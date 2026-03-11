PSG đối mặt khủng hoảng tuyến giữa trước đại chiến Chelsea tại Champions League Nhà đương kim vô địch PSG bước vào vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea với tổn thất lớn ở hàng tiền vệ khi Fabian Ruiz vắng mặt và Joao Neves bỏ ngỏ khả năng ra sân.

PSG tiếp đón Chelsea tại Parc des Princes trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với tâm thế của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải nhất kể từ đầu mùa giải 2026: sự suy yếu nghiêm trọng của hệ thống tuyến giữa – vốn là nền tảng cho thành công của họ vào năm ngoái.

PSG sẽ có màn chạm trán Chelsea tại vòng 1/8 Champions League.

Lỗ hổng từ sự vắng mặt của Fabian Ruiz và Joao Neves

Nguyên nhân cốt lõi khiến Luis Enrique đau đầu là sự vắng mặt kéo dài của Fabian Ruiz. Tiền vệ người Tây Ban Nha gặp chấn thương đầu gối trong trận thua Sporting Lisbon vào cuối tháng 1 và vẫn chưa thể trở lại tập luyện. Ruiz không đơn thuần là một cầu thủ cầm nhịp; anh là chìa khóa để triển khai triết lý kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu của chiến lược gia đồng hương.

Sự thiếu vắng này càng trở nên trầm trọng hơn khi khả năng ra sân của tài năng trẻ Joao Neves vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương mắt cá chân gặp phải hồi cuối tuần. Nếu Neves không kịp hồi phục, PSG sẽ mất đi một máy quét năng nổ và khả năng thoát pressing xuất sắc trước một hàng tiền vệ đầy sức mạnh của Chelsea.

Khả năng ra sân của Joao Neves vẫn còn bỏ ngỏ.

Bài toán quá tải của Vitinha và sự bất ổn tâm lý

Hiện tại, Vitinha là cái tên duy nhất duy trì được sự ổn định, nhưng anh đang có dấu hiệu quá tải rõ rệt. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thi đấu tới 38 trận từ đầu mùa, với thời lượng xuất hiện trên sân gấp đôi Fabian Ruiz. Việc phải cày ải liên tục khiến tầm ảnh hưởng của Vitinha suy giảm, thể hiện qua các thông số về khả năng tịnh tiến bóng và hỗ trợ phòng ngự trong những trận đấu gần đây.

Trong khi đó, các phương án thay thế như Warren Zaire-Emery lại cho thấy sự xuống sức về mặt thể lực sau khi bị điều chuyển thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong trận gặp Monaco mới đây là minh chứng cho sự bất ổn tâm lý của các nhân tố trẻ khi phải chịu áp lực quá lớn trong bối cảnh đội hình thiếu hụt nhân sự kinh nghiệm.

Chelsea và lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu

Đối thủ của PSG, Chelsea, dù đang xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Liam Rosenior, nhưng lại là một tập thể đầy nguy hiểm. Đội bóng thành London sở hữu bộ đôi Enzo Fernandez và Moises Caicedo – những cầu thủ có khả năng bóp nghẹt khu trung tuyến đối phương bằng cả kỹ thuật lẫn sức mạnh thể chất.

Đáng chú ý, Chelsea từng đánh bại PSG một cách thuyết phục với tỷ số 3-0 trong trận chung kết Club World Cup hồi tháng 7 năm ngoái. Kết quả này mang lại lợi thế tinh thần cực lớn cho các vị khách, đồng thời gieo rắc nỗi lo sợ cho đại diện nước Pháp về một kịch bản bị lấn lướt ngay tại sân nhà.

Thống kê đáng lo ngại của PSG trong năm 2026

Chỉ số Thành tích Số trận đấu trong năm 2026 15 Số trận thua 4 Kết quả trận gần nhất tại Parc des Princes Thua Monaco 1-3 Tỷ số đối đầu gần nhất với Chelsea Thua 0-3 (CWC)

Sau 15 trận đấu trong năm 2026, PSG đã phải nhận tới 4 thất bại, bao gồm trận thua bạc nhược 1-3 trước Monaco ngay tại sân nhà Parc des Princes. Luis Enrique hiểu rằng PSG cần cải thiện hiệu suất tập thể ngay lập tức nếu không muốn trở thành "cựu vương" ngay từ vòng 1/8. Cuộc thư hùng rạng sáng mai không chỉ là bài kiểm tra về chiến thuật, mà còn là thử thách về bản lĩnh của một nhà vô địch đang đứng trước bờ vực suy thoái.