốc nội, khai thác triệt để nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Cuộc đối đầu này gợi nhớ đến màn chạm trán giữa PSG và Brest mùa trước. Sự quen thuộc giữa hai đội bóng Ligue 1 khiến yếu tố bất ngờ bị hạn chế, nhưng bản năng sát thủ của Balogun có thể là biến số duy nhất phá vỡ mọi toan tính chiến thuật. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là từ hàng thủ chủ nhà, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể bị đảo ngược, mở ra cơ hội đi tiếp cho đội bóng Công quốc.