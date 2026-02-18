PSG ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Monaco nhờ sự tỏa sáng của 'siêu dự bị' Desire Doue Từ thế bị dẫn hai bàn, PSG lội ngược dòng thắng 3-2 trên sân Monaco tại Champions League nhờ cú đúp của Desire Doue và bước ngoặt thẻ đỏ của Aleksandr Golovin.

PSG vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng cảm xúc nhất mùa giải khi đánh bại AS Monaco với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách. Dù sớm bị dẫn trước hai bàn, bản lĩnh của đội bóng thủ đô nước Pháp cùng sự tỏa sáng bất ngờ từ băng ghế dự bị đã giúp họ xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

PSG thắng Monaco 3-2.

Bước ngoặt từ "siêu dự bị" Desire Doue

Sự thay đổi người bất đắc dĩ ở phút 27, khi ngôi sao Ousmane Dembele dính chấn thương, đã vô tình trở thành chìa khóa chiến thắng cho PSG. Desire Doue vào sân và chỉ cần đúng 2 phút để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ những pha chạm bóng đầu tiên.

Tài năng trẻ này sau đó tiếp tục in dấu giày đậm nét vào bàn gỡ hòa của Hakimi trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp hai. Thống kê chỉ ra rằng, Doue là cầu thủ thứ hai trong lịch sử PSG lập cú đúp tại Champions League khi vào sân từ ghế dự bị, sau thành tích của Kylian Mbappe vào năm 2019.

Khởi đầu ác mộng và kỷ lục của Balogun

Trước khi PSG bừng tỉnh, AS Monaco đã tạo nên một khởi đầu như mơ nhờ sự rực sáng của Folarin Balogun. Tiền đạo người Mỹ đã xé lưới đội khách khi đồng hồ mới chỉ điểm sang giây thứ 55, thiết lập kỷ lục bàn thua nhanh nhất trong lịch sử tham dự Champions League của PSG.

Balogun lập cú đúp bàn thắng.

Cú đúp chớp nhoáng của Balogun trong vòng 18 phút đầu trận đã phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự PSG, đặc biệt là vị trí của Nuno Mendes và Marquinhos. Dù Monaco thua trận, màn trình diễn cá nhân của tiền đạo người Mỹ vẫn là một điểm sáng hiếm hoi của đội bóng công quốc.

Tấm thẻ đỏ định đoạt trận đấu

Bước ngoặt then chốt dẫn đến thất bại của Monaco chính là tấm thẻ đỏ của Aleksandr Golovin. Phút 48, tiền vệ người Nga có pha vào bóng thô bạo bằng gầm giày nhắm vào ống đồng của Vitinha. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Jesus Gil Manzano đã truất quyền thi đấu của Golovin bằng một thẻ đỏ trực tiếp.

Việc phải thi đấu thiếu người trong suốt hiệp hai trước một đối thủ kiểm soát bóng vượt trội như PSG là nhiệm vụ bất khả thi đối với Monaco. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần Golovin bị đuổi khỏi sân, đẩy đội nhà vào thế khó khăn về mặt nhân sự lẫn chiến thuật.

Bản lĩnh và lợi thế cho trận lượt về

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử PSG lội ngược dòng thành công tại Champions League sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã thể hiện tâm lý vững vàng dù gặp nhiều bất lợi, bao gồm cả việc đá hỏng một quả phạt đền.

PSG có chiến thắng cảm xúc.

Với thắng lợi 3-2 ngay trên sân khách, PSG đang nắm giữ lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Parc des Princes. Trong khi đó, Monaco không chỉ chịu áp lực về tỷ số mà còn tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi nhạc trưởng Golovin bị treo giò, khiến cơ hội lật ngược thế cờ trở nên vô cùng mong manh.