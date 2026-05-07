PSG khuất phục Bayern Munich để năm thứ hai liên tiếp vào chung kết Champions League Khvicha Kvaratskhelia lập kỷ lục lịch sử khi cùng các đồng đội trẻ vượt qua ngọn núi Bayern Munich tại Allianz Arena, đưa PSG tiến gần hơn tới việc bảo vệ ngôi vương.

Việc vượt qua Bayern Munich ngay tại thánh địa Allianz Arena để năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết Champions League không chỉ đơn thuần là kết quả của sự may mắn. Đây là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của một đế chế bóng đá mới dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique. Với chiến thắng nghẹt thở cùng tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận, PSG đã chứng minh họ sở hữu đầy đủ bản lĩnh, chiến thuật và những cá nhân kiệt xuất để thống trị châu Âu.

Đòn đánh phủ đầu và sự ăn ý của bộ đôi Dembele - Kvaratskhelia

PSG đã dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà Bayern Munich ngay từ phút thứ 3 bằng một pha phối hợp ở đẳng cấp cao nhất. Khvicha Kvaratskhelia, với pha kiến tạo thứ 6 tại giải đấu, đã đặt Ousmane Dembele vào vị trí thuận lợi để lập kỷ lục ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Champions League.

Bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 139 không chỉ giúp PSG nới rộng khoảng cách tổng tỷ số lên 6-4 mà còn trực tiếp đánh gục ý chí vùng lên sớm của đội bóng nước Đức. Sự kết hợp giữa tốc độ xé gió của Dembele và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của ngôi sao được mệnh danh là Kvaradona chính là vũ khí hủy diệt nhất trong sơ đồ của Luis Enrique mùa này.

Kvaratskhelia tiếp tục thi đấu bùng nổ.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Khvicha Kvaratskhelia

Trận bán kết lượt về này chính thức đưa Kvaratskhelia vào ngôi đền huyền thoại của đội bóng thủ đô Paris. Với 16 lần in dấu giày vào bàn thắng (bao gồm 10 pha lập công và 6 đường kiến tạo), anh đã thiết lập một kỷ lục mới cho một cầu thủ PSG trong một chiến dịch Champions League đơn lẻ.

Đáng chú ý hơn, ngôi sao người Georgia trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp. Sự ổn định kinh ngạc và khả năng tỏa sáng trong những thời điểm quyết định của Kvaratskhelia chính là điểm tựa lớn nhất đưa PSG đi đến trận đấu cuối cùng tại Budapest.

Hàng thủ thép và sự xuất sắc của thủ thành Safonov

Dù Harry Kane đã thắp lại hy vọng cho Bayern bằng bàn thắng ở phút bù giờ, nhưng không thể phủ nhận đây là một ngày thi đấu chói sáng của hàng phòng ngự đội khách. Willian Pacho đã chơi một trận đấu để đời khi xuất hiện ở mọi điểm nóng, liên tục chặn đứng các pha dứt điểm nguy hiểm từ Olise và Harry Kane.

Willian Pacho làm tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Bên cạnh đó, thủ thành Matvey Safonov đã chứng minh lý do tại sao anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối trong một trận cầu đinh. Những pha phản xạ xuất thần trước các cú dứt điểm của Musiala hay Luis Diaz đã giúp PSG giữ vững tâm thế trước sức ép nghìn cân từ bốn khán đài Allianz Arena. Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự là tiền đề để các mũi nhọn phía trên yên tâm triển khai thế trận phản công.

Bản sắc trẻ hóa và sự thống trị của thế hệ Gen Z

Luis Enrique đang sở hữu một đội hình trẻ trung nhưng đầy bản lĩnh. Việc Zaire-Emery và Desire Doue cùng đá chính trong cả 4 trận bán kết khi chưa đầy 21 tuổi là minh chứng cho sự chuyển giao thế hệ thành công tại Công viên các Hoàng tử. Thay vì phụ thuộc vào những ngôi sao lớn tuổi, PSG chọn cách chơi sòng phẳng với Bayern bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết.

Những pha bứt tốc của Doue hay sự điềm tĩnh lạ lùng của Zaire-Emery ở khu vực giữa sân đã giúp PSG duy trì chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.03. Những con số này cho thấy đại diện nước Pháp không hề e sợ và sẵn sàng chơi đôi công ngay trên đất Đức, thay vì co cụm phòng ngự để bảo toàn lợi thế.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số sát sao 6-5, PSG cho thấy họ đã mang trong mình DNA của một nhà vô địch thực thụ. Khả năng quản trị trận đấu cùng các quyết định thay người chiến thuật của Luis Enrique, như việc đưa Lucas Hernandez hay Beraldo vào sân đúng thời điểm, đã giúp PSG đứng vững trong những phút cuối đầy kịch tính.

Việc lọt vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp là lời khẳng định đanh thép: PSG không còn là gã nhà giàu mới nổi mà đã thực sự trở thành một thế lực thống trị bóng đá châu Âu. Họ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Arsenal trong trận chung kết sắp tới để bảo vệ vương miện danh giá của mình.