PSG làm khách tại Stamford Bridge: Cẩn trọng trước kịch bản ngược dòng của Chelsea Dù sở hữu lợi thế dẫn trước 5-2 sau trận lượt đi, Paris Saint-Germain vẫn cần sự tập trung tối đa tại Tây London để bảo toàn tấm vé đi tiếp tại Champions League.

Paris Saint-Germain (PSG) đang đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu tại Champions League mùa này sau chiến thắng tưng bừng 5-2 tại Parc des Princes tuần trước. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea không cho phép thầy trò HLV Luis Enrique có bất kỳ sự lơ là nào nếu không muốn trở thành nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng chấn động.

PSG đè bẹp Chelsea ở trận lượt đi.

Điểm tựa từ Quả bóng vàng Ousmane Dembele

Niềm hy vọng lớn nhất của đại diện nước Pháp lúc này đặt trọn vào Ousmane Dembele – ngôi sao vừa giành Quả bóng vàng sau một mùa giải rực rỡ giúp CLB đăng quang tại đấu trường châu lục. Tiền đạo người Pháp đang duy trì trạng thái thể lực sung mãn nhất sau khi hoàn toàn vượt qua các vấn đề về bắp chân và gân kheo.

Tại trận lượt đi, Dembele đã khẳng định đẳng cấp bằng một bàn thắng solo ngoạn mục từ giữa sân. Sự tự tin của ngôi sao này, kết hợp với tinh thần "kiên cường" mà HLV Luis Enrique luôn yêu cầu, được xem là chìa khóa để PSG đứng vững trước sức ép khủng khiếp tại Tây London.

Nỗi ám ảnh từ những bài học lịch sử

Mặc dù nắm giữ lợi thế dẫn trước 3 bàn, Luis Enrique vẫn có lý do để thận trọng. Ông liên tục nhắc lại bài học đắt giá tại vòng tứ kết năm ngoái khi đối đầu với Aston Villa. Thời điểm đó, PSG thắng 3-1 ở lượt đi và dẫn trước 2-0 ở lượt về nhưng suýt chút nữa phải đá hiệp phụ sau khi để thua ngược 2-3 trong những phút cuối.

Dembele vẫn tỏ ra thận trọng trước thềm màn tái đấu.

Xa hơn nữa, lịch sử Champions League từng chứng kiến PSG là nạn nhân của màn ngược dòng điên rồ nhất lịch sử: thất bại 1-6 trước Barcelona năm 2017 dù đã thắng 4-0 ở lượt đi. Bối cảnh hiện tại càng thêm áp lực khi phong độ của PSG tại Ligue 1 đang có dấu hiệu bất ổn sau thất bại 1-3 trước Rennes, khiến khoảng cách với đội xếp thứ hai là Lens của HLV Pierre Sage chỉ còn đúng 1 điểm.

Vũ khí của Chelsea và bài toán nhân sự của Luis Enrique

Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea của HLV Liam Rosenior dù thiếu ổn định nhưng vẫn sở hữu những cá nhân có khả năng gây đột biến cao như Joao Pedro và Cole Palmer. Những kết quả ấn tượng như trận thắng Aston Villa 4-1 hay trận hòa Man City tại Etihad là minh chứng cho thấy "The Blues" có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu đối thủ lộ ra sơ hở.

Để đối phó, Luis Enrique đang phải đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu trên hàng công. Khvicha Kvaratskhelia, người lập cú đúp muộn ở lượt đi sau sai lầm của thủ thành Filip Jorgensen, đang khát khao suất đá chính. Tuy nhiên, Bradley Barcola cũng đang có phong độ cực cao, trong khi Desire Doue – người từng ghi bàn ở chung kết mùa trước – luôn sẵn sàng tạo nên khác biệt.

Thay vì chọn lối chơi tử thủ, PSG dự kiến sẽ tiếp tục duy trì thế trận tấn công ngay tại Stamford Bridge. Như Dembele đã khẳng định, sự tập trung tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng chịu đựng gian khổ là yếu tố bắt buộc để nhà vô địch nước Pháp tránh được kịch bản tồi tệ trước một Chelsea đang ở thế không còn gì để mất.