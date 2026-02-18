PSG ngược dòng thắng 3-2 trước Monaco: 'Siêu dự bị' Desire Doue tỏa sáng rực rỡ Từ thế bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 18 phút, PSG đã lội ngược dòng ngoạn mục nhờ cú đúp của tài năng trẻ Desire Doue, chiếm ưu thế lớn tại vòng play-off Champions League.

Trận lượt đi vòng play-off Champions League tại Stade Louis II đã diễn ra như một bộ phim hành động kịch tính với kịch bản không tưởng. Paris Saint-Germain (PSG) từ thế bị dẫn trước hai bàn đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch để đánh bại AS Monaco với tỷ số 3-2, qua đó nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Cú sốc sớm và màn tra tấn của Folarin Balogun

PSG đã phải nhận một gáo nước lạnh ngay từ giây thứ 55 của trận đấu. Sai lầm mất bóng tai hại của Nuno Mendes đã tạo điều kiện cho Aleksandr Golovin thực hiện quả tạt chuẩn xác, giúp Folarin Balogun đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà Monaco.

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, Monaco tiếp tục triển khai lối đá phản công sắc bén khiến hàng thủ đội khách chao đảo. Phút 18, Maghnes Akliouche thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hàng tiền vệ PSG, tạo cơ hội cho Balogun bứt tốc hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ đội khách.

Monaco chơi hưng phấn trong nửa đầu hiệp 1 khiến PSG gặp nhiều khó khăn.

Bước ngoặt từ chấn thương của Dembele và sự xuất hiện của Doue

Những tưởng PSG sẽ sụp đổ sau khi Vitinha bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 20, thì bước ngoặt lớn nhất lại đến từ một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Phút 27, Ousmane Dembele dính chấn thương và phải nhường chỗ cho tài năng trẻ Desire Doue. Đây chính là thời điểm cục diện trận đấu hoàn toàn xoay chuyển.

Chỉ hai phút sau khi vào sân, Doue đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng một cú dứt điểm quyết đoán từ đường kiến tạo của Bradley Barcola. Trước khi hiệp một khép lại, chính Doue tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút khiến thủ môn Philipp Kohn không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Achraf Hakimi ập vào đá bồi gỡ hòa 2-2.

Thảm họa thẻ đỏ và màn định đoạt của 'siêu dự bị'

Hiệp hai bắt đầu với thảm họa dành cho Monaco khi nhạc trưởng Aleksandr Golovin nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 48 sau pha phạm lỗi thô bạo với Vitinha. Việc phải chơi thiếu người trước một PSG đang hừng hực khí thế khiến đội chủ nhà hoàn toàn đánh mất thế trận và buộc phải lùi sâu phòng ngự.

Tận dụng ưu thế quân số, PSG dồn ép nghẹt thở và điều gì đến cũng phải đến ở phút 67. Warren Zaire-Emery thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Desire Doue hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Doue chính thức trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử PSG lập cú đúp khi vào sân thay người tại đấu trường Champions League.

Desire Doue tỏa sáng giúp PSG ngược dòng thành công.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số AS Monaco PSG Tỷ số chung cuộc 2 3 Cầu thủ ghi bàn Balogun (1', 18') Doue (29', 67'), Hakimi (41') Thẻ đỏ Aleksandr Golovin (48') 0

Trong những phút còn lại, dù Monaco nỗ lực vùng lên nhưng sự thua thiệt về quân số khiến họ không thể tạo ra thêm bất ngờ. Chiến thắng nghẹt thở này giúp thầy trò HLV Luis Enrique nắm giữ lợi thế cực lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo của giải đấu hàng đầu lục địa già.