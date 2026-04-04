PSG gây sốc với ý định chiêu mộ Bruno Fernandes, Liverpool kích hoạt kế hoạch đại tu đội hình Tương lai đội trưởng Man Utd Bruno Fernandes bất định trước sự chèo kéo từ PSG và Bayern Munich, trong khi Liverpool sẵn sàng cho một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng dần lên với những diễn biến bất ngờ xoay quanh tương lai của các ngôi sao hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Old Trafford và Anfield, nơi hai gã khổng lồ bóng đá Anh đang đứng trước những ngưỡng cửa thay đổi quan trọng về mặt nhân sự.

Bruno Fernandes và khả năng rời Manchester United

Tương lai của Bruno Fernandes tại Manchester United đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Dù là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của "Quỷ đỏ", tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đang nằm trong tầm ngắm của hai thế lực lớn là PSG và Bayern Munich. Các nguồn tin từ Caught Offside và Express cho biết, đội chủ sân Old Trafford có thể cân nhắc bán ngôi sao của mình nếu nhận được một đề nghị đủ sức nặng.

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU vẫn chưa chắc chắn.

Hiện tại, Bruno Fernandes sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng. Mặc dù ưu tiên hàng đầu của Manchester United vẫn là giữ chân đội trưởng, nhưng áp lực từ các quy định tài chính và nhu cầu tái thiết đội hình có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng phải thay đổi quyết định nếu PSG hoặc Bayern Munich chồng đủ số tiền lên bàn đàm phán.

Liverpool sẵn sàng cho cuộc đại tu đội hình toàn diện

Tại Anfield, một cuộc cách mạng nhân sự đang được chuẩn bị ráo riết. Ban lãnh đạo Liverpool đã phê duyệt kế hoạch cải tổ sâu rộng sau một mùa giải được đánh giá là dưới kỳ vọng. Theo Star, "The Kop" sẵn sàng chia tay nhiều trụ cột cũ để dọn đường cho những bản hợp đồng mới trẻ trung và khát khao hơn.

Liverpool chuẩn bị đại tu đội hình.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Liverpool là tiền vệ Khephren Thuram. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ chính Manchester United và Newcastle. Tuyển thủ Pháp thuộc biên chế Juventus được xem là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp chất lượng tuyến giữa của đội bóng vùng Merseyside.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Bên cạnh hai thương vụ đình đám trên, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến thú vị khác:

Marcos Senesi hướng về Barcelona: Trung vệ của Bournemouth bày tỏ nguyện vọng gia nhập đội chủ sân Camp Nou thay vì ở lại Ngoại hạng Anh, bất chấp sự quan tâm từ Chelsea và Tottenham.

Moises Caicedo mơ về Real Madrid: Dù khẳng định đang cam kết tương lai với Chelsea, tiền vệ người Ecuador không giấu giếm giấc mơ khoác áo "Los Blancos" trong tương lai dài hạn.

Bayern Munich săn đón Bart Verbruggen: Gã khổng lồ nước Đức đang nhắm đến thủ thành của Brighton để tăng cường sức mạnh cho vị trí gác đền.

Newcastle săn lùng tài năng trẻ: "Chích chòe" đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của trung vệ 18 tuổi Karim Coulibaly từ Werder Bremen.

Các kế hoạch chuyển nhượng này không chỉ phản ánh tham vọng của các đội bóng mà còn cho thấy một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi phía trước, khi các câu lạc bộ nỗ lực tái cấu trúc để tìm lại vị thế vốn có.