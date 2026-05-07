PSG loại Bayern Munich, hẹn Arsenal tại chung kết Champions League Đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận, Paris Saint-Germain khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng lối chơi thực dụng và bản lĩnh trước thềm trận quyết đấu với Arsenal tại Budapest.

Hy vọng về chức vô địch Champions League lịch sử của Arsenal đang đứng trước thử thách cực đại sau khi chứng kiến cách Paris Saint-Germain (PSG) khuất phục Bayern Munich. Tại Allianz Arena, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique không chỉ trình diễn lối đá tấn công rực lửa thường thấy mà còn cho thấy một bộ mặt thực dụng, kỷ luật và vô cùng lỳ lợm.

Trận hòa 1-1 ở lượt về giúp PSG giành chiến thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận, lột tả sự trưởng thành vượt bậc của đại diện nước Pháp. Thay vì cuốn vào một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ như lượt đi, PSG đã kiểm soát trận đấu một cách chủ động và xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương ngay từ phút thứ ba.

Sự thăng hoa của Kvaratskhelia và dấu ấn chiến thuật

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến tích của PSG chính là sự thăng hoa rực rỡ của Khvicha Kvaratskhelia. Với pha kiến tạo cho Ousmane Dembele dứt điểm lạnh lùng hạ gục Manuel Neuer, ngôi sao người Georgia đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong bảy trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp Champions League trong cùng một mùa giải.

Kể từ khi cập bến sân Công viên các Hoàng tử vào tháng 2/2025, Kvaratskhelia đã in dấu giày vào 21 bàn thắng tại đấu trường này, một con số chỉ đứng sau Harry Kane. Sức sáng tạo của cầu thủ này chính là mối đe dọa thường trực mà hàng thủ Arsenal phải tìm cách hóa giải trong trận đấu tới.

Hệ thống phòng ngự thép - Lời cảnh báo cho Arsenal

Điều khiến Arsenal phải thực sự lo lắng nằm ở khả năng phòng ngự của PSG. Trước một Bayern Munich sở hữu hàng công đã ghi tới 191 bàn thắng sau 57 trận mùa này, cặp trung vệ Marquinhos và Willian Pacho đã có một ngày thi đấu hoàn hảo. Họ gần như vô hiệu hóa hoàn toàn những ngòi nổ nguy hiểm bên phía đối phương, thể hiện sự vững chãi không hề kém cạnh bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes của "Pháo thủ".

Thử nghiệm đưa Warren Zaire-Emery về đá hậu vệ phải của Luis Enrique cũng mang lại hiệu quả bất ngờ. Tài năng trẻ người Pháp cho thấy sự thích nghi nhanh chóng, làm chủ hoàn toàn hành lang cánh và thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Sự cân bằng giữa công và thủ giúp PSG không còn là một tập thể dễ bị tổn thương, mà trở thành một khối thống nhất vô cùng khó bị đánh bại.

Thách thức tại Budapest

Trận đấu cũng không thiếu những tranh cãi khi trọng tài từ chối cho Bayern Munich hưởng phạt đền sau tình huống bóng đập tay Joao Neves. Tuy nhiên, PSG đã đứng vững bằng bản lĩnh và sự tập trung cao độ trong suốt 94 phút thi đấu chính thức. Đối với Mikel Arteta và các học trò, PSG chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà họ từng đối đầu trong suốt dự án phát triển những năm qua.

Trận chung kết tại Budapest vào ngày 30/5 tới sẽ là nơi Arsenal cần một màn trình diễn hoàn hảo tuyệt đối. Đội bóng của Luis Enrique đã chứng minh họ là tập thể xuất sắc hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Thách thức dành cho đại diện Ngoại hạng Anh vì thế đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.