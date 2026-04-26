PSG sẵn sàng chi 100 triệu euro cho Saliba, MU đối đầu Bayern vụ Anthony Gordon Thị trường chuyển nhượng tối 26/4 nóng lên với kế hoạch chiêu mộ William Saliba của PSG và cuộc đua khốc liệt giành Anthony Gordon giữa MU và Bayern Munich.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các đội bóng lớn. Tâm điểm tối 26/4 đổ dồn vào Paris Saint-Germain với mục tiêu William Saliba và nỗ lực của Manchester United trong việc cạnh tranh chữ ký của Anthony Gordon.

PSG và tham vọng đưa William Saliba trở lại Pháp

Paris Saint-Germain được cho là đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá gần 100 triệu euro để thuyết phục Arsenal nhượng lại trung vệ William Saliba. Tuyển thủ Pháp hiện là trụ cột không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Mikel Arteta nhờ phong độ ổn định và khả năng đọc tình huống xuất sắc.

William Saliba được PSG quan tâm.

Dù Arsenal đang nắm lợi thế nhờ bản hợp đồng gia hạn cách đây không lâu, nhưng sức hút từ gã khổng lồ nước Pháp cùng mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một trung vệ sẽ là áp lực không nhỏ đối với ban lãnh đạo đội bóng Bắc London.

Manchester United thách thức Bayern Munich vụ Anthony Gordon

Tại Anh, Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Anthony Gordon từ Newcastle United. Động thái này được xem là lời thách thức trực tiếp gửi tới Bayern Munich, đội bóng cũng đang khao khát sở hữu chân chạy cánh người Anh.

Anthony Gordon nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Sự xuất hiện của Quỷ đỏ có thể đẩy mức giá của Gordon lên cao hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bản thân ngôi sao của "Chích chòe" cũng đang cân nhắc các lựa chọn để phát triển sự nghiệp tại những câu lạc bộ có suất dự Champions League.

Cuộc đua giành Karim Adeyemi và tương lai Bernardo Silva

Arsenal và Manchester United không chỉ cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn cùng nhắm tới Karim Adeyemi của Borussia Dortmund. Tuyển thủ Đức dự kiến sẽ có giá khoảng 60 triệu euro. Cả Mikel Arteta và phía United đều đang nỗ lực đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận với ngôi sao trẻ đầy tốc độ này.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Barcelona đang chiếm ưu thế trong việc sở hữu Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bày tỏ nguyện vọng rời Manchester City để thử thách bản thân tại La Liga. Việc Silva muốn chia tay sân Etihad là tín hiệu tích cực để đội bóng xứ Catalonia đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Các chuyển động khác: Liverpool và Tottenham nhập cuộc

Liverpool dưới thời huấn luyện viên Arne Slot đang nối lại thương vụ Denzel Dumfries của Inter Milan. Sau thất bại vào mùa đông, đội bóng vùng Merseyside kỳ vọng khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ người Hà Lan sẽ mang lại làn gió mới cho hành lang cánh phải tại Anfield.

Tại London, Tottenham Hotspur đang cân nhắc khả năng đưa Marcus Rashford về sân vận động Tottenham Hotspur. Tương lai của tiền đạo sinh năm 1997 vẫn là dấu hỏi lớn sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Ngoài ra, "Gà trống" cũng đang đàm phán nâng cao với Bournemouth về trường hợp của trung vệ Marcos Senesi, dù họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ phía Liverpool.